Monica Gabor și Irina Columbeanu se afișează tot mai des pe rețelele sociale în ultima perioadă. Stabilite de ani buni în Statele Unite, cele două au vizitat recent o cofetărie în care au găsit numeroase prăjituri apreciate de români. Experiența a fost împărtășită cu urmăritorii lor prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale.

După participarea la unul dintre cursurile universitare ale Irinei, cele două au decis să facă o oprire la cofetăria românească din New York. Pe lista deserturilor alese s-au aflat diplomat, boema, savarină și o figurină din marțipan în formă de pinguin.

„Îmi place foarte mult marțipanul, de aceea l-am ales”, a afirmat Irina.

Diplomatul le-a cucerit pe amândouă. Boema a fost, de asemenea, apreciată de Monica Gabor, care nu a ratat ocazia de a compara gustul cu cel al prăjiturilor din orașul natal. „Mereu vor fi mai bune acelea”, a declarat Monica Gabor, referindu-se la deserturile pe care le savura în copilărie, la Bacău.

Savarina s-a numărat printre marile favorite ale degustării, obținând nota maximă din partea ambelor. La final, și figurina din marțipan a primit aprecieri, mai ales din partea Irinei.

Momentul care le-a emoționat cel mai mult a venit însă odată cu apariția unei amandine. Desertul le-a readus instantaneu în minte amintiri din anii copilăriei petrecuți în România.

Monica Gabor a povestit că ea și fiica sa au zâmbit „ca niște copii mici” în timp ce gustau prăjitura, iar Irina Columbeanu a recunoscut: „Eu sunt impresionată de absolut tot”.

La finalul degustării, Irina Columbeanu a ales să facă un top al deserturilor preferate. Boema a ocupat primul loc în preferințele sale, urmată de pinguinul din marțipan. Savarina s-a clasat pe poziția a treia, iar diplomatul a încheiat lista.

Monica Gabor locuiește în Statele Unite de mai mulți ani, după despărțirea de Irinel Columbeanu, iar în 2018 și Irina s-a mutat peste Ocean.

Astăzi, tânăra în vârstă de 19 ani urmează cursurile Facultății de Medicină din New York și își documentează frecvent experiențele de studentă pe rețelele sociale.