Dumitru Udrescu, creatorul și unul dintreprimii producători ai emisiunii „Teleenciclopedia”, a murit la Los Angeles, orașul în care trăia de aproape 50 de ani. El a fost omul care a pus bazele uneia dintre cele mai longevive și apreciate emisiuni din istoria Televiziunii Române.

Ideea emisiunii i-a aparținut lui Dumitru Udrescu, care, alături de Adolf Oprescu, a lansat „Teleenciclopedia” la 22 mai 1965.

Prima ediție a fost transmisă în direct, iar legătura dintre materialele difuzate era realizată de crainicul televiziunii. De-a lungul anilor, emisiunea a abordat subiecte din istorie, geografie, știință, artă, cinematografie, tehnologie și natură, devenind un reper al televiziunii românești.

Într-un interviu acordat TVR, Dumitru Udrescu explica faptul că și-a dorit ca emisiunea să ofere publicului o alternativă la propaganda regimului comunist.

„Dorința mea a fost să produc o fereastră spre ceva care să fie altceva decât ideologia exasperantă și aproape obscenă a timpului”, mărturisea acesta.

Conceptul emisiunii s-a bazat încă de la început pe documentare atent alese, profesionalism, diversitatea temelor și un limbaj accesibil publicului larg, principii care au fost păstrate de-a lungul deceniilor.

În 2025, „Teleenciclopedia” a aniversat 60 de ani de la prima ediție și a depășit pragul de 2.850 de ediții difuzate, fiind în continuare prezentă în grila Televiziunii Române.

Emisiunea este considerată cel mai longeviv magazin de știință și cultură din televiziunea românească și una dintre cele mai iubite producții ale TVR.

Melodia de generic, celebra arie pentru pian și orchestră compusă de Nicolae Kirculescu, a fost aleasă chiar de primii producători, Dumitru Udrescu și Adolf Oprescu, devenind, în timp, unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale televiziunii publice.

De-a lungul anilor, coordonarea emisiunii a fost preluată de Toma Popescu și Ioan Ionel, apoi de Cornelia Rădulescu și Ioan Ionel, iar după Revoluție Cornelia Rădulescu a continuat să conducă proiectul.

Printre vocile care au dat viață documentarelor s-au numărat Ion Caramitru, Florian Pittiș, Irina Petrescu, Adela Mărculescu, Dinu Ianculescu, Lucia Mureșan, Silviu Stănculescu, George Oancea, Sanda Țăranu, Carmen Movileanu, Mihai Gruia Sandu și Răzvan Theodorescu, alături de numeroși alți colaboratori.

Prin proiectul pe care l-a inițiat în urmă cu șase decenii, Dumitru Udrescu a lăsat în urmă una dintre cele mai importante moșteniri din istoria televiziunii române.