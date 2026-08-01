Cosmin Criste a vorbit despre schimbările pe care le-a observat după trecerea de la Antena 3 CNN la Televiziunea Română. Jurnalistul, care a lucrat timp de opt ani în cadrul postului privat, susține că cele două medii de lucru vin cu avantaje diferite, de la ritmul alert și posibilitatea unor câștiguri mai mari până la stabilitate și timpul acordat realizării materialelor.

Reporterul s-a alăturat în acest an echipei TVR, unde continuă să realizeze materiale de teren, dar a primit și posibilitatea de a prezenta Telejurnalul. Într-un interviu acordat Paginademedia.ro, Cosmin Criste a explicat de ce alegerea unui post public sau privat depinde de prioritățile profesionale și personale ale fiecărui jurnalist. Jurnalistul spune că televiziunea publică poate fi o variantă potrivită pentru cei care caută stabilitate, în timp ce mediul privat este destinat persoanelor care preferă ritmul intens și competiția permanentă.

„Cred că depinde de fiecare, depinde de perioada din viaţa fiecăruia. Dacă vrei siguranţa locului de muncă şi linişte e mai bine la public, iar dacă vrei să fii mereu în priză, să câştigi după cât munceşti şi să alergi după senzaţional, e mai bine la privat. Când am ales TVR, pentru mine a contat foarte mult faptul că aici am ocazia să prezint Telejurnalul. Nu doar merg pe teren, sunt şi prezentator. Eram deja plafonat de câţiva ani, iar aici acum simt că pot să evoluez şi, da, recunosc, îmi doream să ajung prezentator. După primul jurnal prezentat mi-am dat seama că îmi place mai mult decât mă aşteptam şi simt că îmi vine mănuşă. Pentru mine, strict din punct de vedere profesional, acum e mai bine aici. Consider că e bine acolo unde poţi să evoluezi. Asta nu înseamnă că voi prinde rădăcini aici. Mereu sunt deschis la oferte, mai ales acolo unde mi se oferă şansa de a evolua”, a declarat Cosmin Criste.

Una dintre cele mai mari diferențe observate de reporter privește alegerea subiectelor. La TVR, acesta spune că poate acorda mai multă atenție poveștilor pozitive și oamenilor care merită promovați, în timp ce la postul privat erau predominante evenimentele dramatice.

„Da, este o mare diferenţă. Acum mă axez pe subiecte pozitive, subiecte frumoase, oameni care fac ceva şi merită să fie promovaţi. Înainte aveam subiecte negative, crime, omoruri, violuri. Erau şi pozitive, dar puţine, în general pe weekend sau pentru emisiuni tematice.

Dacă ne uităm pe online, o crimă are mai multe vizualizări decât un om care face ceva bun. La asta se uită oamenii, iar televiziunile private vor audienţă ca să poată avea preţ mare pe publicitate. Consider că aici vina este şi a telespectatorului. Dacă ar fi urmărite mai mult subiectele pozitive, sunt convins că şi televiziunile private s-ar axa pe astfel de materiale”, a afirmat jurnalistul.

Cosmin Criste susține că, după plecarea de la Antena 3 CNN, nu mai resimte aceeași presiune legată de cifrele de audiență. La televiziunea publică, accentul ar fi pus mai întâi pe modul în care este realizat materialul.

„Deloc. Nu e nicio presiune. Sunt foarte liniştit din punctul acesta de vedere. Aici primează calitatea materialului”, a spus acesta.

În opinia reporterului, sistemul privat îi poate motiva pe jurnaliști să muncească mai mult, deoarece veniturile pot fi influențate de numărul materialelor realizate. Ritmul ridicat poate afecta însă calitatea și poate crește presiunea pentru găsirea unor știri senzaționale.

„La privat e un plus faptul că poţi să câştigi mai mult dacă munceşti, eşti motivat să ai mai multe materiale. Acest lucru poate fi şi un minus pentru că dacă faci cantitate nu mai poţi avea şi calitate. Un minus este stresul şi presiunea după ştiri senzaţionale.

La televiziunea publică e un plus liniştea şi siguranţa locului de muncă, plus faptul că ai timp să faci calitate şi nu cantitate. Un minus este că nu eşti motivat să munceşti mai mult pentru a câştiga mai mult.

Nu cred că este rău sau bine. Cred că fiecare se află într-o anumită perioadă a vieţii şi alege în funcţie de ceea ce are nevoie”, a declarat Cosmin Criste pentru Paginademedia.ro.