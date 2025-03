Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 martie 2025. Pilda cântăreților din Bagdad







28 martie

Pe 28 martie s-au născut: Raphael, Fra Bartolomeo, Sf. Tereza de Avila, Aristide Briand, Dick Bogarde, Maxim Gorki, Emeric Ienei, Victor Tulbure, Laura Badea.

În calendarul creştin ortodox, pe 28 martie sunt Sfinţii: Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 28 martie 1964 – primul radio-pirat, ”Radio Caroline”, începe să transmită dintr-un loc aflat cu puţin în afara teritoriului Marii Britanii. „Tabloidul perfect”, fiind o reţetă de mare succes financiar, a corupt şi transformat, în timp, toată mass media. Adevărul fiind înlocuit cu opinia, informaţia cu zvonul, educația cu distracția şi adevărul cu interesul comercial, sau politic. „Domnilor jurnalişti, sunteţi nişte piraţi!” – titra exact zece ani mai târziu, pe 28 martie 1974, "The Telegraph" sigur, ca să arate că prestigiosul cotidian a rămas de parte ”bună” a presei. Întotdeauna trebuie să decizi de ce parte ești!

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți în sufletul meu se duce o mare luptă. Am trăit în Orient o viață de om. Îmi place Orientul, arta de acolo, cultura, obiceiurile, covoarele persane, poeziile lui Hafez, Saadi, baba Taher și mai mult decât oricine, rubaiatele, catrenele, lui Omar Khayyam. Muzica lui Umm Kulthum, Homeira și a lui Ravi Shankar. Zourkhane, Casa Puterii. Templele Focului, unde am fost primit cu prietenie. Mâncarea picantă, delicioasă, pregătită cu artă. Am fost acceptat între sufi și am dansat și am spus poezii de dragoste pe Lună plină. Ruinele semețelor orașe din antichitate, deșerturi misterioase, cărți și arme vechi - magia Orientului!

Acum niște golani ucigași vin și spun că sunt toate acestea, cu toate că eu știu că nu este așa. Furia mea este cu atât mai mare, pentru că eu știu, am fost acolo, să nu care cumva să-i primiți în țara mea, în țara lupilor!

Și ca să vedeți că nu sunt supărat, doar îmi curăț pușca, vorba iepurașului, o să reiau, la crerea domniilor voastre, cerere insistentă, Divanul Persan. Știu că realitatea de zi cu zi este seacă, tristă și capitalistă. Așa că vă înțeleg că aveți nevoie de un moment de legendă, de poveste, în care gândurile domniilor voastre să zboare, nu să se târească. Ascultați și luați aminte la pilda cântăreților din Bagdad:

Marele Harun al-Rashid, emirul dreptcredicioşilor, a avut mari probleme în timp ce se războia cu sirienii şi armatele împăratului din Bizanţ. A trebuit să angajeze mercenari pe bani grei, oastea nu îi ajungea să facă față pe două fronturi. Armate plătite cu banii împrumutaţi de la negustorii din Bagdad. Asta pe lângă cheltuielile uriaşe făcute cu propriile oşti.

Războiul mergea greu şi victoriile erau rare, cu toate că una peste alta, nimeni nu mai punea la îndoială rezultatul final. Totuşi, negustorii aveau nevoie de bani şi de camăta cerută ca să echipeze corăbii şi să le trimită în Indii şi în China, pentru mătăsuri şi mirodenii. Mai întîi cu capul plecat şi cu supuşenie, apoi din ce în ce mai cu obrăznicie, negustorii se prezentau la curtea lui Harun şi cereau banii înapoi şi cu dobânda ce li se năzărea. Harun asculta fără să clipească, ba chiar îl oprea pe prea supusul şi credinciosul Jaffar, care era gata să scoată sabia de Damasc din teacă la auzul vorbelor nu prea protocolare ale negustorilor.

Harun le mulţumea negustorilor pentru „vorbele înţelepte şi drepte” şi le promitea că la sfârşitul războiului, când se va bucura de fructele cuceririi le va da banii înapoi „îndoit şi întreit”. Până atunci să facă bine dreptcredincioşii negustori şi să aibă răbdare. „Da, dar până când?”, zâmbeau rău negustorii frecînd din degete după banii împrumutaţi. „Sunt pe aceiaşi corabie cu voi, spunea Harun, dacă oştile mele pierd războiul, eu îmi pierd tronul şi capul iar voi câteva sute de dinari !”

Negustorii vizibil nemulţumiţi duceau mâna la frunte la gură şi la inimă şi apoi plecau retrăgându-se cu spatele. Gestul dreptcredincioşilor era de data asta „că atât timp cât vor vedea lumina soarelui şi le va mai bătea inima în piept, negustorii vor cere în gura mare înapoi banii”, spunea Jaffar. De la un timp vizitele negustorilor s-au mai rărit în schimb au apărut în pieţele oraşului o mulţime de cântăreţi zdrenţăroşi. În versuri meşteşugite ei spuneau că degeaba este Harun al-Rashid „lumina credinţei” şi „speranţa Islamului”, dacă nu este în stare să-şi respecte promisiunile faţă de proprii negustori.

„Lasă-mă, Înălţate, să-i tai cu gărzile mele!” gemea Jaffar. „Nu!” a spus Harun al-Rashid „un fir de păr să nu se clintească!”. „Dar să mi-i aduci pe toţi şi să organizezi un mare banchet!” Şi aşa toţi cântăreţii, cu moartea în suflet, s-au văzut strânşi în marea sală a fortăreţei Sadun din mijlocul Bagdadului. Acolo au fost serviţi din farfurii de aur şi de sticlă persană, de nişte sclave frumoase cum numai în vis se poate visa.

Ghiftuiţi şi mulţumiţi, cântăreţii au fost conduşi în tot palatul de către Jaffar. Au văzut bogăţii nemaiîntâlnite, uşi de argint masiv şi vase chinezeşti de un stat de om. Minunaţi de cele văzute, cântăreţii au intrat în sala tronului unde îi aştepa toată curtea lui Harun al-Rashid, în cele mai bogate haine. Cântăreţii s-au prosternat în faţa tronului. „Ridicaţi-vă şi veniţi mai aproape! Vreau să mă sfătuiesc cu voi, după obiceiul meu, cel care mă făcea să mă pogor în oraş cu haine sărăcăcioase ca să ştiu ce vrea poporul meu!” a zâmbit Harun al-Rashid. „Sunt eu, oare, bogat?” a întrebat emirul. „Preaînălţate, bogat cum numai în vis se poate visa!” au răspuns într-un cor cântăreţii.

Şi au mai discutat multe, că după o masă îmbelşugată stropită cu vin de Shiraz, cântăreţii aveau chef de vorbă. Aşa a aflat Harun al-Rashid cine i-a angajat să cânte împotriva-i, cine a făcut cîntecele, şi ale cui rude au pierdut bani cu împrumuturile. Apoi le-a făcut cântăreţilor daruri bogate şi i-a lăsat să plece în calea lui Allah.

De a doua zi cântăreţii au început să proslăvească „mila şi credinţa apărătorului Islamului”.

Iar Harun al-Rashid i-a chemat pe unii negustori cu împrumuturi foarte mici şi le-a dat banii întreit. Zvonul s-a răspândit iar negustorii au început să stea pe la casele lor ca să nu piardă solul care i-ar fi chemat la Curte. Aşa a trecut ceva timp, Harun al-Rashid i-a bătut pe sirieni şi a respins armatele Bizanţului, iar în teritoriile nou cucerite a numit guvernatori pe negustorii sau pe fii negustorilor de la care împrumutase foarte mulţi bani. „Duceţi-vă şi luaţi-vă banii şi de zece ori, eu nu mă supăr !” a zâmbit Harun al-Rashid. Iar negustorii, ameţiţi de cinstea care li se făcea, s-au dovedit a fi buni guvernanţi, pentru că aveau interesul ca provincia respectivă să fie prosperă, ca să-şi poată lua banii înapoi.

Toată lumea a fost mulţumită la final, mai puțin sirienii, ca de obicei, iar Harun al-Rashid a rămas în istorie ca un conducător strălucit şi inspirat, „gloria nepieritoare şi califul nepereche al Bagdadului”!

