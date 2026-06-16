Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina ar putea începe în lunile următoare, consideră ministrul german de Externe, Johann Wadephul. El susține că actualul context ar putea favoriza reluarea dialogului dintre cele două părți, potrivit Ukrinform.

„Cred că acum există o șansă de a începe discuțiile în această vară”, a declarat Wadephul.

Șeful diplomației germane a afirmat că nu exclude posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să fie mai receptiv la ideea unor negocieri decât în trecut, în condițiile în care evoluțiile de pe front și contextul internațional continuă să se schimbe.

„Acum s-ar putea afla într-un stadiu în care ia în serios în considerare acest lucru”, a mai spus ministrul german.

Potrivit acestuia, situația militară actuală nu indică existența unui avantaj decisiv pentru niciuna dintre părțile implicate în conflict, ceea ce ar putea crea premisele unei soluții negociate.

Wadephul a amintit și declarațiile recente ale liderului belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al Kremlinului, care a susținut că nici Rusia, nici Ucraina nu pot obține o victorie militară decisivă.

„Aceasta a fost o declarație interesantă din partea unui aliat foarte apropiat al lui Putin”, a mai precizat ministrul german.

Oficialul de la Berlin a subliniat că Ucraina și-a exprimat în mod constant disponibilitatea pentru negocieri și a apreciat că următorul pas depinde de decizia Moscovei.

Totodată, el a arătat că Germania, Franța, Regatul Unit și alți parteneri europeni sunt pregătiți să sprijine un eventual proces de pace.

„Și noi suntem pregătiți pentru discuții”, a declarat Wadephul.

Ministrul german a susținut că Rusia ar trebui să ia în calcul costurile continuării conflictului, în contextul sancțiunilor occidentale și al sprijinului constant acordat Ucrainei de statele europene.

„Într-o evaluare sobră, el ar trebui să concluzioneze că acum este un moment bun pentru negocieri”, a spus el.

Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat recent că eforturile diplomatice pentru organizarea unei întâlniri de pace ar trebui intensificate înainte de venirea iernii. Liderul de la Kiev a transmis că Ucraina rămâne deschisă discuțiilor și este dispusă să analizeze variante privind locul unde ar putea avea loc eventualele negocieri.