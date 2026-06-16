Liderii celor mai importante economii democratice ale lumii s-au reunit marți la summitul G7 din Evian-les-Bains, Franța, pentru discuții dominate de războiul din Ucraina și situația tensionată din Orientul Mijlociu, potrivit Associated Press.

La reuniune participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, invitat de țara gazdă.

Întâlnirea are loc într-un context internațional complex, marcat de recentele evoluții din conflictul dintre Statele Unite și Iran, dar și de intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Liderii occidentali încearcă să găsească soluții pentru cele două dosare care influențează direct securitatea globală și economia mondială.

Discuțiile privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au loc la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord care ar pune capăt conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Trump a declarat că a avut convorbiri telefonice separate cu Volodimir Zelenski și cu președintele rus Vladimir Putin.

„Acum că acest lucru s-a încheiat, ne vom concentra asupra acestui subiect”, a spus liderul american, referindu-se la războiul din Ucraina, în timpul unei întâlniri bilaterale cu președintele francez Emmanuel Macron.

Înaintea începerii summitului, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, sute de drone și zeci de rachete au vizat marile orașe ale țării.

Cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața, iar Catedrala Adormirii Maicii Domnului din complexul istoric Lavra Pecerska din Kiev a fost afectată de bombardamente.

Președintele Franței a declarat că va încerca să îl convingă pe Donald Trump să continue sprijinul pentru Ucraina și să exercite presiuni suplimentare asupra Rusiei pentru obținerea unui acord de pace.

„Negocierea corectă este aceea în care Ucraina și Rusia sunt la masă, dar cu europenii și americanii prezenți de asemenea”, a afirmat Emmanuel Macron într-un interviu acordat televiziunii franceze.

În timpul campaniei electorale pentru revenirea la Casa Albă, Trump susținea că poate încheia războiul dintre Rusia și Ucraina în 24 de ore. Ulterior, acesta a recunoscut că procesul este mult mai dificil decât anticipase inițial.

În paralel cu eforturile diplomatice pentru oprirea războiului, Ucraina a lansat oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

Procesul va presupune ani de reforme politice, economice și administrative, desfășurate în timp ce țara continuă să se confrunte cu invazia rusă.

Pentru Kiev, aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o garanție importantă pentru stabilitatea și securitatea pe termen lung după încheierea conflictului. Autoritățile ucrainene continuă să considere aderarea la NATO drept cea mai solidă garanție de securitate, însă administrația Trump se opune acestei perspective, iar mai multe state occidentale sunt rezervate în privința unei eventuale aderări în timpul războiului.

Liderii G7 discută marți și despre stabilitatea Orientului Mijlociu, după acordul anunțat pentru încetarea conflictului dintre Statele Unite și Iran.

La reuniune participă și lideri din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite, state considerate esențiale pentru menținerea stabilității regionale.

Înaintea summitului, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit au publicat o declarație comună prin care au salutat ceea ce au numit o „descoperire diplomatică” în relația dintre Washington și Teheran. Canada s-a alăturat ulterior documentului.

Liderii europeni consideră că implementarea rapidă a acordului este esențială pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

„Suntem pregătiți să acționăm foarte rapid” pentru redeschiderea pașnică a strâmtorii, a declarat Emmanuel Macron.

La rândul său, Donald Trump a minimizat necesitatea unei operațiuni militare internaționale extinse.

„Nu cred că vom avea nevoie de foarte mult ajutor”, a spus președintele american. „Dar nu este o idee rea să existe una sau două nave din partea câtorva țări.”

Programul de marți include o sesiune de lucru la care participă și Volodimir Zelenski, precum și întâlniri separate ale lui Donald Trump cu emirul Qatarului și cu președintele Emiratelor Arabe Unite.

Pe lângă membrii G7 – Franța, Statele Unite, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit – la summit participă și state partenere invitate, printre care Brazilia, India, Kenya și Coreea de Sud.