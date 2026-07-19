Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, au petrecut mai multe zile în Marea Britanie în această lună fără să fie surprinși de fotografi sau de presă, potrivit publicației Express.

Vizita, care s-a încheiat marți, este considerată neobișnuită tocmai pentru că familia a reușit să rămână complet departe de ochii publicului.

Harry a ajuns în Regatul Unit pe 6 iulie, iar Meghan, împreună cu Archie și Lilibet, i s-au alăturat câteva zile mai târziu, joi seara.

Cei patru au rămas în țară până marți, perioadă în care, potrivit jurnaliștilor britanici, nu a fost publicată nicio fotografie și nu au existat imagini cu deplasările lor.

Inițial, familia Sussex intenționa să călătorească împreună în Marea Britanie. Planurile au fost însă modificate după ce solicitarea prințului Harry privind protecția finanțată din fonduri publice a fost respinsă.

Din acest motiv, Meghan și copiii urmau să nu participe la deplasare. Ulterior, presa britanică a relatat că aceștia au ajuns totuși în Regatul Unit separat, după o vacanță petrecută într-o destinație din Europa.

Potrivit informațiilor publicate de Express, familia a reușit să își desfășoare întreaga vizită fără ca presa să afle unde s-a aflat în fiecare moment.

În cadrul podcastului Talking Royals realizat de ITV News, jurnalista Charlene White a remarcat faptul că niciun fotograf nu a surprins familia sosind sau plecând de la Highgrove House.

„Nicio persoană nu i-a văzut intrând la Highgrove House, nimeni nu i-a văzut plecând și nimeni nu a aflat unde au mers mai departe, deoarece au rămas în țară până marți”, a afirmat aceasta.

Editorul regal Chris Ship a confirmat informația și a explicat că, în mod normal, presa britanică și fotografii independenți urmăresc atent deplasările membrilor familiei regale.

„Harry și Meghan au fost în țară până marți seara. În mod obișnuit, ziarele investesc resurse importante pentru a obține astfel de imagini, însă de această dată nu a existat nici măcar o fotografie”, a declarat jurnalistul.

Charlene White a descris situația drept „destul de uimitoare”, având în vedere interesul constant al presei pentru familia Sussex.

În timpul vizitei, Harry, Meghan și cei doi copii au avut o întâlnire cu regele Charles și regina Camilla la Highgrove House. Potrivit unor informații publicate de revista Woman's Day, Archie și Lilibet ar fi fost impresionați de experiență.

O sursă citată de publicație a susținut că cei doi copii au fost „complet uimiți” de ceea ce au văzut și că întâlnirea i-a oferit lui Harry ocazia de a le vorbi mai mult despre istoria și tradițiile familiei regale.

Aceste informații provin însă din surse neoficiale și nu au fost confirmate de Palatul Buckingham sau de reprezentanții Ducelui și Ducesei de Sussex.

Potrivit presei britanice, aceasta a fost prima întâlnire dintre regele Charles și cei doi nepoți ai săi după vizita din iunie 2022, când Archie și Lilibet au participat în Marea Britanie la festivitățile dedicate Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a.

Vizita din această lună a atras atenția și prin nivelul ridicat de discreție în care s-a desfășurat. În condițiile în care membrii familiei regale sunt urmăriți constant de presa britanică, faptul că Harry, Meghan și copiii lor au petrecut mai multe zile în Regatul Unit fără să fie fotografiați reprezintă un caz rar.