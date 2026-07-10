Regele Charles al III-lea și regina Camilla au avut parte de o întâlnire rară cu prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet. Reuniunea a avut loc la Highgrove House și marchează prima întâlnire de acest fel după anul 2022, potrivit AFP.

Prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor au fost primiți de regele Charles al III-lea și de regina Camilla la Highgrove House, reședința privată a monarhului britanic din Gloucestershire. Potrivit presei britanice, întâlnirea a fost una de familie și s-a desfășurat departe de atenția publică.

Reuniunea reprezintă un moment important pentru familia regală, fiind prima dată după mai mulți ani când suveranul britanic se întâlnește cu ducele și ducesa de Sussex alături de cei doi copii ai acestora.

Cei doi copii ai prințului Harry și ai lui Meghan, Archie și Lilibet, nu îl mai văzuseră pe bunicul lor patern de la evenimentele organizate în 2022 pentru Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a.

Vizita lor în Marea Britanie vine după o perioadă marcată de tensiuni între familia Sussex și Casa Regală britanică, apărute după retragerea lui Harry și Meghan din rolurile oficiale regale și mutarea lor în Statele Unite.

Harry ajunsese în Anglia la începutul săptămânii pentru pregătirile legate de Invictus Games 2027, competiția sportivă dedicată militarilor răniți sau bolnavi, pe care a fondat-o și care urmează să fie organizată la Birmingham.

În ultimii ani, ducele de Sussex a revenit de mai multe ori în țara natală, însă relațiile sale cu familia regală au rămas tensionate după interviurile și declarațiile publice despre viața din interiorul monarhiei.

Presa britanică a relatat inițial că prințul Harry ar urma să fie găzduit la Palatul Buckingham, însă informația a fost ulterior contrazisă. Palatul a transmis că ducele de Sussex nu ar fi acceptat la timp invitația de a rămâne la reședința oficială a regelui.

Întâlnirea de la Highgrove vine și la scurt timp după ce prințul Harry a primit o decizie nefavorabilă din partea Înaltei Curți din Londra într-un proces intentat împotriva editorului publicației Daily Mail, într-un dosar legat de presupuse încălcări ale vieții private.