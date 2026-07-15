Întâlnirea secretă dintre prințul Harry, Meghan Markle și Regele Charles al III-lea, desfășurată săptămâna trecută la Highgrove House, a stârnit un nou val de reacții după ce în presa britanică au apărut detalii despre discuția ținută departe de ochii publicului, potrivit publicației Express.

Deși Palatul Buckingham s-a limitat să confirme că întrevederea a avut loc, fără alte explicații, informațiile publicate ulterior de revista Vanity Fair au fost suficiente pentru ca numeroși admiratori ai Familiei Regale să acuze cuplul Sussex că ar fi încălcat înțelegerea de confidențialitate.

Potrivit unor surse apropiate ducilor de Sussex, întâlnirea dintre Harry, Meghan, Regele Charles și Regina Camilla a avut loc vinerea trecută, în timpul vizitei de cinci zile efectuate de prinț în Marea Britanie.

La reuniune au participat și copiii cuplului, Archie și Lilibet, iar discuția ar fi durat aproximativ o oră. Sursele citate de Vanity Fair susțin că întreaga întâlnire a fost organizată în cel mai mare secret, la inițiativa regelui.

„Au convenit înainte de întâlnire că nu va fi făcut public niciun detaliu. Fără fotografii, fără informații despre discuții. Totul a fost organizat în cel mai mare secret și sunt încântați că au reușit acest lucru”, au declarat sursele pentru publicația americană.

Chiar dacă articolul nu dezvăluie conținutul conversației dintre membrii Familiei Regale, simplul fapt că au apărut detalii despre modul în care a fost organizată întâlnirea i-a făcut pe mulți utilizatori ai rețelei X să creadă că informațiile provin din anturajul lui Harry și Meghan.

„Ne spun că întâlnirea a fost ținută secret și că nu au existat scurgeri de informații, în timp ce chiar ei oferă detalii presei. Regele nu va fi deloc mulțumit”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a fost la fel de critic, susținând că monarhul nu ar trebui să fie surprins de apariția acestor informații și că situația demonstrează cât de dificilă rămâne relația dintre Casa Regală și ducii de Sussex.

Întâlnirea de la Highgrove a fost privită drept un posibil pas spre detensionarea relațiilor dintre Harry și Familia Regală, după ani marcați de declarații controversate și dispute publice.

Deocamdată, Palatul Buckingham nu a comentat informațiile publicate de Vanity Fair, iar Harry și Meghan nu au făcut declarații oficiale despre reuniunea privată.