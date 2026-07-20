Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 iulie 2026. Acum 57 de ani

Pe 21 iulie s-au născut Ernest Hemingway, Robin Williams, baronul Paul Julius von Reuter, Cat Stevens, Vasile Alecsandri, Corneliu Leu, Ioana Diaconescu, Ion Biberi, Simion Bărnuţiu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Simeon şi Ioan Pustnicul. Proorocul Iezechiel. Rafail şi Partenie de la Agapia. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 21 iulie 1969 a fost primul om care a călcat pe Lună: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" cuvinte spuse de astronautul Neil Armstrong, la primul pas pe Lună, dar care a devenit şi el istorie, Neil s-a săvârșit din această viață pe 25 august 2012. Născut la 5 august 1930, Neil Armstrong a fost un Leu adevărat! Propoziţia pe care a spus-o pe Lună a fost aleasă de specialiştii NASA în PR dintre multe sintagme înălţătoare! Au trecut 57 de ani… Ce repede au trecut!

În noaptea de 21 iulie 1969, 20 iulie în State, exact acum 57 de ani, mi s-a făcut un cadou. Intrasem, în acel an, la Politehnică, între primii la Facultatea de Energetică, pe atunci elită a inginerilor, iar tata împreună cu prietenul lui dintotdeauna, avocatul Lucian Belcea, pe atunci procuror de Prahova, mi-au oferit o vacanţă pe care nu o s-o uit niciodată. În iulie eram la Cheia, tata îl ajuta pe Lucian să construiscă o căsuţă de vacanţă. Priceput mai era tata, doar făcuse Şcoala Normală şi trei ani de front! Se pricepea la orice, în construcții: betoane, tâmplărie, zidărie, dulgherie, instalaţii, electricitate.

Ei bine, Lucian Belcea a vorbit cu cei de la “farfurie” să mă lase şi pe mine să asist la aselenizarea primului om pe Lună. Farfuria era antena, radiotelescopul de comunicaţii spațiale, sau nu, de la Cheia, cel mai mare din ţară. Acum sunt două farfurii. Aşa că atunci am văzut isprava lui Neil Armstrong în culori şi în condiţii deosebite. Nu o să uit niciodată, dar în acel moment, în noaptea aceea magică de iulie, am avut impresia de teoria conspiraţiei, ceva nu era în regulă, ceva îmi suna atunci şi îmi sună şi acum fals! Apoi am luat cunoștiință de teoria conspirației, care spunea că omul a juns pe Lună… mult mai târziu!

Dar ceva nu îmi dă pace… Teoria conspirației spune că evreii din cadrul Programului Spațial Apollo, care nu erau puțini, au ales ziua Prorocului Ilie, cel cu carele de foc spațiale, pentru aselenizarea primului om pe Lună. Știau ei ceva… o taină mare! Să fie adevărat? Bună întrebare!

Nu o să intru în amănunte, le găsiţi pe net, YouTube este plin, dar un singur aspect nu îmi dă pace. La ora actuală sunt, pe tot globul, cam zece mii, poate chiar douăzeci de mii de telescoape, refractoare sau reflectoare, în posesia amatorilor, de caracteristici care permit vizualizarea unor obiecte de câţiva metri pe suprafaţa Lunii, sigur, aceasta doar în condiţii excelente de vizibilitate. Ei bine, niciunul, repet, niciunul, în 40 de ani, nu a semnalat, nu a făcut o fotografie a unui obiect de origine pământeană aflat pe Lună. Se pretinde că pe suprafaţa Lunii sunt zeci de sonde şi module lunare, vehicole etc etc. Nu s-a văzut niciunul de către amatori!

Personal am făcut observaţii cu reflectorul Universităţii Shenandoah, din Winchester, o bijuterie de 600 mm. Astronomii de la observator, credincioşi până în pânzele albe ai teoriei conspiraţiei, au vrut să-mi demonstreze că pe Lună nu este… nimic şi nici nu a fost vreodată cineva, sau ceva, de pe Pământ! Cum, le-am spus, dar am văzut cu ochii mei cum Neil Armstrong ţopăia pe Lună!

