Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, după reconfirmarea ratingului de țară al României de către agenția Fitch, că instituțiile statului continuă să funcționeze, iar principalele obiective asumate prin PNRR, aderarea la OCDE și trecerea la euro beneficiază de sprijin politic. Șeful statului a anunțat că va promulga săptămâna viitoare legile adoptate recent de Parlament și le-a transmis românilor că țara va depăși actuala perioadă de incertitudine.

„În ciuda zgomotului politic, România funcţionează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare”, a transmis, sâmbătă, preşedintele Nicuşor Dan, după ce agenţia Fitch a reconfirmat ratingul de ţară al României.

Președintele a amintit adoptarea Codului urbanismului, proiect aflat în dezbatere din anul 2019, și a arătat că actul normativ include rezultatele referendumului organizat în București în 2024.

„Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în legea bugetului pe 2026. Au rămas trei jaloane PNRR. Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Şi a mai rămas Legea salarizării, ultimul jalon şi cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs şi mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte”, a mai transmis preşedintele.

Legea ANI și Legea biodiversității urmează să intre săptămâna viitoare în dezbaterea Parlamentului, iar cele două Camere au fost deja convocate. Ultimul jalon rămas este Legea salarizării, considerată de președinte cel mai dificil act normativ din PNRR.

Nicușor Dan a declarat că partidele au ajuns la un acord pentru menținerea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de formula politică a viitorului Executiv.

„Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro”, a mai transmis şeful statului.

Bugetul pentru 2027 ar urma să fie pregătit încă din toamna acestui an, pentru a oferi predictibilitate. Totodată, viitorul Guvern și Banca Națională ar urma să elaboreze calendarul măsurilor necesare pentru adoptarea monedei euro.

Președintele a salutat raportul agenției Fitch, care menține ratingul României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă, și a răspuns îngrijorărilor privind situația politică.

”Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare faţă de situaţia politică din România. Şi, faţă de această chestiune, îi invit şi pe români, şi pe partenerii noştri, şi mediul financiar să separe acţiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislaţia necesară pentru ca România să intre în OCDE, şi au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE”, a adăugat preşedintele.

Potrivit șefului statului, acordul politic s-a manifestat în cazul măsurilor privind PNRR, programul SAFE și legislația necesară aderării României la OCDE.

Nicușor Dan a recunoscut scăderea puterii de cumpărare și incertitudinea resimțită de populație, dar a declarat că România se află într-un proces de stabilizare financiară.

„Dragi români, vă înţeleg şi greutăţile, şi îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Şi suntem cu toţii exasperaţi de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar şi va fi mai bine.

E mult scandal inutil în politică, dar, aşa cum am spus, există consens pe lucrurile mari şi vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România şi am încredere în români”, a încheiat Nicuşor Dan.

Agenția Fitch a confirmat vineri ratingurile pe termen lung pentru riscul de neplată al României la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă.