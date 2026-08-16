Irina Columbeanu și Monica Gabor au avut parte de o seară specială împreună, într-un restaurant de lux din Malibu. Cele două au profitat de timpul petrecut împreună și au împărtășit cu urmăritorii de penInstagram câteva imagini rare.

Cele două au ales un restaurant de lux din Malibu pentru o seară de neuitat. Irina, alintată în copilărie „Irinuca”, s-a lăsat surprinsă în timp ce se afla în brațele mamei sale.

Programul de la facultate îi ocupă mare parte din timp Irinei Columbeanu, astfel că ieșirile alături de mama sa sunt mai rare. Tânăra le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că participă constant la cursuri și că acordă o mare importanță studiilor.

Irina Columbeanu și Monica Gabor au atras atenția și prin ținutele purtate la ieșirea în oraș. Tânăra a ales o rochie cu imprimeu, pe care a asortat-o cu o pereche de pantofi cu toc mic.

Monica Gabor a optat, la rândul ei, pentru o ținută elegantă. Cele două și-au completat aparițiile cu genți de brand, un detaliu care a atras atenția în fotografiile publicate online.

Irina Columbeanu locuiește în Statele Unite alături de mama sa și Mr. Pink. Deși își petrece cea mai mare parte a timpului peste Ocean, tânăra păstrează legătura cu tatăl său și îl vizitează atunci când ajunge în România.

În ultimii ani, Irina s-a transformat într-o tânără domnișoară și a devenit tot mai prezentă în mediul online. În copilărie, ea atrăgea atenția de fiecare dată când apărea alături de tatăl său, Irinel Columbeanu.

Matei Miko, nașul fostului afacerist, contribuie la plata costurilor de la azil și păstrează legătura cu acesta Cu o pensie de aproximativ 2.000 de lei și rate lunare la bancă, plata taxei de peste 4.500 de lei devenise dificilă pentru fostul milionar.