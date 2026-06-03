Medici nemulțumiți de salarizare

Colegiul Medicilor din România își exprimă nemulțumirea profundă față de actuala formă a proiectului Legii salarizării. Reprezentanții medicilor atrag atenția că documentul aflat în discuție nu reflectă în mod adecvat nivelul de responsabilitate al profesiei medicale, complexitatea activităţii desfăşurate, durata şi exigenţele procesului de formare profesională, gradul de specializare necesar şi impactul social major al actului medical.

Organizația profesională consideră că noul cadru legislativ aduce atingere statutului pe care personalul medical ar trebui să îl aibă în societate, raportat la efortul depus în anii de studiu și la riscurile asumate zilnic în spitale și cabinete.

O altă problemă majoră semnalată de reprezentanții corpului medical este excluderea lor de la discuțiile decisive privind viitorul veniturilor din sistemul sanitar. Procesul de consultare publică pare să se fi desfășurat fără o comunicare reală cu structurile reprezentative.

Potrivit CMR, viitorul act normativ este necesar să respecte principiile asumate chiar de la începutul procesului de elaborare: legalitatea, nediscriminarea şi stimularea performanţei profesionale.

În vederea corectării acestor dezechilibre, Colegiul Medicilor din România propune un set de modificări clare și concrete, menite să asigure o remunerare echitabilă pentru toate categoriile de specialiști. Printre revendicări se numără creşterea coeficienţilor de salarizare pentru toate gradele profesionale ale medicilor - medic, medic rezident, medic specialist şi medic primar.

De asemenea, medicii solicită menţinerea sporului de 100% pentru gărzile efectuate în weekend şi în perioada sărbătorilor legale, precum şi evitarea reducerii salariului la promovarea în carieră, o anomalie care ar putea descuraja evoluția profesională.

În fața acestor provocări legislative, conducerea CMR mizează pe o reacție comună și fermă a tuturor specialiștilor din sistemul de sănătate, indiferent de rețeaua în care profesează.

„Adresăm tuturor colegilor noştri un apel la unitate şi solidaritate profesională. Colegiul Medicilor din România este şi va rămâne un partener activ în apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale tuturor medicilor, indiferent de locul în care îşi desfăşoară activitatea: în cabinete, în ambulatoriu sau în unităţi spitaliceşti. Facem apel la unitate, echilibru şi fermitate, deoarece doar printr-o voce comună putem susţine recunoaşterea corectă a responsabilităţii, competenţei şi performanţei profesionale pe care medicii o construiesc de-a lungul întregii cariere”, subliniază CMR.