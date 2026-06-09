FIFA a lansat un nou serviciu pentru Cupa Mondială din 2026, prin care fanii pot plăti pentru a-și vedea numele afișat pe ecranele gigantice ale stadioanelor. Programul va fi disponibil înaintea meciurilor din faza grupelor, iar costul pentru o astfel de apariție este de aproximativ 70 de euro de persoană, potrivit informațiilor publicate de The Athletic.

Forul mondial de fotbal le oferă suporterilor posibilitatea de a cumpăra un mesaj personalizat care va fi afișat pe ecranele stadionului înaintea unor partide de la Cupa Mondială 2026.

Inițiativa face parte din programul „Super Shoutout” și va fi disponibilă pentru cele 72 de meciuri din faza grupelor.

Pentru această experiență, fanii trebuie să achite 79 de dolari, echivalentul a peste 68 de euro.

Deși prezentarea serviciului lasă impresia că numele vor fi afișate în timpul partidelor, condițiile publicate de FIFA arată că acestea vor apărea doar înainte de startul jocurilor.

Totodată, organizatorii precizează că numărul locurilor disponibile este limitat, iar solicitările vor fi procesate în ordinea înregistrării.

FIFA mai menționează că nu garantează durata exactă a afișării și nici poziția în care mesajele vor apărea pe ecranele stadionului.

Toate mesajele trimise de suporteri vor fi verificate înainte de afișare.

FIFA își rezervă dreptul de a respinge solicitările care conțin expresii ofensatoare, injurii sau formulări considerate nepotrivite.

Astfel, aprobarea finală a mesajelor rămâne la discreția organizatorilor competiției.

Programul pregătit pentru Cupa Mondială include și alte modalități prin care fanii pot avea o prezență simbolică la stadion. Una dintre acestea presupune afișarea numelui pe covorul folosit de jucători atunci când ies din vestiare și se îndreaptă spre teren. Pentru această opțiune, costul este de 160 de dolari, adică aproximativ 138 de euro.

Prin aceste inițiative, FIFA încearcă să dezvolte noi surse de venit și să ofere suporterilor experiențe personalizate în timpul celui mai important turneu fotbalistic al lumii.