8 octombrie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 octombrie 2026. Efectul de piramidă

Pe 8 octombrie s-au născut Juan Peron, Antonio Banderas, Sigourney Weaver, Klaus Kinski, Didi, Ion Voicu, Ionel Budişteanu, Alexandru Andriţoiu, Constantin Abăluţă.

Iar mai nimic în calendarul creştin-ortodox, doar Sfintele Pelaghia şi Taisia. Nimic, dar nimic, în "Kalendar".

O zi de trecere, frumoasă parţial, poate unde este ziua de naştere a unor actori pe care îi admir, Sigourney Weaver, Antonio Banderas şi Klaus Kinski.

Sigourney Weaver, cea din seria „Alien” dar mai ales cea din „Ghostbusters”. Tare aş vrea să văd un film SF, de acţiune, cu Sigourney Weaver, „The Alien’s killer”, versus Uma Thurman, „The Black Mamba”! Găsiţi producătorul, scenariul şi castingul le fac eu... dar mă tem că este imposibil. Au și ele, actrițele, o vârstă...

Un actor care joacă cu inteligenţă, din ochi, din atitudini: Antonio Banderas! El rămâne pentru mine al „13-lea războinic”, arabul mintos şi credincios prietenilor şi crezului său, până la moarte şi după. Şi care învaţă limba varengilor, a puternicilor vikingi, doar urmărind conversaţia nordicilor!

Poate unde am avut ocazia să întâlnesc astfel de oameni, arabi, evrei, persani, nordici - în realitate, nu în ficţiune; dar arta filmului îmi aminteşte de ei, care vai, s-au risipit ca valurile lovite de ţărmul timpului. Niciunul nu mi-a înşelat aşteptările, niciunul nu m-a trădat! Cum să nu-ţi aminteşti de astfel de oameni, cum nu mai sunt în lumea de astăzi!

Iar Klaus Kinski! Astăzi se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa. „Banditul rău” care murea tragic în westernurile spaghetti ale lui Sergio Leone, împuşcat, de cine altul, decât de Clint Eastwood! După părerea mea atinge perfecţiunea, ca joc actoricesc, într-un obscur film horror „Crawlspace” un film horror uitat din 1986, dar care se află la loc de cinste în filmoteca mea.

Îmi plac filmele, îmi place teatrul, îmi place mult opereta. Aici, în sihăstria mea din Prahova, unde sunt pustnic în rodaj, în timpul distopiei sanitare, dar și în timpuri normale, am multe, foarte multe filme şi seriale. Salvate pe SSD-uri și DVD-uri, cam 4 Tb. Multe, mai multe decât cărţile... Poate unde unele sunt ecranizarea, de mai multe ori, în diferite versiuni, a câte unei cărţi.

Pentru că filmele mele preferate sunt ecranizări de cărţi: pe primul loc, cum altfel, "Gone With the Wind", pe locul doi "Stalker", pe locul trei "The Seventh Seal"...

Sigur, "Star Wars" şi "Lord of the Rings". Cu toate că, ultima trilogie, ecranizarea, m-a dezamăgit. În general, a impresionat, dar nu a plăcut. Nici mie... Castingul masculin a lăsat mult de dorit. Da, actriţele au fost alese una şi una, exact ca în romane, dar actorii...

Voi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ce credeţi? Hai să vorbim un pic despre "cultură şi artă" vorba unui bun prieten, aşa trece timpul acestei toamne plină de neprevăzut. Arta a adus oamenii întotdeauna împreună şi asta de când lumea, ceea ce mă face să cred că este drumul către sănătate și pace.

Până când cei mari şi tari se vor hotărî, iar noi „bucuroşi le-om duce toate, de e pace sau război”, ei bine, până atunci, să vă mai spun despre o poveste adevărată. Dacă tot am început cu istoriile despre invenţii mai ciudate, să vă spun povestea piramidei lui Karel Drbal.

În anul 1959, in Cehoslovacia, se înregistra patentul de invenţie nr. 91304, "Cheops Pyramid Razor Blade Sharpener", al cărui autor era inginerul radio Karel Drbal. Denumirea englezească sofisticată se referea la o micuţa piramida din carton. Astazi, dispozitivul se construieşte din material plastic.

Reluînd observaţiile francezului Bovis asupra piramidelor egiptene, Drbal arată, în cererea de patent că: "Exista o relaţie între forma spaţiului delimitat de o piramida şi procesele fizice, chimice şi biologice care pot avea loc înauntru. Folosind anumite structuri şi forme se poate obţine accelerarea sau încetinirea proceselor şi reacţiilor respective".

Karel Drbal şi-a reamintit o veche superstiţie potrivit căreia "razele Lunii tocesc sabia ascuţita"; şi de o veche legendă niponă care arăta că samuraii erau reticenţi să se lupte noaptea, pe lună, de frică să nu-şi tocească teribilele “katane”.

Cum în acele vremuri în partea răsăriteana a "cortinei de fier" se găseau rar lame de ras bune, a încercat "efectul piramidal" asupra... lamelor de ras.

Muchea ascuţită a unei lame are o structură cristalina. Cristalele sunt aproape vii, deoarece "cresc", reproducîndu-se identic. Cand ascuţişul unei lame se toceşte, înseamnă că stratul final de cristale (muchea) a fost îndepartat. Teoretic, nimic nu poate împiedica procesul de "regenerare" al ascuţişului. Se pare că lumina Soarelui reflectată de Luna devine polarizata, avînd o direcţie preferenţiala a vibraţiilor. Oamenii de ştiinţă au stabilit că acest fenomen poate distruge stratul final de cristale, lama respectivă devenind boantă.