Nu, nu o să găsiți povestea aceasta în ”1001 de nopți”, nici în varianta completă, în 15 volume. Sunt lucruri care nu se găsesc chiar în cărți, ce să mai zic de net. Poate, mâine, o să vă spun o poveste nouă, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 martie 2025

BERBEC Astăzi, situaţia te poate avantaja în folosirea iscusită a unor veşti, informaţii, date. Analizează cu atenţie, reţine cu selectivitate doar ce te interesează din oceanul de informații! Cruţă-ţi forţele, nu intra la uzură nici fizică şi nici mentală. Eforturile pe care le faci, din ambiţie şi mândrie te sleiesc de putere şi te fac vulnerabil(ă). Totuşi, Marte, chiar afectat, poate să iţi aducă o oportunitate neşteptată. Care prilej trebuie analizat pe îndelete - nu te repezi, ca de obicei. Nu te grăbi, dar nici nu refuza! Sanatatea este bunicica, dar o vizita la dentistul tău nu ar fi o idee prea rea. Atenţie la „deochi” şi la durerile de cap. Banii sunt bine aspectaţi, e adevărat sunt puţini, dar totuşi ai promisiuni că vei primi ceea ce ţi se cuvine!

TAUR Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale personale strategice de viitor. Dar, dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă. Este doar o zi, o zi de vineri, trece repede. Este o zi din multele pe care o să le mai ai. Amână, dacă poţi! Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, eventual verificaţi şi/sau devotaţi şi care în mod logic nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici şi reproşuri.

GEMENI Convingerile tale profunde te fac, dimineața, să iei nişte decizii, care, deşi în prezent par curajoase, în ochii celor din jur chiar nesăbuite, se pot dovedi bine inspirate mai târziu. Este ceva pe elementul apa – care element iti este favorabil in aceasta perioada, chiar dacă tu eşti semn de aer. Se spune că aerul combinat cu apa dă şampanie! Pe de alta parte Jupiter face ca toate lucrurile mari, importante, de anvergura – sa intarzie sau sa iasa putin ciobite – influenţa lui Saturn.

Adica socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Sunt doua probleme principale – spun Venus și Marte – de care depind cursul vietii si viitorul tau, cel puţin astăzi. Cea de ordin masculin, de esenta dinamica, se poate rezolva favorabil în perioada următoare. Situatia de natura feminina, statica, Yin, lunară nu are o perioada buna pentru dezvoltare. Dar, cel puţin un raspuns pozitiv, cu siguranță.

RAC Luna în scădere, luminată 8%, (mâine este Crai Nou) îţi este totuși favorabilă, în special în ceea ce priveşte noul: noile proiecte, noile căi de urmat. Trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Nu uita că ceea ce este important pentru tine, poate să nu fie interesant pentru cei din jur. Iar tu vrei să placi celor din jur! Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Oricum, te simţi excelent! Dar, cam de multă vreme duci un fel de viaţă dublă şi lucrul ăsta a început să se ştie şi să plictisească până şi pe proprii prieteni.

Mai multa discreţie nu strică! Chiar dacă toţi jucăm în piesa acestui teatru absurd care este viaţa de zi cu zi. Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi!

LEU Astăzi evită ideile fixe şi nu „fugi după propria coadă”! Nu ești cățel. Nu te lua în colți cu cei mai tari de cap. Nu încerca să-i convingi de adevăruri evidente. E inutil, pierzi timpul! Caracteristic zilei de 28 martie, vineri, este dorinţa ta de... altceva, de schimbare! Care se poate manifesta şi în regimul alimentar şi în abordarea cu mult curaj a unor proiecte noi. Dar şi printr-un maxim emoţional care te face să vrei să cunoşti şi alţi parteneri sau partenere. Atât în afaceri cât şi în viaţa de zi de zi. Frenezia noului te ţine puţin după care revii la obişnuinţa cotidiană. Perioada iti este in general favorabila – nu se intrevad eşecuri. Zi de cumpărături de completare şi poate chiar de ceva nou, foarte important pentru tine!

FECIOARĂ Aspectul general al zilei favorizeză creativitatea, ideile noi. Fie că este vorba de munca ta, sau de domeniul sentimental, sau pur şi simplu, de o redecorare de primăvară a locuinţei. Poţi să primeşti o veste despre nişte realizări mici, dar care pot să te bucure mult. De asemenea supravegheaza-ti regimul alimentar. Configuratia astrologică indica mai multe posibilitaţi sa ieşi din criza de timp in care te-ai bagat cu obisnuita ta comoditate şi dorinţă de a face lucrurile bine şi chiar perfecte! Posibile schimbări şi veşti plăcute. Fii la obiect în ceea ce vrei sa spui. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Sanatatea este mediocru spre bine aspectata, iar banii nu sunt in cele mai bune configuraţii – cheltuieşti mult, câştigi mediocru.

