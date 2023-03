Cristiana Bota, „vocea Teleenciclopedia” de la TVR, despre secretul tinereții veșnice: O să vedeți, când o să mai treacă anii

Cristiana Bota, „vocea Teleenciclopedia” de la TVR, a dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pasiunile ei. Aceasta a declarat că urmează să împlinească 76 de ani, dar că se simte mult mai tânără și că familia și pasiunile ei sunt un motiv de fericire.

„Sunt născută primăvara și încerc să mă regenerez, așa cum face și natura. Să reînviu. Am zăcut toate lunile astea și acum încerc, așa, să ies la suprafață. Și asta înseamnă foarte mult. Înseamnă că mă duc la spectacole, că încerc să fac față nepoatelor, ca să nu zică că sunt „mămăiță”. E firesc să mă schimb. Fac 76 de ani. Dar sufletul meu are altă vârstă. Nu mi-am făcut operații estetice și zâmbesc anilor pe care îi am. Să știți că, sufletește, niciodată nu știi câți ani ai. Pe cuvânt! O să vedeți, când o să mai treacă anii, o să îți dai seama că tu tot te simți la o anumită vârstă. Nu știi de ce, dar ai altă vârstă decât cea a trupului.”, a spus Cristiana Bota.

Ce face Cristiana Bota în timpul liber

Cristiana Bota a mai povestit că merge la foarte multe spectacole și că face sport. În timpul liber, aceasta le oferă toate atenția nepoatelor ei.

„Cu o zi înainte, am fost la „Cocoșatul de la Notre-Dame”, baletul celebru venit la Teatrul Național. Și am fost și la aniversarea a 60 de ani de Madrigal, unde au fost invitați foști soliști ai Madrigalului răspândiți în lumea largă și au venit pentru această sărbătoare. A fost prezent la acest ecveniment și dirijorul Ion Marin, care a organizat totul. Marina Constantinescu a făcut un preambul și a vorbit despre evoluția Madrigalului și despre Marin Constantin, dirijorul și creatorul acestui grup extraordinar. A vorbit si Andrei Pleșu și mi-a făcut plăcere, că are umor și are cuvintele la el. Și, uite așa, m-am întâlnit acolo cu foarte multă lume și mi-a făcut plăcere. Cam asta fac.

Când nu sunt hai-hui în lumea largă, sunt hai-hui în București. Mă duc, cu plăcere, de câte ori mă solicită băieții, pentru nepoate. Diminețile, mă duc cu ele la bazin, la înot. Fac aqua gym sau merg la sala de sport. Și, când nu se mai poate și nu se mai poate, mă plâng că mă mai doare și pe mine, ici-colo, câte ceva”, a declarat aceasta.

Cristiana Bota nu a renunțat la TVR

Cristiana Bota a mai declarat că încă nu a renunțat definitiv la TVR și că mai ține legătura cu colegii de breaslă. Ea a spus că mereu are ce să învețe de la aceste persoane și că își dorește să fie înconjurată de oameni care apreciază cultura și arta.

„Da, mai corespondez foarte mult cu Ioana Bogdan, producătoarea, și cu Irina Margareta Nistor. Irina este născută în aceeași zi cu mine, tot pe 26 martie. Ioana Bogdan și Irina Nistor sunt amândouă niște enciclopedii ambulante, pentru că au memorie fantastică. Ioana îmi trimite materiale, pe e-mail, foarte frumoase despre muzică si literatură. Acum, de curând, am reluat o relație mai veche cu o scriitoare, fostă colegă de-ale noastre, se cheamă Cleopatra Lorințiu. Ea a fost la ambasada noastră din Israel, a fost la Paris și s-a întors în televiziune.

Și s-a întors și în viața mea personală. Am văzut, de curând, un interviu cu ea despre activitatea ei și despre cum vede ea tot ce înseamnă cultura la noi. Și mi-a făcut plăcere. Sunt oameni de la care ai ce învăța, întotdeauna. Și îți face plăcere că te recunosc, că nu te-au uitat și că revin, de fiecare dată, în viața ta. Mi-e drag să mă văd și cu Silvia Ciurescu, mi-e drag să o revăd și pe Lia Mărăscu, chiar îmi este dor de ele… Dar nu știu ce se întâmplă de nu reușim să ne reîntâlnim. Poate o să facem o reîntâlnire, la nu-știu-câți ani de televiziune, și să ne vedem, acolo. Cu Iuliana Marciuc mă văd și mai vorbesc. E foarte drăguță și foarte atentă și își aduce aminte, cu plăcere, că am fost, într-un fel, cea care a lansat-o pe postul de televiziune”, a declarat Cristiana Bota pentru Click.