20 noiembrie

Pe 20 noiembrie s-au născut Benoit Mandelbrot, Robert F. Kennedy, Selma Lagerlof, Alistair Cooke, Aleksei Batalov, Bo Derek, Maia Pliseţkaia, Dinu Pillat, Mihai Beniuc, Grigore Ilisei, Tudor Postolache.

În calendarul creştin sunt Sfinţii Grigore Decapolitul, Dasie, Proclu. Este Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului.

Tradiţional, în „Kalendar”, Ajunul Ovideniei. Iarăşi trei zile de sărbătoare de tip dacic, centrate pe ziua de mâine, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

„Tot într-o zi de Ovidenii s-a născut Domnul Hristos. Deci zic că cerul se deschide şi vitele vorbesc. În seara de Ovidenii se noroceşte anul ce va să vie. Dacă pe cer sunt stele şi e senin, frumos, anul va fi rău, iar dacă va fi ninsoare, lapoviţă, un ger sec, sau promoroacă, anul va fi bun.

Se pune într-o strachină apă la privegheat. De strachină se lipeşte o lumânare aprinsă. De cu seară oamenii fac o sută de mătănii, la mizul nopţii altă sută şi în zorii zilei alta. Această apă privegheată este de mare ajutor, pentru sănătatea trupului şi pentru adăpost împotriva răutăţii omeneşti.” (Pamfile)

În această noapte pot fi văzute flăcările albastre ale banilor îngropaţi. (Chicet)

O sărbătoare veche, importantă, tot de trei zile, dacică, care pregătea Anul Nou dacic. Îmi mai amintesc o convorbire dintre marii istorici Constantin Daicoviciu şi Andrei Oţetea la care participau şi tatăl meu şi vărul său, coordonatorii Istoriei României a Academiei Române - discuţia avea loc la Cluj, în Muzeul Arheologic, cel vechi, cu vitrine din lemn lustruit, dar unde erau expuse minunăţii.

Cei patru discutau, la o cafea adevărată, erau anii '60, despre sursele în istorie. Tata reprezenta a cincea generaţie de arhivari din familia noastră începută cu căpitanul Costică Ştefănescu, "Ţiganul" pentru că era mai "bronzat", fiul marelui serdar Ştefănescu, unul dintre primii conducători ai Arhivelor Statului. Tata, împreună cu vărul lui, Ştefan, apărau şcoala surselor scrise, a arhivelor. Cei doi academicieni zâmbeau şi îşi beau cafeaua ascultând pe "tineri".

Apoi Daicoviciu m-a mângâiat pe cap şi a spus tatălui meu: "Vezi, Liviule, băiatul tău o să aibă şi alte surse decât cele pe care le ai tu. O să călătorească, o să vadă, o să înţeleagă. Nu tot ce este important este scris. În "Istoria României" este numai ce este adevărat şi adevărul complet? În istorie trebuie să faci şi legături, să umpli golurile. Aşa cum o trăsură nu poate lua o curbă în unghi drept, din cauza inerţiei există şi o "inerţie istorică" care umple golurile, perioadele fără referinţe, surse istorice. În istorie trebuie să ai şi imaginaţie, nu numai hrisoave şi obiecte dezgropate..."

Aşa că ceea ce vă spun se bazează pe surse scrise, folclor şi legende, dar şi pe povestiri auzite aici, sau la mii de kilometri depărtare.

Vedeţi, umblă erezia că dacii, numiți de Herodot geți, nu ştiau să scrie şi să citească. Dacă v-aş spune că ştiu SIGUR că există mai multe cărţi, tomuri, copiate şi răscopiate după cele scrise de daci? M-aţi crede pe cuvânt? Poate că da, poate că nu...

Şi nu este vorba de cine ştie ce "scriere liniară" sau "tabele de plumb", falsuri grosolane, în general, menite să arunce în derizoriu adevărul.

Este foarte convenabil pentru anumite interese străine să nu ştim cine suntem şi de unde venim. Că ne tragem din nişte analfabeţi... primitivi!

Aţi văzut poate filme de aventuri, SF, în care eroul îşi pierde memoria. Dar un amănunt, ceva, face să dovedească calităţi excepţionale să pună jos vreo cinci hoţi în trei mişcări, sau să conducă o navă stelară. Încet, încet îşi reaminteşte cine a fost şi salvează Galaxia!

Deocamdată noi suntem la stadiul când ne-am pierdut memoria... şi avem, deocamdată, doar flashuri scurte!

Dragii mei, o să vă spun o istorie adevărată. Foarte pe scurt despre astrologia budistă, am primit multe întrebări pe această temă, de la domniile voastre.

