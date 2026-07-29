Germania solicită reducerea cu sute de miliarde de euro a propunerii Comisiei Europene privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, considerând că actualul proiect este dezechilibrat și prea costisitor, potrivit publicației Die Welt.

Declarațiile au fost făcute marți, 28 iulie, la Dublin, de cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei conferințe de presă susținute alături de premierul irlandez Micheál Martin.

Poziția Berlinului deschide o nouă etapă dificilă a negocierilor privind bugetul UE, într-un moment în care statele membre încearcă să găsească un echilibru între cheltuieli mai mari pentru apărare și competitivitate și presiunea pentru limitarea contribuțiilor naționale.

Friedrich Merz a calificat drept „inacceptabilă” propunerea inițială a Comisiei Europene, estimată la aproape 2.000 de miliarde de euro.

„Avem nevoie de un proiect de buget care să includă reduceri în toate domeniile, în valoare de câteva sute de miliarde de euro. Aceste reduceri sunt esențiale”, a declarat cancelarul german.

Întrebat dacă Berlinul susține în continuare o reducere de aproximativ 400 de miliarde de euro, așa cum sugera un document german apărut la finalul lunii iunie, Merz a evitat să ofere o cifră exactă, invocând negocierile aflate în desfășurare.

Un alt punct criticat de Berlin este intenția Comisiei Europene de a crea aproximativ 2.500 de noi posturi în instituțiile europene.

Executivul comunitar susține că suplimentarea personalului este necesară pentru a face față volumului mai mare de activitate generat de actualele crize geopolitice.

Friedrich Merz a respins însă argumentul și a declarat că Germania nu poate accepta această măsură, subliniind că guvernul federal și-a propus să reducă numărul angajaților din administrația publică cu 8% până în 2029.

În a doua jumătate a anului, Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene și va trebui să prezinte o nouă variantă de compromis înaintea summitului liderilor europeni programat pentru luna octombrie.

Premierul irlandez Micheál Martin a evitat să comenteze direct solicitările Germaniei, afirmând că va asculta cu atenție prioritățile Berlinului și că există șanse ca statele membre să ajungă la un acord până la sfârșitul anului.

Negocierile sunt însă complicate de pozițiile divergente ale statelor membre. În timp ce Germania și mai multe țări din nordul Europei solicită reducerea cheltuielilor, state precum Italia, Spania și Polonia susțin un buget european mai generos.

Un alt subiect sensibil îl reprezintă introducerea unor noi surse proprii de venit pentru bugetul UE.

Comisia Europeană a propus anul trecut cinci noi mecanisme de finanțare, printre care majorarea taxelor pe produsele din tutun și introducerea unei taxe aplicate companiilor din Uniunea Europeană, pentru a acoperi creșterea cheltuielilor destinate apărării și competitivității.

Germania se opune ferm taxei aplicate companiilor și a respins inclusiv ideea exceptării întreprinderilor mici și mijlocii pentru facilitarea unui compromis.

La rândul său, premierul irlandez a reafirmat opoziția Dublinului față de o taxă digitală la nivel european, avertizând că o astfel de măsură ar putea afecta acordul comercial „Turnberry” încheiat anul trecut cu Statele Unite.