Americanii au râs până i-a apucat sughiţul! Ai văzut ce ţi s-a transmis la televizor, au spus. “Omul a ajuns pe Lună” în momentul când tehnologia video permitea trucajele respective! Tell me, m-au întrebat astronomii de la observatorul american, de ce nu au ajuns ruşii pe Lună? Doar în momentul respectiv aveau rachete mai puternice şi mai mulţi bani investiţi în proiecte spaţiale!

Am aflat şi răspunsul: teoria conspiraţiei! Adică există un acord secret între ruşi, americani şi extratereştri privind gestionarea spaţiului cosmic. Care prevedea un soap space opera cu americani pe Lună şi sonde peste tot. Inclusiv pe Pluton. Da, aşa se scrie şi se citeşte în limba română: PlutoN! Nu se ştie ce au obţinut ruşii. Tehnologie? Bani? Crimeea?

Dar poate că este interesant, pentru domniile voastre, să știți ce au lăsat oamenii pe Lună, versiunea NASA. Din anul 1959, când pe Lună a ajuns sonda sovietică Luna-2. După cum precizează NASA, în cifre. 79 de obiecte spațiale, module de alunizare, etaje de rachetă, sonde, vehicule lunare etc etc în greutate totală de circa 200 de tone. 6 drapele americane. 96 de pungi, scuzați, cu caca. 2 mingii de golf. 1 om, mai precis cenușa lui, este vorba de Dr. Eugene Shoemaker, un savant de renume în astronautică, care și-a dorit foarte mult să ajungă pe Lună. A ajuns, la doi ani după moarte!

Acum o să caut, prin filmoteca mea, ca să găsesc ”Capricorn One” un film din anul 1977, pentru că filosofii și savanții antici au dreptate, istoria se repetă, pentru cei care cunosc multe și fac conexiunile istorice necesare. Pentru ceilalți, prostimea, gândacii de bucătărie, cum spunea un doctor, viața este o continuă surpriză și sursă de mirare, totul li se pare nou și fără egal.

Aşa cum şi eu, dragi lupi, padawani și hobbiți, o să continui să vă spun ceea ce ştiu, uneori sub forma unor poveşti, cât timp Forţa o să fie cu noi, ca să vă spună, dacă eu uit, că mereu, în definitiv, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 21 iulie 2026

Trebuie să încetinești ritmul, nu poți să le faci pe toate, fără culpabilizări inutile. Ai relaţii bune cu cei născuţi în semne de foc şi aer şi nefavorabile cu semnele de pământ şi apă. Astăzi ai chef sa maninci ceva special. În lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur că poti sa slabesti mancand obisnuit! Mai bine du-te intr-un parc cât mai este timp frumos şi aleargă un pic. Sau la un bazin cu reguli sanitare bine stabilite, dacă îți este prea cald în parc! A, nu ştii să înoți – foarte bine, proverbul spune că nu o să te îneci!

TAUR

Ești mai serios decât de obicei, adică chiar posomorât. Îți plouă în gânduri, prea multe vești negative. Posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Daca ai putin umor azi, o sa constati ca nu ai dat banii degeaba pe costumul tau cel nou, sau rochiţa de firmă. Chiar iti vine bine si te face mai suplu. Şi te avantajează la interviuri, dacă cauți de lucru. Seara plăcută, favorabilă dragostei, cu cină cu lumânări şi cearceafuri de mătase.

E cald, dar pentru tine e plăcut, pentru că ai vești bune. Zi în roz, dedicată frivolităților, favorabilă pentru mai toate, dar o să preferi un film la modă şi o cină la un restaurant bun! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală. Şi nu te deplasa după ce cade întunericul. Avand in vedere si luand in consideratie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renuntat la cura de slabire, dar o sa regreti cât de curând!

RAC

De la o vreme ai părerea ca toata lumea are ceva de împărțit cu tine. Adevărul este că nu te poți concentra, din cauza căldurii. Zâmbește și caută un loc cu aer condiționat și net pe gratis. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste! Seara relaxantă. Poţi să “vorbeşti” cu pisica sau căţeluşul tau, sau cu paretenerul. Papagalii şi iguanele nu se iau în consideraţie – prea multă vorbărie, sau prea multă tăcere!

