Fotografie rară cu Prințul Harry și Lilibet, postată de Meghan Markle de Ziua Îndrăgostiților

Meghan Markle a publicat, sâmbătă, o fotografie cu Prințul Harry și fiica lor, Lilibet, în vârstă de 4 ani, de Ziua Îndrăgostiților. „Cei doi + Archie = iubirile mele pentru totdeauna, de Ziua Îndrăgostiților”, se arată în descrierea fotografiei, care a fost postată pe Instagram.

Meghan Markle a publicat de Ziua Îndrăgostiților o fotografie pe Instagram în care Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, stă pe o peluză și o ține în brațe pe fiica lor, prințesa Lilibet, în vârstă de patru ani.

Prințesa, îmbrăcată într-un costum de balet roz pal, ține în mână sforile unui buchet de baloane roșii. „Cei doi + Archie = iubirile mele pentru totdeauna, de Ziua Îndrăgostiților”, se arată în descrierea fotografiei

Cuplul postează foarte rar fotografii cu copiii lor. În ultimii ani, aparițiile lui Archie și Lilibet în imaginile distribuite public au fost limitate, iar fotografiile care îi arată clar sunt și mai puține. Cuplul a renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale în 2020 și locuiește acum în California.

Postarea vine după ce, la începutul anului 2025, Meghan Markle și Prințul Harry au călătorit la Vancouver pentru Jocurile Invictus din Canada, unde au atras atenția.

În timpul ceremoniei de deschidere a jocurilor, pe 8 februarie, cuplul a fost filmat în timp ce se săruta, moment descris ca fiind unul care i-a lăsat pe fani și pe observatorii familiei regale „fără cuvinte”

Reacțiile au fost împărțite: unii au privit gestul pozitiv, în timp ce alții l-au criticat, considerându-l „grețos” și calificându-l drept „poză pentru presă”.

Amanda Platell, jurnalist și fost consilier politic, a afirmat că Meghan a avut o atitudine lingușitoare, adăugând că nu a ratat nicio ocazie de a fi fotografiată.

„Am avut parte de o Meghan lingușitoare, care îl privea cu ochi dulci, strângându-i brațul și apucându-i fața pentru un sărut foarte public. Nicio ocazie de a fi fotografiată nu a fost ratată. Megs era hotărâtă ca ea și povestea lor de dragoste să fie în centrul atenției, indiferent de ceea ce credeam noi”, a spus aceasta.