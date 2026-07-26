Monica Gabor și partenerul său, cunoscut public drept Mr. Pink, și-au păstrat de-a lungul anilor viața privată departe de atenția publicului, iar informațiile despre afacerile și proprietățile lor din Statele Unite au fost puține. De altfel, fosta parteneră a lui Irinel Columeanu nu postează imagini pe internet alături de actualul ei soț și nu le oferă urmăritorilor ei prea multe detalii despre de viața pe care o duce acum. Conform unor documentele prezentate în timpul unei ședințe a Comisiei de Urbanism din Beverly Hills, partenerul ei s-ar fi confruntat cu probleme legate de afacerea în care ar fi fost implicat.

Una dintre companiile asociate afaceristului chinez ar fi fost evacuată dintr-un spațiu comercial din Beverly Hills, în urma unui litigiu cu proprietarul imobilului. Compania Beverly Hills Gateway L.P. ar fi deschis un proces împotriva Greencoin333 Inc., societate asociată proiectului crypto GreenCoin, condus de Mr. Pink.

Litigiul ar fi vizat evacuarea firmei dintr-un spațiu comercial situat pe Wilshire Boulevard, una dintre cele mai cunoscute artere din Beverly Hills, arată Cancan.

Detalii despre conflict ar fi fost prezentate în timpul unei ședințe a Comisiei de Urbanism din Beverly Hills. Reprezentantul proprietarului a declarat că a solicitat evacuarea firmei.

„Nu și-au respectat obligațiile contractuale și a trebuit să facem evacuarea”, ar fi spus acesta.

Potrivit stenogramei ședinței, reprezentantul clădirii ar fi susținut că firma nu și-ar mai fi achitat obligațiile contractuale și că Mr. Pink ar fi evitat discuțiile.

„Mr. Pink ne evită și nu plătește chiria”, apare în document.

Acesta a mai afirmat că în spațiul închiriat ar fi apărut alte persoane și mai multe autoturisme, fără ca proprietarul să știe cine utiliza imobilul sau în baza cărui acord. În cele din urmă, compania ar fi fost evacuată, iar încuietorile ar fi fost schimbate.

Monica Gabor nu figurează, potrivit informațiilor publice, nici ca pârâtă în proces și nici ca administrator sau asociat al companiei Greencoin333 Inc.

Totuși, aceasta și-a asociat în trecut imaginea cu proiectul GreenCoin, promovând compania pe rețelele sociale și participând, alături de Mr. Pink, la evenimente dedicate domeniului criptomonedelor și tehnologiei blockchain.

Mr. Pink era prezentat drept CEO și președinte al proiectului, în timp ce Monica Gabor contribuia la promovarea publică a acestuia.

GreenCoin era prezentat ca un proiect care îmbina criptomonedele, inteligența artificială și fitnessul.

Potrivit descrierii, utilizatorii ar fi urmat să primească monede digitale în timp ce făceau mișcare, printr-un sistem denumit „Burn to Earn”.