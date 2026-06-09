Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 iunie 2026. Din Cehia 

10 iunie

Pe 10 iunie s-au născut Judy Garland, Immanuel Velikovsky, Prinţul Philip, Hericlea Darclee, Zenaida Paly, Loredana Groza.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Timotei, Alexandru şi Antonia.

În „Kalendar” nimic de ţinut, nicio sărbătoare. Dar calendarul cel vechi, iulian, spunea că astăzi este solstiţiul de vară cu toate serbările vechi de când se ştie omul, om. Între timp solstiţiul de vară „s-a mutat”, de fapt a rămas, săracul, acolo unde l-a făcut Bunul Dumnezeu, noi oamenii, am greşit în măsurarea timpului!

„Evenimentul Zilei” din 10 iunie 1944, acum exact 82 de ani, a fost, evident, marea bătălie aeriană la care au participat, din partea aliaților, Grupurile de vânătoare 1 şi 82, americane, dotate cu splendidul Lockheed P-38 Lightning, o minune de avion multirol. Deasupra aeroportului militar de la Popeşti-Leordeni au ajuns doar 85, la joasă altitudine. Se dorea distrugerea aviaţiei de vânătoare româneşti în vederea unor bombardamente masive ulterioare ale Bucureştilor şi Ploieştilor, cu scopul scoaterii României din război.

Li s-a opus Grupul 6 vânătoare (cod Paris) condus de căpitanul Dan Valentin Vizanty (Mon Cher). A putut să ridice în aer doar 26 de avioane de vânătoare IAR-80 şi 81. Vizanty pilota fabulosul IAR-81C, numărul 344, cu putere şi manevrabilitate sporite, cel dotat cu şase mitraliere Browning făcute în Belgia, la Fabrique Nationale.

85 de Lightning-uri contra 26 IAR? Ce glumă... Nici în jocurile pe calculator nu poţi să câştigi! Şi totuşi, piloţii români au repurtat o victorie răsunătoare, au doborât 24 de Lightning-uri şi au pierdut doar trei IAR-uri. Şi i-au pus pe fugă, după un „dogfight” de 12 minute. Această bătălie se găseşte în manualele cadeţilor de la West Point!

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Dar, am primit curierul de Praga și ca să-l mai primesc în continuare, vă spun și domniilor voastre:

Germania va contribui cu încă 300 de milioane de euro la inițiativa cehă de achiziționare de muniții pentru Ucraina, a anunțat marți ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Această nouă contribuție completează sprijinul existent al Berlinului pentru programul coordonat de Praga, care vizează achiziționarea de proiectile de pe piețele internaționale pentru a satisface nevoile armatei ucrainene.

Potrivit lui Boris Pistorius, Germania rămâne principalul contribuitor la această inițiativă. Lansată în 2024 la inițiativa Republicii Cehe, aceasta a facilitat deja livrarea a câteva milioane de obuze către Ucraina și se așteaptă să continue în 2026 datorită sprijinului financiar al numeroaselor țări aliate. De la venirea la putere a noului guvern ceh, prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) a anunțat că Praga va continua să coordoneze inițiativa, dar fără a contribui la aceasta.

Ministrul Culturii, Oto Klempíř (Șoferi), va prezenta luni viitoare proiectul său de lege, prin care propune eliminarea taxei de licență de televiziune și înlocuirea acesteia cu finanțare directă din bugetul de stat, suma urmând să fie indexată la inflație. Guvernul asigură că această reformă nu va duce la nicio pierdere financiară pentru cele două posturi publice de radiodifuziune.

În urma unei întâlniri cu șefii televiziunii și radioului public ceh, prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) a respins acuzațiile opoziției conform cărora măsura ar slăbi independența mass-media publice. El a declarat că obiectivul este eliminarea unei taxe de licență plătite de cetățenii care nu utilizează aceste servicii. El a subliniat că mai multe țări ale Uniunii Europene își finanțează deja mass-media publică prin alte mijloace decât taxa de licență.

Șefii celor două posturi publice de radio și televiziune sunt mult mai rezervați. Directorul general al Radiodifuziunii Cehe, René Zavoral, a indicat că au fost pur și simplu informați despre decizia guvernului, fără nicio dezbatere reală. Ambele pledează pentru menținerea sistemului actual sau, în caz contrar, pentru garanții solide care să asigure o finanțare stabilă, protejată de fluctuațiile politice. Angajații televiziunii și radiodifuziunii publice rămân, de asemenea, în stare de grevă.

Precipitațiile de la începutul lunii iunie au contribuit la atenuarea secetei din Republica Cehă, care atinsese niveluri extreme în unele zone și provocase pagube ireversibile unor culturi. Conform proiectului InterSucho al Institutului pentru Studii ale Schimbărilor Climatice din cadrul Academiei de Științe, cele două niveluri cele mai severe de secetă au afectat doar câteva procente din țară până duminică.

Îmbunătățirea se observă în principal la nivelul solului vegetal, până la o adâncime de 40 de centimetri, unde precipitațiile au fost cele mai abundente. În schimb, straturile mai adânci rămân în mare parte uscate, în special în Moravia, unde precipitațiile au fost semnificativ mai mici decât în ​​mare parte a Boemiei.

Experții subliniază însă că situația rămâne fragilă: câteva zile fără ploaie ar fi suficiente pentru a reaprinde rapid seceta. Acest lucru duce deja la scăderea debitelor râurilor, la diminuarea rezervelor de apă subterană și la pierderi agricole care ar putea depăși 40% în unele ferme.

Guvernul ceh intenționează să își înăsprească politica în domeniul drogurilor prin modificarea a patru legi și adoptarea a 18 măsuri împotriva substanțelor care creează dependență. Prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) și-a anunțat intenția de a rupe cu ceea ce consideră a fi abordarea mai liberală a predecesorilor săi. Printre măsurile luate în considerare se numără scoaterea kratomului de la vânzare, reglementări mai stricte privind canabisul și includerea mai rapidă a noilor substanțe pe listele de produse interzise.

Aceste planuri au atras critici din partea specialiștilor în dependențe și a opoziției. Pirații denunță o revenire la politici represive și consideră că interzicerea produselor pe bază de kratom sau CBD riscă să alimenteze piața neagră.

Vameșii din orașul Brno au confiscat 800 de kilograme de kratom ascunse într-un camion care venea din Polonia. Aceasta este cea mai mare confiscare a acestei substanțe efectuată vreodată în Republica Cehă, potrivit Administrației Vamale.

Transportul, evaluat la câteva milioane de coroane, a fost descoperit în timpul unei inspecții specifice. Kratomul, o substanță psihoactivă derivată dintr-un arbore originar din Asia de Sud-Est, este acum supusă unor reglementări mai stricte în Republica Cehă din cauza riscurilor pentru sănătate asociate consumului său.

Această confiscare record are loc în contextul în care autoritățile cehe intensifică controalele împotriva vânzării ilegale de kratom și a altor substanțe psihomodulatoare.

Par calpe și scrise într-o limbă de lemn, rândurile de mai sus. Dar trebuie citite cu atenție, printre rânduri. Este evident că lumea este într-o schimbare. Mare. Esențială. Colosală. Suntem băgați într-un mare concasor și malaxor care mărunțește statele, obiceiurile, morala, comportamentul… totul. Pentru că relațiile de producție au rămas mult în urma forțelor de producție. Nu se știe în ce nouă formă va fi turnată lumea. Dar, se poate ghici! Colo o informație, de dincolo un raport, iar UE este unul dintre vectorii schimbării. Cu toate că și UE pare că a primit o partitură, de la ”cineva”, pe care încearcă să o cânte cât mai bine. Nu îmi place, dar ce pot să fac…

Până când o să se clarifice ceva, cumva, să fim siguri doar de un lucru : mâine este o altă zi !

Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţele par importante. Aspectele îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se fie folositoare. Fii obiectiv, prudent şi o să fie totul bine. Din nou ai ceva de rezolvat pentru familie, dar numai în cursul prînzului. Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine. Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.

Îţi este greu, astăzi ai unele dificultăţi, obstacole de trecut. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele, să ceri ajutor calificat, dacă este nevoie.Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Nu este Corida în fiecare zi! Poţi avea recompense consistente.

Potenţialul tău de acţiune e concentrat pe îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. Poate e ziua ta, oricum, astăzi ai prilejuri de satisfacţie şi mulţumire. Prietenii te sprijină, viaţa e frumoasă! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procesând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază.

Ai un obstacol, un examen, ceva în faţa ta. Nu forţa când nu trebuie, dimineaţa încearcă să nu provoci probleme. Ai, însă, o teribilă poftă să te faci util şi să primeşti mulţumiri! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele îţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate.

Astăzi mulţumirea te cuprinde pentru că vezi că încep să se confirme unele dintre dorinţele tale. Eşti pe drumul cel bun. Încerci să înlături din calea ta obstacole, în special propriile iluzii! Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi în jurul tău par crispaţi şi ocupaţi. Spiritul tau de joaca, ludic suferă. Când ai şi tu chef de vorbă şi de joacă... ca o pisică mare… Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar.

Intuiţia ta a fost bună, astăzi încrederea ta nu este înşelată. Ai mizat bine şi ţi-ai evaluat corect propriile forţe. Proiectele tale par prea îndrăzneţe, dar fii convingător şi poţi reuşi! Conjunctura arată că toate problemele pe care le-ai avut în relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, nuuuu, eşti un maestru al miniaturilor – dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

Nu îţi mai face griji degeaba! Eşti persoana din centru în anturaj, la tine vin să se confeseze. Venus, protectoarea ta îţi dă astăzi darul de a armoniza lucrurile, de a face viaţa plăcută! Numară în gând pana la zece și zâmbeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

Începi să vezi, începând de astăzi, o cale posibilă de urmat ca să-ţi realizezi interesele. Aşa poţi să te foloseşti de avantajele tale. Nu-ţi depăşi puterile, evită instalarea oboselii cronice! Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare ! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

Anturajul îţi apare sub o lumină nouă. Te surprind unele amănunte, dar îţi reproşezi că nu ai realizat situaţia mai demult. Totul este acceptabil atâta vreme cât nu te deranjează pe tine! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă, nu ai fi mai bun decât o pată de ulei!

Trebuie să rămâi conservator şi credincios valorilor şi opiniilor tale. Nu este greu, aşa sunt Capricornii, dar răul cel nou poate să îmbrace multe forme, nu numai cele pe care le știi! Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta, care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice!

Un termen care pune capăt unei probleme care te obseda. Obsesia nu este constructivă. Azi nu-ţi mai face griji, calmează-te şi aşa poţi să faci o analiză corectă: sau la bal, sau la spital! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin acesta promisiune de vară dură, medievală şi incertă, spre seară, care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

Astăzi eşti emotiv şi dai dovadă de timiditate în faţa unei persoane foarte puternice. Încercă să rămâi obiectiv şi să judeci corect situaţia, poate şeful sau soţul (nevasta) au dreptate! Conjunctura astrologică pare nefavorabilă, dar tu nu trebuie să te şifonezi pentru atâta lucru! Ai întotdeaun de partea ta Liberul Arbitru, decizia proprie, şi un sfătuitor bun. Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluziile, mai așteaptă!