Astăzi reușești să-ți recapeți tupeul și dinamica, după un somn propriu marilor feline. Un Leu, dacă doarme mai puțin de 12 ore se zice că are insomnie! Lucrurile încep să meargă spre bine. Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept, o nouă idee sau un nou tip de proiect. Dă-i înainte cu talent, ceva trebuie să iasă! Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap, nu lasă neplăcerea să-ţi ruineze buna dispoziţie!

FECIOARĂ

Nervi din cauza unor tensiuni între cei din jurul tău. Situație pe care trebuie să o rezolvi diplomatic şi să nu te implici. Nu te repezi să tragi concluzii după bârfe, intrigi și zvonuri. Încă multă incertitudine, dar pare că va fi bine, oricum. Relaxează-te, tensiunea nu e productivă! În general vorbind, este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul cumpărăturilor si vizitelor pe care le poţi face. Lasă nervii! Trebuie, doar, să inspiri incredere. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut.

Trebuie sa te bazezi pe propriile forţe şi să faci planuri serioase de viitor, poate chiar să te gândeşti la un nou drum in viaţă. Mai lasă flecăreala şi nu te mai zdrobi să placi tuturor. Ziua te anunţă câtigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva important. Ai înteles, în sfârşit, că trebuie să depunei efort pentru a ţine pe cineva drag lângă tine. Şi nu ar trebui sa fie greu! Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ sau să ai o atitudine evident ostilă. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, vorba câtecului şi aceasta stă scris în stele!

SCORPION

Conjunctura te protejează. Cei din jur, nu! Astăzi ai mai multe influenţe cosmice favorabile, adică nu o să un necaz mare. Dar, nu promite nimic, nu-ți lua nicio obligație, nu semna nimic! Astăzi nu este bine să fii prea sentimental. Dimineaţa este favorabilă domeniului profesional. Ai unele idei interesante. Discută despre ideile tale, fă-le cunoscute şi aplică-le repede! Ceea ce nu trebuie să faci: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, ai o problemă care necesită un gen de expertiză pe care n-o ai.

Ai multe pe cap, e o zi densă, obositoare. Nu încerca astăzi să joci teatru, nu te mai juca cu propria imagine, dai impresia unei persoane imature si instabile. Fii tu însuți, cel original! Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! Cere un sfat de la Leu sau de la un Geaman din familie, sigur, dacă ai! Călătoriile sunt bine aspectate începând de astăzi. Fie că este vorba de o deplasare scurtă sau de o călătorie mai lungă, schimbarea locurilor îţi aduce succes.

CAPRICORN

Caută cu grijă, în jurul tău, persoane care au aceleași interese cu tine, dar nu concurente. Poți să faci alianțe temporare. Ai nevoie de sprijin, cooperare, nu-ți ajung timpul și resursele! Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele „tabu” . Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Ceva legat de un aspect al lucrului în echipă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu anturajul cu colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei.

Poți să revii asupra unei decizii din trecut. Nu este rău. Viața merge înainte, lucrurile se transformă și trebuie să faci parte din schimbare ca să ai succes. Dar nu exagera, fii cumpătat! Eşti prea stresat, prea tensionat. Şi în compensaţie, mănânci prea mult! Încercă să cuantifici sursa neplăcerilor, să găseşti modalităţi de rezolvare a problemelor şi să-ţi impui priorităţi! Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale, totuşi. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Față de cei dragi, în special!

PEŞTI

Astăzi eşti bine privit de stele Dacă ai o problemă sentimentală mai greu de rezolvat, încearcă acum, poate vei obține un rezultat. Ori la bal, ori la spital! O veste interesantă pentru tine. Dacă eşti obligat de meserie să "faci frumos" şi să zâmbeşti tot timpul, astăzi ai o problemă! Treci printr-unul dintre rarele momente de sinceritate anuală şi spui ce gândeşti, direct în faţă! Perioada în discuţie este favorabila iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic, ai răbdare!