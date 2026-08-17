Politicienii din Germania, de la stânga la dreapta spectrului politic, susțin că legislația care prevede sancțiuni speciale pentru insultele adresate persoanelor aflate în viața politică trebuie modificată, după mai multe cazuri care au stârnit controverse în jurul cancelarului Friedrich Merz.

Dezbaterea vizează în special articolul 188 din Codul penal german, care prevede pedepse mai severe decât în cazul unei insulte obișnuite.

Subiectul a revenit în centrul atenției după anchete și decizii judiciare care au vizat persoane obișnuite pentru comentarii despre politicieni. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri a fost cel al unui pensionar din Heilbronn anchetat după ce l-a numit pe Merz „Pinocchio” într-un comentariu pe Facebook. Ancheta a fost ulterior închisă.

Paragraful 188 din Codul penal german sancționează insultele, defăimarea și calomnia îndreptate împotriva „persoanelor din viața politică”, atunci când fapta are legătură cu activitatea lor publică și este de natură să le afecteze semnificativ activitatea.

Pentru insultă, pedeapsa poate ajunge la trei ani de închisoare sau amendă. În cazul defăimării, pedeapsa poate fi de până la cinci ani, iar pentru calomnie poate ajunge, de asemenea, la cinci ani.

Regula a fost înăsprită în 2021, în cadrul modificărilor legislative destinate combaterii extremismului de dreapta și a infracțiunilor motivate de ură. Printre argumentele invocate atunci s-a aflat și necesitatea protejării politicienilor, în special după asasinarea, în 2019, a politicianului CDU Walter Lübcke.

Cazul lui Andy Hüttner, un pensionar în vârstă de 66 de ani din Heilbronn, a devenit unul dintre exemplele folosite în discuția despre limitele legislației.

Hüttner a comentat o postare a poliției referitoare la vizita lui Friedrich Merz în Heilbronn, scriind „Pinocchio vine la HN”. Comentariul a dus la deschiderea unei anchete pentru insultă. Cazul a fost ulterior clasat.

Pensionarul a explicat că nu s-a gândit că mesajul său ar putea avea consecințe penale și că asocierea cu personajul Pinocchio era, în opinia sa, o referire la promisiunile politice ale cancelarului.

Un alt caz a ajuns în fața instanței în martie 2026. Un utilizator de Facebook a primit un ordin penal și o amendă echivalentă cu 30 de zile-amendă pentru că l-a numit pe Merz „Lügenfritz”, un apelativ care poate fi tradus aproximativ prin „Fritz mincinos”. Decizia a alimentat apelurile pentru modificarea articolului 188.

Una dintre cele mai concrete variante discutate în Germania este restrângerea articolului 188 la nivelul administrației locale.

În iunie, Conferința miniștrilor Justiției din landurile germane a decis, la propunerea Saxoniei și Baden-Württemberg, susținerea unei reforme prin care protecția penală specială să nu mai fie aplicabilă politicienilor de rang înalt. În schimb, ea ar urma să fie concentrată asupra aleșilor și reprezentanților administrației locale.

Argumentul este că politicienii naționali trebuie să poată suporta un nivel mai ridicat de critică, în timp ce primarii, consilierii locali și ceilalți reprezentanți ai administrației locale sunt mai expuși atacurilor directe și au nevoie de protecție suplimentară.

„Pentru politicienii de rang înalt nu este nevoie de o reglementare specială în dreptul penal”, a declarat ministrul Justiției din Baden-Württemberg, Moritz Oppelt. El a susținut că politicienii de rang înalt „pot și trebuie să suporte o confruntare dură”, în timp ce protecția aleșilor locali trebuie menținută.

Deși există un acord tot mai larg că legislația trebuie revizuită, partidele germane nu sunt unite în privința soluției.

AfD susține eliminarea completă a articolului 188. Un proiect în acest sens a fost respins de Bundestag în ianuarie 2026, cu 440 de voturi împotrivă și 133 pentru.

În iunie, AfD a depus însă un nou proiect de lege pentru eliminarea articolului, iar documentul este în prezent analizat de comisiile Bundestagului.

Și reprezentanți ai Die Linke au criticat existența unei infracțiuni speciale pentru insultele adresate politicienilor. Deputatul Luke Hoß a susținut în Bundestag că protecția specială nu ar trebui menținută sub actuala formă.

În schimb, CDU, SPD și Verzii s-au arătat mai degrabă favorabili unei reforme decât eliminării totale. Una dintre variantele discutate este ca pentru politicienii de rang național să se aplice regulile generale privind insulta, prevăzute de articolul 185, în timp ce articolul 188 să rămână pentru nivelul local.

Dezbaterea are loc și pe fondul creșterii numărului de proceduri deschise în baza articolului 188.

Potrivit datelor prezentate în Bundestag, în 2022, primul an după extinderea prevederilor, au fost înregistrate aproximativ 1.400 de proceduri. În 2025, numărul acestora a ajuns la 4.792.

Criticii susțin că această evoluție poate descuraja exprimarea unor opinii politice dure, în timp ce susținătorii articolului argumentează că aleșii, în special cei de la nivel local, trebuie protejați de amenințări, hărțuire și atacuri care le pot afecta activitatea.

Ministrul federal al Justiției, Stefanie Hubig, a declarat că ideea de bază a articolului 188 rămâne justificată în cazul politicienilor locali, dar a admis că dezbaterea privind aplicarea sa trebuie luată în serios.

Decizia Conferinței miniștrilor Justiției nu modifică automat legislația. O eventuală reformă a articolului 188 trebuie adoptată de Bundestag.

În acest moment, discuția se concentrează asupra unei formule de compromis: protecția penală suplimentară să fie păstrată pentru politicienii locali, în timp ce cancelarul, miniștrii, parlamentarii și alți politicieni de rang înalt să fie supuși regulilor generale privind insulta.

Dezbaterea arată astfel o schimbare de accent în Germania: problema nu mai este dacă politicienii trebuie protejați de amenințări și atacuri, ci unde trebuie trasată limita dintre protecția demnității lor și libertatea cetățenilor de a critica dur puterea.