BALANŢĂ Astăzi nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, mâine este o nouă zi, în care poţi avea mai mult noroc. Însă, statistic vorbind, o parte dintre Balanţe pot realiza ceea ce îşi propun! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu lua bârfele şi zvonurile în serios. Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen foarte lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple.

Sanatatea este bună, eşti usor obosit sau obosită şi începi să-ţi pui unele întrebări şi nici nu prea ai mult chef de efort. Banii vin si ei, dar cu mare greutate, probabil nu astăzi!

SCORPION Eşti într-o mare de tensiuni şi conflicte, dar pluteşti cu bine în corabia speranțelor tale. Pentru că ești susținut, ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească de la cei dragi! Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Nici nu poţi, nu te lasă caracterul. Şi bine faci! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor, sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Scorpioni: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri si bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Orice inceput este problematic și nesigur.

Nu este o scuza pentru tine ca nu te tii de cuvant si schimbi permanent regulile jocului! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi cam arunci cu banii, dar acum, că ţi-am atras atenţia, poate devii mai cumpătat!

SĂGETĂTOR Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă şi aer. Domeniul profesional, de muncă, este aspectat favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie din nou să te descurci singur. Mare nervozitate şi oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei, adică pe seară. Nu te lăsa coplesit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să ai noi cunostiinte sau chiar prieteni.

Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Sanatatea este mediocra pentru nativii din prima parte a zodiei si buna pentru restul. Banii par că sunt cam puţini astăzi, poate unde se şi scumpesc toate!

CAPRICORN Spiritul tău perfecţionist şi dorinţa permanentă de siguranţă şi armonie găsesc aprobarea şi susţinerea celor din jur. Lumea s-a săturat de conflicte și amatorism, aşa că este şi rândul tău! Atenţie la alergii şi la regimul alimentar. Un necaz nu vine niciodată singur. După cum spuneam, stelele te avantajeaza in dragoste şi în relaţiile familiale. Daca cele doua domenii se confundă, atunci ai un noroc dublu ! Dacă nu, nu ! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales între orele 15-23, adică după amiaza şi seara. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căuţi perfecţiunea. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic! Banii vin, metodic si incet, ca picăturile, din aceleaşi surse ca şi pâna în prezent.

VĂRSĂTOR Ai unele probleme personale, mai dificile şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă asupra problemei. Discută mai întâi cu cei dragi, familia. Nu mai compara. Nu te mai gândi la hoţii care se îmbogăţesc şi la curtezanele celebre care aruncă cu banii. Nu sunt din lumea ta. Iar tot sistemul ăsta este o cloacă, încă mai perversă şi mai rea decât comunismul pentru că promite premiul suprem, libertatea, fără a-ţi da mijloacele ca să fi liber. Oricum, drumul spre Infern este pavat cu intentii bune aşa că o sa pierzi o ocazie mare cât roata carului, cu gandul la filosofii. Pentru că te-am averizat, poţi să fii mai atent şi să nu ratezi. Sanatatea este binişor aspectata, ceva dureri de cap şi insomnii, iar despre bani o să vorbim altă dată!

PEŞTI Ziua îți oferă condițiile să te înţelegi mai bine cu cei din jur, cu cei dragi. O situație te poate avantaja. Deci, afacerile personale, mai ales cele sentimentale, sunt aspectate favorabil. Perioadele tulburi, cu grad înalt de nedeterminare şi cu o puternică componentă de haos, te-au avantajat întotdeauna. În astfel de situaţii tu prevalezi prin aplicarea practică şi pragmatică a analizei reci şi pertinente care te caracterizează. Doar eşti semn de apă! Adică, ca orice peşte adevărat, un răpitor eficient, poţi să „pescuieşti” în ape tulburi.

Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine si anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru ca te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de analiză şi sinteză. Atenţie, însă, nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi! Pentru că ai o doză de comoditate, ca orice peşte de acvariu. Evită neînţelegerile cu anturajul prin cererea insistentă de explicaţii şi precizări.