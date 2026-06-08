Medicul rezident de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, găsit decedat sâmbătă în timpul unei gărzi, urma să își înceapă activitatea ca medic specialist la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu după finalizarea rezidențiatului.

Între timp, primele concluzii medico-legale indică faptul că acesta și-ar fi administrat Fentanyl înainte de deces, potrivit unor surse.

Cazul a provocat emoție în rândul colegilor și al personalului medical, mai ales că tânărul medic era aproape de finalizarea pregătirii profesionale și avea deja un post asigurat la Giurgiu.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile așteaptă rezultatele complete ale expertizelor toxicologice pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții.

Potrivit informațiilor din surse apropiate anchetei, primele concluzii ale medicilor legiști arată că rezidentul și-ar fi administrat Fentanyl înainte de a muri.

Informația are caracter preliminar și urmează să fie confirmată sau infirmată de rezultatele complete ale analizelor toxicologice și de raportul final al Institutului Național de Medicină Legală.

Medicul, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit fără viață într-o baie a Spitalului Floreasca, după ce colegii au observat că nu mai răspunde și au început căutările în interiorul unității medicale. Manevrele de resuscitare nu au mai putut schimba deznodământul.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Mihaela Rață, a declarat că medicul era deja parte din proiectul de dezvoltare al echipei medicale și urma să ocupe un post de specialist după promovarea examenului de finalizare a rezidențiatului.

„De anul trecut am fost în discuții ca să vină la noi în spital. În ianuarie am scos postul de rezident an 5 la concurs, a dat examen, a promovat și deja devenise rezidentul nostru”, a declarat managerul pentru News.ro.

Potrivit acesteia, medicul efectuase deja mai multe gărzi la Giurgiu și era apreciat pentru pregătirea profesională și implicarea sa.

„Era o persoană deosebită, un medic foarte bun, foarte bine pregătit profesional, cu forță de muncă, deschis, colaborant. Era un om minunat”, a afirmat Mihaela Rață.

Dispariția medicului vine într-un moment în care multe spitale din România întâmpină dificultăți în recrutarea specialiștilor.

La Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, secția de Medicină de Urgență funcționează cu șapte medici angajați, deși necesarul este de 13. Pentru acoperirea gărzilor, unitatea colaborează cu alți cinci medici din afara spitalului.

Managerul instituției a explicat că deficitul afectează și alte specialități, precum oncologia, cardiologia, neurologia și radiologia. În cazul oncologiei, posturile vacante au fost scoase la concurs de cinci ori fără ca vreun candidat să se înscrie.

Mihaela Rață a vorbit și despre impactul personal al tragediei, amintind că medicul avea o familie și doi copii mici.

„Simt o tristețe foarte mare, ca om, gândindu-mă că avea și doi copii mici, familie și tot viitorul în față. A muncit atâția ani ca să ajungă medic specialist. Simt foarte mare tristețe și regret”, a declarat aceasta.

Managerul a transmis condoleanțe familiei și a subliniat că sistemul medical a pierdut un profesionist aflat la începutul unei cariere promițătoare.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Raportul final al Institutului Național de Medicină Legală și rezultatele analizelor toxicologice vor clarifica împrejurările în care și-a pierdut viața medicul rezident de la Spitalul Floreasca.

Până la finalizarea investigațiilor, informațiile privind administrarea de Fentanyl sunt considerate concluzii preliminare ale anchetei medico-legale.