Vizita recentă a prințului Harry în Marea Britanie, însoțit de Meghan Markle și cei doi copii ai lor, ar fi reprezentat un nou pas spre reconcilierea cu Familia Regală. Totuși, potrivit unor informații vehiculate în ultimele ore, regele Charles al III-lea le-ar fi transmis fiului și nurorii sale că relația dintre ei depinde de respectarea unor condiții clare, potrivit Closer.

Surse citate de publicație susțin că întâlnirea privată de la Sandringham nu ar fi fost una tensionată, însă monarhul ar fi avut și un mesaj ferm pentru ducii de Sussex.

Potrivit acestora, regele Charles s-a declarat bucuros să-i revadă pe nepoții săi, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, însă i-ar fi avertizat pe Harry și Meghan că nu vor mai beneficia de o nouă șansă dacă relațiile se deteriorează din nou.

„Aceasta este ultima lor șansă. Dacă vor mai face încă un pas greșit, atunci totul se încheie”, a declarat sursa pentru Closer.

Aceeași sursă susține că monarhul le-ar fi transmis că, de acum înainte, orice apropiere de Familia Regală se va face în condițiile stabilite de el.

„De acum înainte, lucrurile se vor desfășura după regulile lui sau deloc. Lui Harry i s-a spus că trebuie să facă un pas în spate și să aibă încredere că tatăl său va gestiona situația în felul și în ritmul pe care îl consideră potrivit, chiar dacă acesta este mai lent decât și-ar dori el și Meghan Markle”, a mai afirmat sursa.

Prințul Harry s-a aflat timp de cinci zile în Regatul Unit, unde a participat la mai multe evenimente organizate în cadrul patronajelor sale și la manifestările dedicate pregătirii Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în 2027.

Deși Harry a apărut singur la evenimente, presa britanică scrie că Meghan Markle și cei doi copii au ajuns ulterior în Marea Britanie și au participat la o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla, desfășurată în Gloucestershire

Vizita a avut loc după mai multe săptămâni de speculații privind deplasarea prințului Harry, a lui Meghan Markle și a celor doi copii ai lor în Regatul Unit, în special în ceea ce privește măsurile de securitate și cazarea.