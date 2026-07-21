Prințul Harry și Meghan Markle ar lua în calcul o revenire în Marea Britanie, în contextul în care proiectele și perspectivele lor din Statele Unite par să traverseze o perioadă dificilă, iar apropierea de Familia Regală Britanică ar fi redevenit o prioritate, potrivit surselor apropiate cuplului. Acestea susțin Harry și Meghan și-ar dori să petreacă mai mult timp în țara natală a ducelui de Sussex, potrivit Express.

Potrivit Daily Mail, Meghan Markle ar trece printr-o perioadă dificilă în Statele Unite, după încheierea colaborărilor cu Netflix și Spotify. O sursă citată de publicația britanică susține că ducesa de Sussex se simte „marginalizată”, în timp ce „visul american” nu îi mai oferă aceleași perspective ca în trecut.

Potrivit unui apropiat al prințului Harry, în cercul acestuia există percepția că „visul american s-ar putea să nu fie chiar ceea ce părea”, iar ducele de Sussex începe să se simtă constrâns în SUA.

Speculațiile privind o posibilă revenire au apărut la câteva zile după ce Harry și Meghan, alături de copiii lor, Archie și Lilibet, s-au întâlnit cu regele Charles la reședința acestuia de la Highgrove.

Surse citate de presa britanică susțin că Meghan îl sprijină pe Harry în încercarea de a-și reconstrui relația cu familia sa și de a-și consolida legăturile cu Marea Britanie.

Potrivit sursei, ducii de Sussex ar putea folosi locuința lor de vacanță din Portugalia ca bază pentru deplasările mai frecvente în Europa și în Regatul Unit.

Potrivit surselor, o revenire definitivă în Marea Britanie nu se află, cel puțin deocamdată, în planurile lui Harry și Meghan. Informațiile au apărut la scurt timp după întâlnirea cu Regele Charles, prima reuniune a familiei după mai mulți ani. La întâlnire nu a fost prezent prințul William, iar detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice.