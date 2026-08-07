David Popovici va începe marți, 11 august, lupta pentru medalii la Campionatele Europene de natație de la Paris, unde este înscris în probele de 100 și 200 de metri liber. Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, cvadruplul campion european poate deveni primul înotător din istoria competiției care reușește trei duble consecutive în cele două probe.

Parisul găzduiește cea de-a 38-a ediție a Campionatelor Europene de Natație, la care vor participa peste 1.000 de înotători din 52 de țări.

România va fi reprezentată de 11 sportivi în probele de înot.

David Popovici va fi unul dintre principalii sportivi ai delegației, după ce a devenit de patru ori campion european și este campion mondial en titre la 100 și 200 de metri liber. Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, românul poate deveni primul înotător care obține trei duble consecutive în istoria Campionatelor Europene.

Popovici a câștigat atât proba de 100 de metri liber, cât și pe cea de 200 de metri liber la ultimele două ediții ale competiției, desfășurate la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.

Prima probă în care va intra David Popovici este cea de 100 de metri liber.

100 m liber

11 august – serii, dimineața

11 august – semifinale, seara

12 august – FINALA, seara

Ulterior, românul va concura la 200 de metri liber.

200 m liber

13 august – serii, dimineața

13 august – semifinale, seara

14 august – FINALA, seara

La această ediție a Campionatelor Europene, sportivii români vor participa pentru prima dată la toate probele individuale masculine.

Lotul României este format din 11 înotători:

David Popovici – 100 m și 200 m liber

Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras

Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture

Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture

Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber

Robert Badea – 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt

Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt

Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt

Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber

Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate

Tudor Iordache – 50 m, 100 m și 200 m spate.

Constantin Popovici și Cătălin Preda vor concura, de asemenea, pentru România la Paris, în probele de high-diving.

Constantin Popovici este campion mondial din 2023 și campion european la Roma 2022, în timp ce Cătălin Preda a devenit vicecampion mondial în 2023 și vicecampion european la ediția de la Roma din 2022.

România va avea sportivi și în probele clasice de sărituri în apă. Alexandru Avasiloae, Amelie Foerster, Ioana Cârcu și Nazanin Ellahi vor reprezenta țara în aceste întreceri.

Înaintea Campionatelor Europene, David Popovici a vorbit despre perioada care a urmat după câștigarea titlului olimpic la Paris 2024, în același bazin în care se vor desfășura și întrecerile continentale. Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, înotătorul român a spus că succesul olimpic a venit și cu o presiune foarte mare.

„După Paris eram dominat de obsesie, prea mult. Nu era sănătos. Am început încet să dorm din nou, să trăiesc normal și abia după un an am putut privi acea cursă cu seninătate. Acum pot spune că a fost o perioadă foarte grea, dar și extraordinară”, a declarat Popovici.

Sportivul a spus că între timp și-a schimbat modul în care gestionează presiunea și rezultatele.

„Am învățat că trebuie să rămân calm. Faptul că sunt recunoscut în țara mea este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Faima, rezultatele și posibilitățile materiale te pot distrage. Strategia mea este simplă: să rămân cu picioarele pe pământ”, a explicat sportivul.

David Popovici a vorbit și despre ofertele primite din partea unor universități importante din Statele Unite după Jocurile Olimpice de la Tokyo și despre decizia sa de a continua pregătirea în România.

„Am ales să rămân pentru că am crezut în oamenii din echipa mea. Credeam că alături de ei pot deveni campion olimpic și pot bate recorduri mondiale. A fost alegerea corectă”, a afirmat Popovici.