Denunțurile se fac prin Call Center. Medic cercetat pentru luare de mită

Un medic chirurg angajat la un spital public din Sibiu este cercetat pentru luare de mită, după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 1.000 de lei pentru a efectua o intervenție chirurgicală.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, medicul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca autoritățile să decidă dacă se impun măsuri suplimentare.

Denunț făcut prin Call Center

Procurorii sibieni au precizat că s-au sesizat din oficiu pe 3 februarie 2026, în urma unui denunț făcut prin Call Center Anticorupție. Denunțul semnala faptul că medicul ar fi solicitat suma de 1.000 de lei de la mama unei paciente, pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu și a realiza intervenția chirurgicală programată.

„La data de 03.02.2026, lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunț făcut prin apel la Call Center Anticorupție.

În fapt, o persoană de sex masculin a denunțat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu, i-a solicitat mamei sale suma de 1.000 de lei cu titlu de mită, pentru a efectua o intervenție chirurgicală”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Fapta constatată în flagrant

Miercuri, procurorul de caz, împreună cu organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au intervenit la spital și au surprins medicul în flagrant în momentul primirii sumei de bani.

Anchetatorii au ridicat cei 1.000 de lei și au întocmit proces verbal care documentează întreaga acțiune. Aceasta reprezintă o etapă esențială pentru continuarea anchetei și consolidarea probatoriului.

Medicul are oficial calitatea de suspect

Prin ordonanța din 4 februarie 2026, procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale împotriva medicului, acesta dobândind oficial calitatea de suspect. În perioada următoare, autoritățile vor analiza oportunitatea aplicării unor măsuri preventive suplimentare, inclusiv control judiciar sau arest la domiciliu.

Parchetul subliniază că ancheta este în desfășurare, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce se vor dispune decizii suplimentare privind măsurile legale împotriva suspectului.

Proiecte speciale