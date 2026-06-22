Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis, luni, mulțumiri publice lui Keir Starmer, care şi-a anunţat anterior demisia din funcţia de premier al Regatului Unit. Liderul de la Kiev a ținut să sublinieze aprecierea profundă pe care poporul ucrainean o are față de eforturile diplomatice și militare asumate de guvernul britanic, anunță EFE.

Decizia premierului britanic de a părăsi funcția executivă, pe fondul pierderii sprijinului în interiorul propriului partid, a fost marcată printr-un mesaj direct trimis de la Kiev. Zelenski a evidențiat relația apropiată construită în perioada mandatului lui Starmer și deschiderea Ucrainei de a-și primi aliații în momente de cumpănă.

„Keir, vei fi întotdeauna binevenit în Ucraina”, a scris Zelenski pe conturile sale din social media, după ce Starmer şi-a prezentat demisia din cauza lipsei de sprijin în rândul propriului partid.

Președintele ucrainean a punctat, de asemenea, impactul pe care deciziile luate la Londra l-au avut asupra întregului continent european, în special în ceea ce privește arhitectura de securitate în fața agresiunii ruse.

„Keir, mulţumesc pentru toată cooperarea noastră, pentru sprijinul tău şi pentru deciziile comune care au ajutat să facem Europa noastră mai puternică şi să ne protejăm viaţa”, a transmis preşedintele ucrainean.

Dincolo de discursurile oficiale, relația bilaterală dintre cele două state s-a bazat pe un dialog constant și pe acțiuni concrete. Volodimir Zelenski a spus de asemenea în mesajul său că Regatul Unit este una dintre ţările care au ajutat cel mai mult Ucraina.

„Aici, în Ucraina, apreciem profund Regatul Unit, iar fiecare întâlnire şi fiecare conversaţie pe care am avut-o a fost întotdeauna plină de substanţă reală”, a spus liderul de la Kiev, adresându-i-se lui Starmer.

Această dinamică este susținută și de datele statistice internaționale, care plasează Londra în avangarda statelor care oferă asistență financiară și logistică pentru Kiev. Potrivit Institutului Kiel, care ţine evidenţa ajutorului acordat de fiecare ţară Ucrainei, Regatul Unit se clasează pe locul trei în clasamentul celor mai mari contribuabili la efortul de război al Kievului, cu aproximativ 21,3 miliarde de euro alocaţi pentru a sprijini ucrainenii în domeniile apărării, umanitar şi financiar.

Parteneriatul militar s-a concretizat recent prin aprobarea unor bugete masive destinate tehnologiei de ultimă generație, esențială pe frontul de est. Sub guvernul Starmer, Regatul Unit a aprobat numeroase pachete de ajutor pentru Ucraina, inclusiv cel anunţat luna aceasta în valoare de 752 de milioane de lire sterline, peste 869 de milioane de euro la cursul de schimb actual, care va permite armatei ucraineene să primească 150.000 de drone şi peste 350 de rachete şi radare de apărare aeriană până la sfârşitul acestui an.

Poziția Londrei a reprezentat și un punct de sprijin geopolitic crucial, în special în momentele în care marile puteri occidentale manifestau viziuni diferite asupra viitorului conflictului. Starmer - alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarului german Friedrich Merz - a fost un susţinător constant al lui Volodimir Zelenski, în special în contrabalansarea presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump la adresa Kievului, pentru ca acesta să accepte condiţiile impuse de Kremlin în vederea încheierii războiului.