Astrologia budistă nu trebuie confundată cu astrologia tibetană, vedică sau chineză, astrologii cu propriile zodii, denumiri, propriile sisteme de calcul și propriile simboluri.

Astrologia budistă este întâlnirea a două înțelepciuni vechi de mii de ani, una din Est (budism), cealaltă din Vest (astrologia europeană așa cum o cunoaștem, cu semnele sale de Berbec, Taur, Gemeni etc.).

Prin urmare, astrologia budistă este o reinterpretare a unui set de tehnici astrologice în lumina filosofiei lui Buddha, este convergența a două moduri de gândire foarte profunde care se suprapun și se completează reciproc și care constituie o abordare valoroasă pentru a atinge echilibrul, poate uneori chiar fericirea, în vremurile noastre tulburi și ostile.

Am putea spune, de asemenea, că astrologia budistă rezultă din adăugarea proceselor raționale occidentale și a intuiției filosofice orientale; că se regăsește astfel ca o disciplină care reunește cele două mari stiluri de dezvoltare a gândirii umane. De fapt, se pare că este o propunere, un posibil model al unei spiritualități globale bogate, în concordanță cu vremurile noastre.

Astrologia budistă își propune să ajute fiecare individ să progreseze pe calea Buddhahood (trezirea), ajutându-l, în limitele sale, să înțeleagă mai bine tendințele sale de bază (tendințele fundamentale ale personalității), karma (bagajul, bun și rău, cu care este întruchipat) și drumul în viață.

Astrologia budistă nu urmărește în niciun fel să „judece” oamenii, ci dimpotrivă, făcându-i să înțeleagă linia destinului, să le arate cum să îmbunătățească lucrurile și să acceseze calea bună. Este un instrument în slujba oamenilor care doresc să realizeze o evoluție, să-și dezvăluie Buddhaitatea (Buddhahood).

Ce este Buddhaitatea în câteva cuvinte simple?

Buddhaitatea, care poate fi tradus, adaptat, de fapt, și prin „trezire”, este o stare de viață în care predomină înțelepciunea, vitalitatea, curajul și armonizarea dintre viață și lume, începând cu mediul său imediat (familia, loc de munca).

Rețineți că este o concepție greșită să credeți că este necesar să părăsiți lumea pentru a vă retrage la o mănăstire pentru a putea practica budismul, sau orice altă religie. Același lucru este valabil și pentru astrologia budistă. Este clar că învățătura lui Buddha se adresează bărbaților și femeilor obișnuite, care trăiesc acasă cu familiile lor, au un loc de muncă și sunt integrați în societate.

Putem spune chiar că o credință care nu se traduce în acțiune în viața de zi cu zi este o simplă construcție mentală fără folos.

Demult, s-a întâmplat ca un călugăr tibetan rătăcitor pe nume Milarepa să-l întâlnească pe Buddha și l-a întrebat dacă, printre cei care i-au urmat învățătura, erau laici care duceau o viață de familie și trăiau în oraș. Buddha a declarat categoric că au fost mult mai mulți laici, bărbați și femei, care, ducând o viață de familie, i-au urmat cu succes învățătura și au atins stări spirituale înalte.

Deși ar putea fi, prin urmare, potrivit pentru unii să ducă o viață de pustnic departe de agitație, cum fac eu, de exemplu, este cu siguranță mai lăudabil și este nevoie de mai mult curaj, pentru a practica meditația și evoluția personală în timp ce trăiești printre semenii tăi, ajutându-i și oferindu-le un serviciu spiritual dezinteresat.

Deși poate fi util, în unele cazuri, să vă retrageți pentru a vă perfecționa mintea și a deveni mai puternici pentru a servi apoi altora, o viață complet solitară poate nu are sens în astrologia budistă și nu se conformează integral învățăturii lui Buddha, deoarece acțiunea se bazează pe dragoste, compasiune și interacțiune. Bun, să ne amintim că și Buddha a avut perioada lui de solitudine, dar apoi după ce a înțeles… totul, s-a întors printre oameni ca să-i ajute să înțeleagă și ei, să le facă viața mai plăcută.

Dacă doriți să vă perfecționați umanitatea, nu există nicio ceremonie de efectuat, nici un botez de primit, niciun angajament luat. Este suficient să urmăm ceea ce ni se pare potrivit și să ne străduim să fim o persoană mai bună.

Deși există multe forme de budism, în general suntem de acord asupra a cinci precepte care trebuie respectate și pe care le putem păstra în practica astrologiei budiste și care, în mod surprinzător, se intersectează cu interdicțiile morale ale tuturor spiritualităților, gen: să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu violezi, să nu consumi substanțe intoxicante (alcool, droguri etc). În cele din urmă, așa cum ne amintește Dalai Lama: "Nu așteptați până ați realizat totul, perfect, înainte de a trece la etapa următoare, ar dura secole. Trebuie să aveți încredere în propriul succes. Când doriți să evoluați, îl atingeți!"

