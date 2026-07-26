Meghan Markle ar fi devenit mult mai discretă după recenta vizită în Marea Britanie. Ducesa de Sussex și-ar fi schimbat obiceiurile în California și ar recurge la diferite metode pentru a evita să fie recunoscută atunci când iese în public, potrivit Express.

Conform unor dezvăluiri făcute de de jurnalistul Rob Shuter pe platforma Substack, Meghan Markle ar purta peruci, șepci de baseball, hanorace largi, pantaloni lejeri și ochelari de soare supradimensionați atunci când iese din locuința sa din Montecito, California.

„După vizita în Marea Britanie, a devenit preocupată să treacă neobservată. Acum aproape că nu mai iese din casă fără o formă de deghizare”, a declarat o sursă citată de acesta.

„Nu vrea ca oamenii să o recunoască”, iar ieșirile sale ar fi planificate cu mare atenție pentru a evita orice expunere publică.

Potrivit sursei, deplasarea prințului Harry în Regatul Unit ar fi fost marcată de dificultăți legate de securitate. Din acest motiv, Meghan Markle nu a avut nicio apariție publică pe durata vizitei de cinci zile a soțului său.

Presa britanică susține că măsurile de securitate au influențat decizia ducesei de a rămâne departe de evenimentele publice.

În ultimele zile, ea de Sussex a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram mai multe imagini din vacanța petrecută alături de familie în Portugalia și Marea Britanie.

Printre acestea s-a numărat și o fotografie realizată în timpul vizitei la locul de odihnă al prințesei Diana. Gestul ei a fost criticat de mulți internauți, care au considerat că momentul ar fi trebuit să rămână unul privat.

Într-una dintre imagini, prințul Harry apare într-o piscină, în timp ce o ridică în aer pe fiica lor, prințesa Lilibet, iar prințul Archie stă la marginea bazinului. În altă fotografie, cei patru sunt surprinși în timp ce merg pe plajă spre valuri.