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Meghan Markle, exclusă de la unul dintre cele mai importante evenimente de modă din Paris

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Meghan Markle, exclusă de la unul dintre cele mai importante evenimente de modă din ParisMeghan Markle. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Meghan Markle nu a fost prezentă la una dintre cele mai importante prezentări de modă ale sezonului, organizată la Paris, iar numeroase voci susțin că absența sa nu a fost întâmplătoare. Ducesa de Sussex nu ar fi fost invitată la eveniment, după controversele provocate de apariția sa de anul trecut, potrivit Express.

Meghan Markle a lipsit de la prezentarea Balenciaga

Designerul Pierpaolo Piccioli și-a prezentat miercuri prima colecție haute couture pentru Balenciaga, la un an după ce a preluat funcția de director de creație al celebrei case de modă.

Evenimentul, desfășurat în grădinile Cité Internationale Universitaire din Paris, a reunit numeroase vedete de la Hollywood, printre care Demi Moore, Cynthia Erivo și Naomi Watts.

Deși Meghan Markle este considerată apropiată de designer, soția prințului Harry nu s-a numărat printre invitați.

Prezentare modă Paris

Prezentare modă Paris. Sursa foto: Captură video

Ce s-a întâmplat anul trecut

Potrivit unor surse citate de jurnalista americană Paula Froelich, Meghan Markle nu ar fi primit invitație la prezentare.

„Doamne, nu. Nu a fost invitată. Nu după ce s-a întâmplat data trecută”, a declarat o sursă citată de jurnalistă.

Declarația face referire la apariția ducesei la prezentarea prêt-à-porter a lui Pierpaolo Piccioli, din timpul Săptămânii Modei de la Paris, în octombrie 2025.

Ducesa a ajuns în vizorul criticilor după ce au apărut informații potrivit cărora ar fi ajuns cu întârziere și chiar și-ar fi făcut singură loc pe lista invitaților. De asemenea, aceasta a fost criticată după ce a postat pe rețelele sociale un videoclip filmat în apropierea locului în care prințesa Diana și-a pierdut viața.

Ce spunea echipa lui Meghan Markle

După prezentarea din 2025, un purtător de cuvânt al ducesei a transmis că relația dintre Meghan și Pierpaolo Piccioli este una apropiată și construită în timp.

„De-a lungul anilor, ducesa a purtat numeroase creații semnate de Pierpaolo. Cei doi au colaborat îndeaproape pentru ținute purtate în momente importante pe scena internațională. Ea i-a admirat întotdeauna măiestria și eleganța modernă, iar prezența sa la eveniment a reflectat ani de prietenie și apreciere pentru noul său început la Balenciaga”, se arăta în declarație.

Ulterior, Pierpaolo Piccioli a descris diferit modul în care Meghan a ajuns la prezentarea de modă.

„Eu și Meghan ne-am cunoscut în urmă cu câțiva ani și am păstrat legătura prin mesaje. Ea m-a contactat și mi-a spus că și-ar dori să participe la prezentare”, a declarat designerul într-un interviu.

Diferențele dintre cele două versiuni au alimentat speculațiile privind relația dintre Meghan Markle și casa de modă, iar absența sa de la evenimentul din acest an a readus subiectul în atenția presei internaționale.

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