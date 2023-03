Cum a ajuns să arate Cristiana Bota la 75 de ani. Celebra crainică TVR s-a schimbat radical

Cristiana Bota, cunoscută ca fiind vocea de la Teleenciclopedia și una dintre cele mai frumoase crainice TVR, are acum 75 de ani. Virgil Ianțu a clarat că artista nu și-a pierdut șarmul nici în ziua de azi și le-a arătat fanilor cum arată aceasta în prezent.

„Cine nu o știa și o iubea pe Cristiana Bota în anii 80? Ne întâlneam cu ea zilnic pe TVR, iar eu m-am întâlnit aseară cu frumoasa doamnă la aniversarea de 60 de ani a Corului de Camera Madrigal’, a scris Virgil Ianțu în dreptul imaginilor postate pe Facebook.



Chiar dacă se bucura de un succes formidabil la TVR, Cristiana Bota a decis să își dedice timpul familiei și nepoților ei. Fosta crainică a declarat că acesta este cel mei frumos cadou pe care l-a primit de la Dumnezeu.

„Cel mai minunat cadou primit de la viaţă sunt fetele celor doi băieţi ai mei, Sofia-Maria şi Antonia-Cristiana, care au personalitate. Sunt foarte apropiate ca vârstă, cum sunt şi băieţii mei. Este bine, căci se joacă împreună. Băieţii cred că au moştenit de la mine dorinţa de a face televiziune şi le-a plăcut foarte mult”, povestea Cristiana Bota, pentru Click!.

Cum și-a găsit Cristiana Bota drumul în viață

Cristiana Bota a mai povestit și cum a ajuns crainică la TVR. Aceasta mai spus că marea ei dorință a fost să ajungă actriță, dar că nu a avut noroc.

„Într-o zi, pe culoarele televiziunii, cineva m-a întrebat dacă nu vreau să dau o probă de crainică. Am întrebat: „Ce-i aia?”. „Cum sunt Delia /Budeanu/, Sanda /Țăranu/”, mi-a răspuns. M-a întrebat ce limbi străine ştiu, i-am spus că engleză, franceză şi italiană. A doua zi am intrat în studio, nu ştiam ce se întâmplă, ce e dincolo de geamul respectiv. Am văzut nişte operatori cu căşti şi mi-au spus să mă uit într-o direcţie. Eram dezinvoltă din inconştienţă. Eram limitaţi şi-atunci citeam foarte mult, căutam, studiam, ca să facem cinci rânduri de prezentare, care să fie accesibile omului de dincolo de ecran. Trebuie să te impui cu o anumită dragoste, asta o ai sau nu o ai. De exemplu, vorbeam atât de tare în emisie, încât a venit un coleg şi mi-a zis să încerc să vorbesc mai calm, mai frumos. Am fost luată şi aruncată într-o cuşcă cu lei”, dezvăluia Cristiana Bota.

Cristiana Bota a fost cunoscută în toată România, dar nu a putut să își îndeplineasă marele vis. Ea a recunoscut că și-ar fi dorit să fie actriță și să ajungă la Cannes.

„Voiam să fiu actriţă, dar nu a fost să fie. Iar acum văd filme, urmăresc Premiile Oscar şi pe cele de la Cannes şi alerg să le văd cât mai proaspete”, a spus ea.