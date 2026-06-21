Guvernul din Germania a anunțat că viitoarele demersuri diplomatice europene privind eventuale negocieri de pace între Ucraina și Rusia vor fi coordonate în strânsă colaborare cu Polonia, potrivit TVP World. Totuși, Berlinul subliniază că, în acest moment, nu există un cadru formal pentru astfel de discuții și nici indicii că Moscova ar fi pregătită să intre în negocieri.

Un purtător de cuvânt al executivului german a declarat că este prematur să se discute despre formatul, participanții sau structura unor eventuale tratative, în lipsa unor semnale clare din partea Rusiei privind disponibilitatea de a negocia.

Oficialul a precizat, de asemenea, că Germania nu are un rol exclusiv în stabilirea componenței unei viitoare mese de negocieri, sugerând că deciziile vor fi luate într-un cadru european mai larg, cu implicarea mai multor state.

Declarațiile Berlinului vin după ce ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut că Polonia trebuie să fie prezentă la orice negocieri privind încetarea războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, modelul diplomatic tradițional, dominat de cooperarea franco-germană, nu mai reflectă actualele realități de securitate din Europa.

Șeful diplomației poloneze a argumentat că statele din Europa Centrală și Scandinavia resimt direct efectele conflictului și trebuie să participe la definirea unei eventuale soluții politice. În sprijinul acestei poziții, Sikorski a amintit că aproximativ 90% din livrările de armament destinate Ucrainei tranzitează teritoriul Poloniei.

Totodată, oficialul polonez a invocat apropierea geografică de zona de război, afirmând că în sud-estul Poloniei pot fi auzite efectele bombardamentelor desfășurate în vestul Ucrainei.

Discuțiile privind un posibil proces de pace au loc într-un context în care inițiativele diplomatice sunt în impas. În ultimele luni, atenția Statelor Unite s-a concentrat și asupra altor crize internaționale, ceea ce a redus ritmul negocierilor referitoare la conflictul din Ucraina.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat consultări în cadrul summitului G7 cu liderii din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, principalele teme fiind continuarea sprijinului pentru Kiev și identificarea unor perspective diplomatice pentru încheierea războiului.

De asemenea, Donald Trump a participat la discuții separate dedicate conflictului, în timp ce liderii europeni încearcă să mențină presiunea politică și diplomatică asupra Moscovei.

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat organizarea în Germania a unei reuniuni în format E5, la care vor participa Germania, Polonia, Franța, Regatul Unit și Italia. Întâlnirea va avea ca principal obiectiv coordonarea pozițiilor europene privind perspectivele de pace în Ucraina.