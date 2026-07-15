Prințul Harry a declarat, la podcastul „Joe Marler Will See You Now”, că slujba sa cu normă întreagă în prezent este creșterea celor doi copii mici. Gazda podcastului a fost fostul jucător de rugby al Angliei și fost membru al emisiunii „Celebrity Traitors”, Joe Marler, iar interviul a fost filmat aparent în timpul recentei călătorii a lui Harry în Marea Britanie.

În timpul conversației, Marler i-a cerut prințului Harry să se prezinte folosind numele său complet înainte de a-și dezvălui ocupația.

„Henry Albert Charles David, Duce de Sussex”, a răspuns Harry.

„Tată cu normă întreagă. Veteran al armatei britanice. Prinț al Angliei. Duce. Dar pentru astăzi, nu știu. Ce doriți?”, a spus Harry.

În cele din urmă s-a hotărât asupra numelui „Duce”.

Revelația a surprins-o pe Kinsey Schofield, gazda emisiunii „Kinsey Schofield Unfiltered” de pe YouTube.

„În loc să-și dea numele complet, el și-a dat titlul”, a declarat Schofield pentru Fox News.

„Numele său complet este Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor.

Cu excepția cazului în care și-a schimbat legal numele de familie în Sussex - lucru pe care nu l-am văzut cu nicio dovadă că ar fi făcut-o - «Ducele de Sussex» este un titlu, nu numele său. A fost un moment subtil, dar unul care a întărit cât de strâns rămâne legată identitatea sa de statutul său regal.”

„Nu este prima dată când vedem echipa lui Harry plasându-l într-un podcast de comedie”, a spus Schofield.

„Cred că această apariție a funcționat mai bine pentru că Joe Marler și ceilalți gazde împărtășesc simțul umorului britanic al lui Harry.”

Prezentatoarea și fotografa britanică Helena Chard a declarat pentru Fox News că interviul i-a amintit de o anecdotă împărtășită anterior de autorul regal Hugo Vickers.

„Se pare că regretata regină Elisabeta a declarat în privat că Harry a mers în California pentru a fi asistent maternal”, a spus Chard.

„Gândurile ei au fost corecte. Nu este absolut nimic în neregulă cu a fi «tată cu normă întreagă». Cu toate acestea, sunt sigură că și el se întreabă despre scopul său în viață.”

Când Marler l-a întrebat pe Harry dacă s-ar numi „inventatorul” Jocurilor Invictus, Harry l-a corectat, spunând „fondator”.

The Telegraph a relatat că interviul a avut scopul de a promova Jocurile Invictus, care vor avea loc la Birmingham în 2027.

În timpul podcastului, Harry a împărtășit că emisiunea sa TV „de prost gust” preferată a fost reality show-ul „Love Island”.

De asemenea, a spus că este „conștient” de emisiunea americană din 2014 „I Want to Marry Harry”, în care femei singure au concurat pentru a câștiga o întâlnire cu o sosie a lui. Harry a glumit că nu era disponibil să participe la momentul respectiv.

Când prințul a fost întrebat despre rutina sa de îngrijire, Harry a spus că este „WC, duș, bărbierit” („shit, shower, shave”, în engleză). El a spus că rutina sa de îngrijire a părului consta în tunderea bărbii „la fiecare cinci-șase zile, doar pentru a o menține puțin îngrijită”.

„Nimic, nimic nu se întâmplă cu adevărat deasupra”, a spus Harry, arătând spre linia părului. „Mă tund; altfel încerc să nu mă uit la ce se întâmplă.

„Oamenii cred că sunt roșcat, dar sunt mai degrabă gen, ăăă, castaniu apus de soare... castaniu.”

Conversația a devenit mai serioasă când Harry a fost întrebat despre recuperarea după o traumă. A spus că mersul la sală a fost „alegerea”.

„Adică, orice formă de exercițiu este grozavă, mai ales când ești deprimat, când te confrunți cu diverse lucruri și ești stresat”, a spus el. „Adică, trebuie să miști rahatul ăla prin corp.”

Emisiunea, co-prezentată de Jake Bhardwaj, l-a avut în prim-plan și pe prietenul apropiat al lui Harry, fostul soldat de comando al Marinei Regale și medaliat cu aur la Jocurile Invictus, JJ Chalmers.

„Mă bucur atât de mult că ești aici”, a spus Harry. „A fost ciudat.”

Interviul a fost înregistrat, se pare, în timpul recentei vizite a lui Harry în Regatul Unit, unde a participat la mai multe evenimente caritabile.

Pe 6 iulie, Harry a sosit în Regatul Unit pentru mai multe evenimente caritabile, umbrite de speculații despre dacă se va întâlni cu tatăl său.

Pe 10 iulie, Harry, Meghan, Prințul Archie și Prințesa Lilibet s-au întâlnit cu Regele Carol al III-lea și Regina Camilla la Highgrove House, moșia de la țară a monarhului, a confirmat Palatul Buckingham.

Ducele și Ducesa de Sussex s-au retras din funcțiile de membru al familiei regale în 2020, invocând ceea ce au descris ca fiind intruziuni insuportabile ale presei britanice și lipsa de sprijin din partea palatului. Ei își cresc copiii în California.