Am avut mult timp tendința de a considera budismul ca o religie nihilistă și astrologia budistă ca o doctrină deterministă: dacă eșecurile (și există multe în cazul astrologiei) justifică aceste acuzații, trebuie să ne dăm seama că Preceptele budiste și astrologice, dacă sunt aplicate corect, dimpotrivă, acordă o valoare absolută libertății umane (libera alegere, liberul arbitru) și la viață printr-o trezire progresivă la realitățile profunde ale universului.

Scopul final al budismului este de a permite fiecărui individ să realizeze fericirea pământească, împlinirea aici și acum. Sunt convins că astrologia poate fi în acest sens un instrument excelent pentru a te cunoaște pe tine însuți și a evolua, poate, mai repede.

Cele de mai sus sunt extrase din notițele de curs de la Madrasse Omar Khayyam, de acum 40 de ani. Astăzi nu aș mai fi așa de convins de astrologia budistă, ba din contră. Are multe contradicții și explicații simpliste, în plus caracterul ei determinist nu poate fi pus la îndoială, cu toate că propaganda ei spune altceva.

Asta poate mâine, nu este degeaba o altă zi!

Te bucuri de un moral bun, de sprijinul şi acceptarea celor din jurul tău. Nu că ai avea nevoie de ajutor, dar uneori, când te apucă încăpăţânarea şi “energia” eşti mai greu de suportat! Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului. Eşti într-o perioadă sensibilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

Astăzi reuşeşti, cu bine, să te strecori printre problemele cotidiene! Chiar mai mult, atragi unele persoane, potenţial ostile, prin argumente şi un dialog din care nu lipseşte umorul! Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară.

Emoţiile te pot afecta astăzi mai mult decât vrei. Acest lucru te aduce în situaţia de a alege una dintre alternative. Greu lucru pentru zodia duală a Gemenilor! Ai răbdare, nu te repezi! Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fii ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te puţin, pentru că ai o perioada viitoare puţin comoda.

Aspectele Lunii îţi întăresc voinţa şi îţi dau idei bune. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, pregăteşte-te, fă un plan, viitorul dă buzna peste tine! Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cele trei coloane, cei trei stâlpi, ai vieţii sănătoase şi lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!

Posibile dureri de cap, la propriu şi la figurat, indicate de Soare, patronul tău, aspectat complex în Scorpion. Încearcă să rezolvi situaţiile imediat, nu le amâna! Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea ... Inima, of, inima... Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi redu numărul de ţigarete, sigur, dacă fumezi.

Desfăşori o energie imensă şi cheltuieşti resurse importante pentru un lucru de nimic! Vrei neapărat să câştigi! Tu singur... şi care armată? Lasă iluziile şi vezi de interesele imediate. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna, în creștere, te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negative trebuie arse, consumate. Mișcare, masaje acasă, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România)!.

Conjunctura îţi dă câştig de cauză, ai o zi bună. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în carieră, profesie, meserie, ba şi la bani. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Este un timp excelent să demonstrezi că banul nu contează când este vorba să te simţi bine – să organizezi acasă, o mică petrecere în pijamale, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult.

Poziţia lui Mercur indică să dai atenţie comunicării, mai ales în domeniul sentimental. Trebuie, doar, să exprimi permanent ceea ce vrei, cu claritate! Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Evită băncile. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece profit.

O veste primita spre sfârşitul zilei te face să speri, dar aşteaptă confirmarea! Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare, nu te repezi! Totuşi, stelele spun că s-ar putea să ai noroc! Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filozofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Nimic neplăcut, însă, simple opinii!

Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile făcute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Pe total, însă, o zi bună!

Fii mai ordonat, cu lucrurile şi mai ales la muncă, la serviciu! Astăzi, dinamica planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi carieră. Confiscat de toate aceste acte reflexe zilnice ai uitat tocmai de tine... Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţionează acest lucru... Acum, că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

Nu eşti întotdeauna spontan, “pe fază”! Veştile de astăzi te iau pe nepregătite, de fapt, nici nu te gândeai la aşa ceva! Fă un pas înapoi, obţine o perspectivă obiectivă şi vezi ce se vede! Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică. Nu te lua imediat după semnalele de pe piaţă: “proştii crede, bolşevicii, sau, după caz, burghezii, verifică”! Ceva-ceva te irită ca un taco prea condimentat! Familia, prietenii, anturajul... Parcă se ascunde ceva de tine! Ia pune-te pe treabă, domnule Hercule Poirot! Foloseşte-ţi micile celule gri, pardon, roz!