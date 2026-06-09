Previziuni de ultimă oră pentru Campionatul Mondial

Campionatul Mondial. O analiză de amploare realizată de Goldman Sachs, bazată pe un model statistic riguros, oferă o perspectivă surprinzătoare asupra parcursului pe care îl vor avea marile forțe ale planetei la Cupa Mondială, răsturnând parțial ierarhiile oficiale, conform EFE.

Conform simulărilor computerizate, campioana mondială en titre, Argentina, ar urma să își înceapă aventura cu un parcurs calculat matematic. Aceasta ar urma să câştige cu 2-1 în cele trei meciuri din grupă, cu Algeria, Austria şi Iordania, iar în faza eliminatorie va trece de Uruguay, Statele Unite şi Portugalia. Dincolo de faza optimilor și a sferturilor, competiția va deveni însă mult mai acerbă pentru toate reprezentativele de top.

O altă favorită certă, selecționata Franței, are toate șansele să demonstreze o formă de invidiat încă din primele zile ale turneului. De asemenea, Franţa ar rămâne neînvinsă în prima fază a Cupei Mondiale, cu victorii împotriva Senegalului şi Norvegiei (2-1) şi Irakului (3-0), urmând să atingă semifinalele după eliminarea Paraguayului, Germaniei şi a Olandei.

În ceea ce privește o altă superforță din America de Sud, lucrurile par la fel de bine definite din punct de vedere statistic în faza grupelor. Brazilia ar învinge Maroc, Haiti şi Scoţia cu 2-1 în faza grupei şi va avansa în semifinale după ce elimină Japonia, Norvegia şi Anglia. În duelul pentru locurile trei şi patru, ar urma să se încline în faţa Franţei.

Dacă primele poziții par disputate de un cerc restrâns de naționale, restul ierarhiei oferă procente mult mai strânse. Olanda şi Anglia au şanse de 5% să ridice trofeul, iar Top 10 al favoritelor ar fi completat de Portugalia (4,8%), Germania (4,5%), Columbia (2,2%) şi Croaţia (1,7%).

Mai departe în clasamentul probabilităților, speranțele scad drastic pentru alte state cu pretenții din fotbalul mondial. Mexicul şi Ecuadorul au 0,8% şanse, Statele Unite - 0,5%, Uruguay - 0,4%, Paraguay - 0,3% şi Panama - 0,1%.

Din păcate pentru fanii acestui sport, un număr considerabil de participante merg la turneu doar cu statutul de spectatori de lux. Din cele 48 de echipe care concurează la Cupa Mondială, 13 nu ar avea nicio şansă de a câştiga titlul, inclusiv Qatar, Ghana, Arabia Saudită, Cote d'Ivoire sau Africa de Sud.

Pentru a ajunge la aceste rezultate concrete, specialiștii nu s-au bazat pe intuiție, ci pe un sistem de calcul utilizat inițial în șah și adaptat ulterior în sporturile de echipă. La evaluarea performanţei fiecărei echipe, studiul foloseşte ca referinţă sistemul de notare Elo, metoda matematică bazată pe calcul statistic care clasifică jucătorii în funcţie de calitatea acestora.

În ciuda faptului că topurile oficiale arată altceva, matematica indică o nouă regină a fotbalului. Se preconizează că Spania va câştiga titlul pentru că are cel mai bun rating Elo - cu 52 de puncte mai mult decât Argentina şi cu 84 mai mult decât Franţa, fiind susţinută de talentul său de a înscrie şi forma sa bună în competiţie.

Fanii fotbalului vor observa rapid că aceste predicții nu se suprapun perfect pe ierarhia oferită de forul mondial. Explicația este însă una simplă și ține de variabilele luate în calcul de algoritm. Sistemul Elo este o măsură care ponderează succesul echipelor în funcţie de rezultatele lor şi de potenţialul rivalelor lor, ceea ce înseamnă că nu coincide tocmai cu clasamentul FIFA, unde Argentina este numărul unu în faţa Spaniei, Franţei şi Angliei.

Pe de altă parte, studiul scoate în evidență și problemele de lot ale unor forțe tradiționale. De exemplu, studiul vede Germania ca fiind singura echipă mare fără o contribuţie de talent ofensiv, pe care o atribuie faptului că are mai puţini marcatori de elită în comparaţie cu alte echipe.

La final, realizatorii studiului recunosc că cifrele nu pot controla în totalitate realitatea din teren, sportul rege fiind mereu guvernat de neprevăzut. Potrivit Goldman Sachs, proiecţiile sale „nu sunt departe de cotele caselor de pariuri, cu excepţia unei probabilităţi mai mici de victorie pentru Anglia”, deşi subliniază că „puterea statistică a modelului rămâne limitată”, la care se adaugă „impredictibilitatea inerentă” a fotbalului.