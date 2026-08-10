Vlad Mihalache a stabilit luni, la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris, al doilea record național al zilei în proba de 50 m fluture, categoria +19 ani. Sportivul legitimat la Steaua și-a îmbunătățit propria performanță după doar câteva ore, însă timpul obținut în semifinale nu a fost suficient pentru calificarea în finală.

Sportivul pregătit de Mircea Purcaru a încheiat semifinala de 50 m fluture cu timpul de 23.10 secunde, stabilind astfel un nou record național la categoria +19 ani.

Performanța nu i-a adus însă și un loc în finala probei de la Campionatul European de natație pentru seniori.

Cu doar câteva ore înainte, tot luni, Vlad Mihalache stabilise un alt record național la aceeași categorie, după ce înotase proba în 23.23 secunde.

Sportivul român va mai intra în bazin la competiția organizată în capitala Franței. Miercuri, Vlad Mihalache este programat să concureze și în proba de 100 m fluture.

România participă la competiție cu mai mulți sportivi înscriși în probe individuale:

Eric Andrieș (18 ani) - 100 m liber, 200 m liber, 400 m liber

Robert Badea (18 ani) - 200 m fluture, 200 m mixt, 400 m mixt

Darius Coman (19 ani) - 100 m bras, 200 m bras, 200 m mixt

Alexandru Constantinescu (20 de ani) - 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate

Patrick Dinu (21 de ani) - 50 m liber, 100 m liber

Tudor Iordache (18 ani) - 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate

Vlad Mihalache (20 de ani) - 50 m fluture, 100 m fluture

Denis Popescu (23 de ani) - 50 m spate, 100 m spate, 50 m fluture, 100 m fluture

David Popovici (21 de ani) - 100 m liber, 200 m liber

Theodor Proca (18 ani) - 800 m liber, 1.500 m liber

Matei State (18 ani) - 200 m bras, 200 m mixt, 400 m mixt

În afară de David Popovici, Patrick Dinu și Denis Popescu, ceilalți sportivi români se află la debutul într-o competiție europeană majoră de seniori desfășurată în bazin olimpic.

David Popovici va concura marți în prima sa probă de la actuala ediție a Campionatului European, cea de 100 m liber. Pentru înotătorul român este a patra participare la Campionatele Europene desfășurate în bazin de 50 m, după edițiile din 2021, 2022 și 2024. David Popovici a devenit campion european la 100 și 200 m liber la ultimele două ediții. Seriile probei de 200 m liber sunt programate joi.

David Popovici ar putea participa și la ștafeta de 4x100 m mixt, probă care este programată duminică.

Programul lui David Popovici în probele individuale:

11 august

Serii 100 m liber - 10:44

Semifinale 100 m - 20:32, 20:36

12 august

Finala 100 m liber - 19:52

13 august

Serii 200 m liber - 10:30

Semifinale 200 m liber - 19:41, 19:45

14 august