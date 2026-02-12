Prințesa Sofia a Suediei, mărturisiri despre întâlnirile cu Jeffrey Epstein

Prințesa Sofia a Suediei a abordat pentru prima dată public subiectul legăturii sale din trecut cu Jeffrey Epstein, într-o apariție oficială la Stockholm. Prințesa a condamnat faptele comise de Epstein, calificându-le drept inacceptabile și condamnabile. Totodată, ea și-a exprimat solidaritatea față de victime, informează Fox News.

Prințesa Sofia a Suediei a făcut declarații publice despre contactele sale din trecut cu Jeffrey Epstein, în contextul apariției documentelor Departamentului de Justiție care readuc în atenție cazul controversatului finanțator.

Pe 10 februarie, înainte de participarea la Summitul Tineretului „Ctrl + Rights”, organizat la Teatrul Intiman din Stockholm, soția prințului Carl Philip a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. În vârstă de 41 de ani, aceasta a explicat că l-a întâlnit pe Epstein în urmă cu mai bine de două decenii, la câteva evenimente mondene.

Potrivit postului suedez TV4, prințesa a precizat că interacțiunile au fost limitate la câteva apariții sociale. „L-am întâlnit la câteva evenimente”, a afirmat ea, subliniind că, după ce a aflat detalii despre abuzurile comise împotriva tinerelor femei, privește retrospectiv acea perioadă cu recunoștința că nu a mai avut niciun contact ulterior cu acesta.

Sofia a menționat că întâlnirile au avut loc când avea aproximativ 20 de ani și că s-au rezumat la două ocazii: un eveniment social și o proiecție de film. Ea a transmis, totodată, un mesaj de susținere pentru victime, exprimându-și speranța că se va face dreptate.

Prima întâlnire ar fi avut loc într-un restaurant, unde Sofia i-a fost prezentată lui Jeffrey Epstein la un eveniment social mai larg. Cea de-a doua interacțiune s-a desfășurat la premiera unui film, un eveniment public cu numeroși invitați.

Prințesa a subliniat că ambele momente au fost scurte și lipsite de orice semnificație aparte, susținând că au fost simple coincidențe. Potrivit declarațiilor sale, după aceste două episoade nu a mai existat niciun fel de legătură cu miliardarul ulterior condamnat pentru infracțiuni grave.

„Din fericire, asta a fost tot”, a afirmat prințesa. Privind în urmă la amploarea faptelor pentru care Epstein a fost acuzat și găsit vinovat, ea spune că „se consideră norocoasă” că drumurile lor nu s-au mai intersectat după acele întâlniri din tinerețe.

„Acum, după ce am aflat despre infracțiunile comise împotriva unor tinere femei, sunt cu adevărat recunoscătoare că nu am mai avut niciun contact cu el după acele două întâlniri, când aveam douăzeci de ani”, a declarat Sofia.

În același context, prințesa a transmis un mesaj de susținere pentru victimele lui Epstein, precizând că gândurile sale se îndreaptă către persoanele afectate și exprimându-și speranța ca dreptatea să fie făcută până la capăt.

Presa suedeză relatează că întâlnirea dintre actuala Prințesă Sofia, pe atunci Sofia Hellqvist, și Jeffrey Epstein ar fi fost intermediată de Barbro Ehnbom, un nume influent în anumite cercuri sociale și profesionale. Potrivit publicațiilor locale, tânăra Sofia ar fi făcut parte, la acea vreme, dintr-un grup de tinere sprijinite și promovate de Ehnbom în medii internaționale.

Înainte de a deveni membră a familiei regale, Sofia a fost model și personalitate de televiziune. În 2015, s-a căsătorit cu prințul Carl Philip, singurul fiu al regelui Carl XVI Gustaf și al reginei Silvia, al doilea dintre cei trei copii ai cuplului regal. Cei doi au împreună patru copii și sunt implicați în numeroase inițiative caritabile și proiecte sociale.

Subiectul legat de presupusele conexiuni cu Epstein a reapărut recent în spațiul public. Comentatoarea regală Amanda Matta a declarat pentru Fox News Digital că poziționarea directă a unui membru important al unei familii regale față de o astfel de controversă reprezintă un gest important. În opinia sa, faptul că prințesa a ales să abordeze public situația este o decizie curajoasă, care pune accent pe responsabilitate și pe menținerea încrederii publice.

În contextul noilor relatări, Curtea Regală a Suediei a transmis, printr-un purtător de cuvânt, că informațiile apărute au alimentat speculații privind natura relației dintre prințesă și Epstein.

Reprezentanții Casei Regale au precizat că Sofia a fost prezentată „de câteva ori” persoanei respective în jurul anului 2005 și au subliniat că aceasta nu a dat curs unei invitații de a călători în Caraibe, pe insula privată Little Saint James, asociată ulterior cu acuzațiile grave de trafic sexual formulate împotriva lui Epstein.

Cazul readuce în atenție amploarea și influența cercului social al lui Epstein la începutul anilor 2000, un mediu care, potrivit mărturiilor, atrăgea personalități din zone variate, inclusiv tinere aflate la început de carieră.