Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, negociază un acord care ar putea schimba două dintre cele mai importante politici economice ale Uniunii Europene: protejarea industriei europene și calendarul eliminării mașinilor noi cu motoare cu ardere internă, potrivit publicației Politico.

Discuțiile au loc înaintea unor reuniuni-cheie ale miniștrilor și liderilor UE din această toamnă.

Potrivit publicației Politico, cele două guverne încearcă să ajungă la un compromis care să răspundă intereselor ambelor state. Franța urmărește consolidarea principiului „Made in Europe” în viitoarea Lege privind acceleratorul industrial, în timp ce Germania dorește mai multă flexibilitate în privința interdicției planificate pentru 2035 asupra vânzării de autoturisme noi cu motoare pe benzină și motorină.

Planul aflat în negocieri ar presupune ca Berlinul să accepte reguli mai stricte privind accesul la contractele publice și subvențiile europene, favorizând companiile care produc în Uniunea Europeană.

În schimb, Parisul ar urma să accepte o relaxare a poziției privind eliminarea motoarelor cu ardere internă din 2035, o măsură pe care Germania o consideră prea rigidă pentru industria auto europeană.

Ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin, a confirmat pentru Politico că cele două state au primit mandat să construiască un acord amplu.

„Am fost însărcinați să construim un acord cuprinzător pe aceste subiecte. Ar fi excelent să avem o înțelegere în toamnă. Sunt convins că și alte țări, precum Italia, s-ar putea alătura”, a declarat oficialul francez.

Doi oficiali guvernamentali germani au confirmat, sub protecția anonimatului, că negocierile sunt în desfășurare, însă au precizat că discuțiile se află încă într-o etapă incipientă.

Noua Lege privind acceleratorul industrial reprezintă unul dintre proiectele economice prioritare ale Comisiei Europene. Inițiativa urmărește consolidarea competitivității industriei europene prin facilitarea accesului companiilor locale la achiziții publice și programe de sprijin financiar.

Un punct sensibil îl reprezintă definiția conceptului „Made in Europe”. Franța dorește ca avantajele să fie rezervate, într-o primă etapă, companiilor din cele 27 de state membre.

Germania preferă însă o abordare mai deschisă, care să includă și parteneri considerați de încredere, precum Regatul Unit sau Canada, pentru a evita tensiuni comerciale și dificultăți în lanțurile de aprovizionare.

Negocierile au loc într-un moment dificil pentru sectorul auto european. Germania încearcă de mai mult timp să obțină o flexibilizare a obiectivului european privind eliminarea vânzării de mașini noi cu motoare cu ardere internă din 2035.

Presiunile au crescut după avertismentul recent al grupului Volkswagen privind posibilitatea eliminării a aproximativ 100.000 de locuri de muncă la nivel mondial, pe fondul dificultăților cu care se confruntă industria auto.

Franța a susținut până acum obiectivul climatic al Uniunii Europene, însă în ultimele luni și-a nuanțat poziția, deschizând posibilitatea unor ajustări pentru producătorii care investesc în lanțuri de aprovizionare și producție în Europa.

Negocierile dintre Paris și Berlin vor continua pe parcursul verii. Obiectivul este ca un acord politic să fie finalizat înaintea reuniunii miniștrilor industriei din UE programată pentru 24 septembrie și înaintea summitului liderilor europeni din 15–16 octombrie.

Discuțiile se desfășoară și într-un context politic sensibil, marcat de apropierea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027 și de negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.