Pe de alta parte, lamele de ras ţinute în piramidă devin ascuţite din nou, în scurt timp, o noapte, putînd fi folosite un timp indelungat. Efectul de piramidă!

Autorul acestor rînduri, acum cincizeci de ani, a tinut in "piramida Drbal" o lamă, nu contează producătorul, ceea ce i-a permis să o foloseasca în condiţii excelente peste opt luni de zile, până a ruginit. Probabil ca efectul de piramidă nu îi facea prea fericiţi pe producătorii și distribuitorii lamelor de ras.

Cititorii, adică domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pot incerca singuri o experienţă simplă: tăiaţi triunghiuri isoscele, patru la numar, dintr-un carton gros cu proporţiile 15,70 unitaţi baza, la 14,94 unitaţi latura triunghiului. Cele patru triunghiuri se asamblează împreună astfel ca înălţimea piramidei rezultante să fie de 10, 0 unitaţi. Obiectul asupra căruia doriţi să faceţi experienţa trebuie plasat în centrul piramidei la 3,33 unitaţi de baza. Muchiile ascuţite ale lamei trebuie sa fie direcţionate spre Est si Vest. Se pot încerca diferite experienţe si cu alte dimensiuni de piramide, respectând proporţiile arătate anterior.

Sigur, experienţele cu piramide sunt mult mai sofisticate. Rezultatele sunt uneori surprinzătoare, alteori, nerelevante. Şi în România există un grup, sau mai multe, preocupate de aceste fenomene, cu performanţe notabile.

Acum, în prezent, lamele de ras s-au demodat. Au fost înlocuite cu dispozitive de unică folosință, iar bărbații și-au lăsat barbă și mustăți. În Orient nerasul este semn că respectivul bărbat este mai interesat de evoluția spirituală decât de lucrurile, mărunte, materiale. Iar ”barba albă” este semn de înțelepciune. În Occident este o modă... și atât!

În Prahova submontană, s-a făcut mai frig. Noaptea sunt cam trei grade și atât. Este semn că trebuie să-mi organizez gospodăria în filosofia sezonului rece. Și să fac focul în sobe.

Mulți dintre corespondenții mei orășeni cu apartamente în bloc spun că și-ar dori mult o casă pe pământ. Ei nu știu de câtă muncă și cheltuială înseamnă o casă cu curte. Da, este plăcut să ai o curte, o livadă, dar mai mult vara...

Vară, care, iată, a trecut, nici nu știu când, știu doar că avem speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 octombrie 2026

Un procent oarecare dintre nativi pot fi la o răscruce importantă a vieţii lor. Trebuie să te laşi în voia intuiţiei. Situaţia este cum ai văzut-o de prima dată, prima impresie contează! În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

TAUR

Pe plan emoţional eşti sprijinit de cei din jurul tău, care au încredere în capacitatea ta şi te încurajează. Doar cu vorba, de fapt tu ai mare nevoie de bani, dar este bine şi aşa! Trebuie să te comporţi, la serviciu, acasă mai subtil, mai diplomat. Dacă poţi, trebuie să descurajezi pe potenţialii ostili. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare te vor proteja in continuare!

GEMENI

Viaţa ta pare a fi o cursă prin munţi, fără frâne! O clipă de neatenţie şi... gata, ţi-a luat altcineva banii! Astăzi nu te lăsa pradă comodităţii, fii atent, se apropie o curbă periculoasă! Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta.

Toamna îşi intră în drepturi şi tu regreţi timpul frumos, dar astăzi reuşeşti să prevalezi şi să convingi prin afirmarea dorinţelor de armonie şi pace care te caracterizează zodiacal. Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie.

LEU

Dedică ziua lucrurilor obişnuite, cotidiene, de rutină şi mai ales nu te împrumuta, nu da bani cu împrumut, evită băncile şi pariurile! Toată lumea ştie că eşti generos, unii pot profita! Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în peisaj!

FECIOARĂ

Este ziua ta norocoasă, mai ales în planul sentimental. Conjunctura îţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”.

Te îndrepţi spre o perioadă cu reuşite, în care prietenii iţi vor fi sprijin, iar familia ajutor! Ai încredere, tot ce a fost greu a trecut! Viitorul îţi e favorabil, nu mai sta pe gânduri! Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut! Timpul se recuperează în dauna altui timp, din nefericire...

SCORPION

O zi întreagă de întrebări şi răspunsuri? Posibil! Dialectica aceasta te poate duce la unele certitudini! Sigur, dacă şi faci ceea ce trebuie, bate şi ţi se va deschide, caută şi poţi găsi! Amână orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici.

SĂGETĂTOR

Ai tendinţa să încerci să convingi, să seduci, ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii! Ai marea calitate să poţi să o iei mereu de la început, fie în profesie, fie în dragoste. Câştiguri neaşteptate urmate de unele veşti pe care le consideri bune. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat.

Concentrează-te pe problemele zilnice, nu te risipi în direcţii utopice. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, eşti pe drumul cel bun. Afacerile simple sunt cele mai profitabile! Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! În orice caz, nu de la bănci, cămătari sau cooperative de credit! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

VĂRSĂTOR

Nu prea îţi place ce se întâmplă, ai vrea să critici pe cei din jurul tău! E o acţiune riscantă, mai bine propune soluţii mai bune decât cele cu care nu eşti de acord! Fii constructiv! Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel.

PEŞTI

Vrei să fii ascultat, ca să ştii dacă ai dreptate, dar nu ţi se dă atenţie. Vorbeşte mai tare, spune bancuri, fă pe clovnul... puţin teatru, sau cabaret, nu a stricat niciodată! Nici astăzi! Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conducă şi să-ți organizeze viaţa.