Monica Gabor, nostalgică după anii petrecuți la Bacău. Obiceiul la care nu a renunțat nici în America
- Mădălina Sfrijan
- 16 iunie 2026, 17:43
Monica Gabor și Irina Columbeanu se afișează tot mai des pe rețelele sociale în ultima perioadă. Stabilite de ani buni în Statele Unite, cele două au vizitat recent o cofetărie în care au găsit numeroase prăjituri apreciate de români. Experiența a fost împărtășită cu urmăritorii lor prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale.
Deși locuiește în SUA, Monica Gabor rămâne fidelă unui obicei din anii copilăriei la Bacău
După participarea la unul dintre cursurile universitare ale Irinei, cele două au decis să facă o oprire la cofetăria românească din New York. Pe lista deserturilor alese s-au aflat diplomat, boema, savarină și o figurină din marțipan în formă de pinguin.
„Îmi place foarte mult marțipanul, de aceea l-am ales”, a afirmat Irina.
Diplomatul le-a cucerit pe amândouă. Boema a fost, de asemenea, apreciată de Monica Gabor, care nu a ratat ocazia de a compara gustul cu cel al prăjiturilor din orașul natal. „Mereu vor fi mai bune acelea”, a declarat Monica Gabor, referindu-se la deserturile pe care le savura în copilărie, la Bacău.
Savarina, prăjitura care le-a cucerit pe amândouă
Savarina s-a numărat printre marile favorite ale degustării, obținând nota maximă din partea ambelor. La final, și figurina din marțipan a primit aprecieri, mai ales din partea Irinei.
Momentul care le-a emoționat cel mai mult a venit însă odată cu apariția unei amandine. Desertul le-a readus instantaneu în minte amintiri din anii copilăriei petrecuți în România.
Monica Gabor a povestit că ea și fiica sa au zâmbit „ca niște copii mici” în timp ce gustau prăjitura, iar Irina Columbeanu a recunoscut: „Eu sunt impresionată de absolut tot”.
La finalul degustării, Irina Columbeanu a ales să facă un top al deserturilor preferate. Boema a ocupat primul loc în preferințele sale, urmată de pinguinul din marțipan. Savarina s-a clasat pe poziția a treia, iar diplomatul a încheiat lista.
Monica Gabor, mândră de fiica ei
Monica Gabor locuiește în Statele Unite de mai mulți ani, după despărțirea de Irinel Columbeanu, iar în 2018 și Irina s-a mutat peste Ocean.
Astăzi, tânăra în vârstă de 19 ani urmează cursurile Facultății de Medicină din New York și își documentează frecvent experiențele de studentă pe rețelele sociale.