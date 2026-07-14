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Emmanuel Macron, gest de ultim moment pentru Keir Starmer. Premierul britanic a primit cea mai înaltă distincție a Franței

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Emmanuel Macron, gest de ultim moment pentru Keir Starmer. Premierul britanic a primit cea mai înaltă distincție a FranțeiMacron și Starmer / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Premierul britanic Keir Starmer a primit Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție națională a Franței, din partea președintelui Emmanuel Macron, pentru contribuția sa la securitatea europeană și sprijinul acordat Ucrainei după invazia rusă din 2022, potrivit agenției Reuters.

Ceremonia a avut loc la Paris, într-un moment cu o puternică încărcătură politică pentru liderul britanic. Starmer urmează să părăsească funcția de prim-ministru la 20 iulie, după ce a pierdut încrederea Partidului Laburist. Distincția franceză vine astfel în ultimele zile ale mandatului său la conducerea guvernului de la Londra.

Macron a evidențiat rolul lui Starmer în securitatea Europei

Emmanuel Macron a explicat că decizia de a-i acorda Legiunea de Onoare liderului britanic este legată de implicarea acestuia în dosarele de securitate europeană, în special în contextul războiului din Ucraina.

„Domnule prim-ministru, dragă Keir, am vrut să îmi reiterez recunoștința și recunoștința poporului francez, evident, pentru anii dumneavoastră ca prim-ministru”, a declarat Macron, potrivit unui comunicat publicat de biroul lui Starmer.

Președintele francez a continuat prin a sublinia „leadershipul personal” și angajamentul premierului britanic față de propria țară, securitatea Europei, Ucraina și relația bilaterală dintre Franța și Regatul Unit.

Macron a menționat, de asemenea, „decența” lui Starmer printre calitățile pentru care liderul britanic a fost apreciat la Paris.

Cooperare strânsă între Londra și Paris în dosarul Ucrainei

Keir Starmer și Emmanuel Macron au colaborat îndeaproape în timpul războiului din Ucraina. Unul dintre cele mai importante proiecte politice susținute de cei doi lideri a fost formarea „Coaliției celor dispuși”, grup de state creat pentru coordonarea sprijinului acordat Kievului și pentru consolidarea garanțiilor de securitate europene.

Starmer a primit distincția luni, după participarea la ultima sa reuniune a acestei coaliții în calitate de premier britanic. La întâlnirea de la Paris au fost discutate în continuare garanțiile de securitate pentru Ucraina și rolul statelor europene în susținerea Kievului.

Starmer, Paris, 14 iulie

Starmer, Paris, 14 iulie / sursa foto: captură video

Politica externă a reprezentat una dintre componentele importante ale mandatului lui Starmer. După preluarea funcției de premier în 2024, liderul laburist a încercat să îmbunătățească relațiile dintre Regatul Unit și partenerii europeni, afectate în anii anteriori de tensiunile generate de Brexit.

Militarii britanici, din nou la parada de Ziua Franței

Marți, Keir Starmer a participat și la ceremoniile organizate la Paris de Ziua Națională a Franței, pe 14 iulie.

Forțele armate britanice s-au alăturat militarilor francezi în cadrul paradei de Ziua Bastiliei pentru prima dată după mai bine de 20 de ani. Prezența acestora a oferit un nou semnal privind apropierea în domeniul apărării dintre Londra și Paris.

Momentul a avut loc în ultimele zile ale mandatului lui Starmer și a coincis cu o serie de gesturi de recunoaștere venite din partea liderilor europeni pentru implicarea premierului britanic în problemele de securitate ale continentului.

Starmer se pregătește să părăsească Downing Street

Keir Starmer și-a anunțat plecarea de la conducerea guvernului britanic după o perioadă de presiuni politice și scăderea sprijinului în interiorul Partidului Laburist.

Mandatul său de premier se va încheia la 20 iulie. Acordarea Legiunii de Onoare la Paris marchează una dintre ultimele apariții internaționale majore ale liderului britanic înainte de plecarea din Downing Street.

Distincția acordată de Emmanuel Macron evidențiază în special cooperarea franco-britanică în domeniul securității europene și rolul jucat de Starmer în coordonarea sprijinului occidental pentru Ucraina.

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