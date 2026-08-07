O amplă operațiune de căutare este în desfășurare în comuna Parava, județul Bacău, după dispariția unei fetițe de 11 ani. Copila a plecat de acasă în urmă cu trei zile și nu a mai revenit, iar de atunci familia și autoritățile încearcă să îi dea de urmă. La acțiunile de căutare participă zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari, potrivit IPJ Bacău.

Andreea Elena Neculcia a fost văzută ultima dată marți, în jurul prânzului. Potrivit mamei sale, copila i-a spus doar că iese afară, fără să ofere alte detalii.

După ce a observat că fiica sa nu se mai întoarce acasă, femeia a început să o caute prin sat și a verificat dacă aceasta se află la rude sau la prieteni. Cum toate încercările au fost fără rezultat, a apelat numărul de urgență 112, iar autoritățile au declanșat operațiunea de căutare.

Familia spune că nu mai are nicio informație despre copilă din data de 4 august.

Echipele de intervenție au căutat-o pe parcursul nopții, până în jurul orei 02:00, însă fără rezultat.

Vineri dimineață, polițiștii, jandarmii, pompierii, salvamontiștii și voluntarii s-au reunit pe terenul de sport al școlii din comună pentru reluarea operațiunilor de căutare.

Autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații despre copila dispărută să anunțe imediat poliția, prin apel la 112.

Andreea Elena Neculcia are 11 ani, aproximativ 1,30 metri înălțime, păr șaten și ochi căprui. La momentul dispariției purta un tricou alb, pantaloni scurți negri și șlapi albaștri.

Persoanele care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla fetița sunt rugate să contacteze de urgență poliția, apelând numărul 112, potrivit Poliției Bacău.

„La data de 5 august 2026, polițiștii din Bacău au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei Neculcia Andreea Elena, de 11 ani, din comuna Parava.

Minora ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent.Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au desfășurat activități specifice în teren pentru depistarea minorei.

Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minore. Căutările se desfășoară atât la sol, cât și din aer, fiind utilizate drone și echipamente cu termoviziune pentru verificarea zonelor greu accesibile și împădurite, precum și câini de urmă”, spun polițiștii.