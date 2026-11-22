Pe 23 noiembrie s-au născut Harpo Marx, Billy the Kid, Boris Karloff, Manuel de Falla, Franco Nero, Paul Celan, Grete Tartler, Petru Comarnescu, Sorin Ovidiu Vîntu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 23 noiembrie, sunt Sfinţii: Antonie de la Iezerul-Vâlcea, Amfilohie din Iconia şi Grigorie din Acraganda.

Morile zeilor macină rar, dar foarte fin! Morilor zeilor le-au trebuit două mii de ani ca să intrăm într-un alt ciclu, pentru că trăim într-o perioadă în care poate apărea un nou tip de civilizație, mai bine aliniat cu valorile umanitare din Epoca Vărsătorului. Cândva, în jurul anului 2075-2100 vom intra în Epoca Vărsătorului, care va dura în următorii circa 2.000 de ani.

Arhetipul asociat cu Vărsătorul este cel al lui Prometeu - spiritul evoluției și revoluției sociale și păzitorul rasei umane. În acest moment, în 2026-2027, avem o gamă excepțională de planete, dispuse generos, care indică potențialul pentru omenire de a face o schimbare gigantică.

Deci, care este semnificația acestei conjuncturi astrale și ce ni se cere? Aici astrologia își arată valoarea. Dacă doriți să înțelegeți schimbarea cu care se confruntă rasa umană, mai întâi de toate, trebuie să înțelegeți semnul Capricornului.

În astrologia chaldeeană, europeană, Capricornul este al zecelea semn al zodiacului și aparține elementului pământ. Capricornul se concentrează pe a trăi aici și acum pe planeta Pământ, cu accent pe preocupări practice, umane și dorința de a avea o viață bună, stabilă și sigură. Capricornul este asociat cu ambiția și realizările lumești; perfecționism, responsabilitate, muncă grea și disciplină care duce la manifestarea rezultatelor materiale tangibile.

Una dintre temele principale ale Capricornului este nevoia de structură. În corp, Capricornul reprezintă scheletul, cadrul rezistent pe care este construit corpul. Genunchii pe care se sprijină omul, și permit mișcarea. Capricornul este asociat cu lucrări precum ingineria, arhitectura, tâmplăria, avocatura și construcțiile. În ansamblu, Capricornul are legătură cu cadrele care stau la baza funcționării societății - legea, politica, sectorul bancar, industria și toată infrastructura civilizației.

În anul 2008, Pluton a intrat în zodia Capricornului, în anul care a zguduit lumea cu prăbușirea financiară mondială. Criza. De atunci am văzut o serie de răsturnări în timpul călătoriei lente a lui Pluton prin Capricorn, semnalând mereu și mereu nevoia unei schimbări.

Pluton/Hades este zeul morților. În astrologie, Pluton este una dintre cele mai temute dintre toate planetele, pentru că atunci când Pluton este activ în horoscop, acesta anunță adesea un moment de moarte și distrugere. Dar, Pluton este asociat și cu vindecarea, transformarea și renașterea.

Nu este nimic frivol, sau distractiv, la Pluton, acesta reprezintă cele mai fundamentale provocări ale vieții și morții - rădăcina primară a lucrurilor și puterea brută a forței vitale. În mitologia antică, Pluton/Hades era Stăpânul lumii subterane - locul sumbru unde erau trimise sufletele morților. În termeni psihologici, lumea subterană reprezintă inconștientul în care găsim instinctele de bază de supraviețuire și procreație. Inconștientul este locul lumii visurilor și găzduiește, de asemenea, aspecte ale psihicului care au fost reprimate.

Aceasta include emoții tabu precum furia ucigașă, cruzimea, sexualitatea nestăvilită și lăcomia. Dar, împreună cu extremele comportamentului necontrolat, reprimăm și alte aspecte ale naturii noastre autentice - de multe ori inclusiv darurile și talentele noastre. Acestea sunt emoțiile noastre „renegate” - aspecte ale sinelui pe care am învățat să le ascundem pentru că par să întâmpine dezaprobare. Ne referim la aceasta ca „umbra”. Unul dintre aspectele cheie ale sinelui pe care îl reprimăm este vulnerabilitatea noastră.

Vulnerabilitatea este întâmpinată cu dezaprobare în multe culturi. Un copil, în special un băiat, învață să se rușineze de lacrimi sau orice alt comportament considerat o slăbiciune. Și totuși sentimentele noastre mai blânde sunt cele mai apropiate de inima sacră a omului, iar ființele umane sunt adesea cele mai strălucitoare și mai plăcute atunci când își exprimă vulnerabilitatea.

În astrologie, arhetipul lui Pluton este despre putere, energia brută care conduce viața corpului și puterea imensă pe care o putem accesa atunci când instinctele noastre intră în acțiune. Pluton, mica planetă, ne ajută să știm să ne bazăm pe puterea noastră individuală - este exact aspectul sinelui de care avem nevoie pentru a susține expresia vulnerabilității noastre. Poate că cea mai mare expresie a ceea ce înseamnă a fi om este atunci când ne putem simți tandrețea și vulnerabilitatea în același timp cu faptul că suntem în contact cu puterea noastră personală. Dar pentru a putea acoperi cele două extreme ale vulnerabilității și puterii, aceasta necesită stăpânire - o viață de învățare cum să le deții pe ambele.

Deci, ceea ce găsim adesea, în comportamentul uman, este că expresia lui Pluton devine distorsionată într-o misiune de a evita sentimentele de slăbiciune prin căutarea „puterii asupra altor oameni”, o căutare a dominanței. Indiferent dacă este exprimată prin agresiune directă sau prin manipulări secrete, expresia negativă a lui Pluton este despre căutarea de a obține controlul în diferite moduri, unele abuzive și disfuncționale. Când Pluton este „activ” într-un horoscop, acesta ridică întotdeauna probleme legate de luptele pentru putere și ceea ce a fost ascuns conștiinței, în lumea umbrei. Pluton este planeta plutocraților, a celor bogați și puternici.

Din 2008 și până în anul 2024, Pluton a călătorit prin Capricorn, punând în lumină umbrele societății, expunând o serie de abuzuri de putere care par să fie încorporate chiar în bazele civilizației noastre. De-a lungul anilor am devenit conștienți de ascensiunea oligarhiei, o lume dominată de influența bogăției și puterii. Am văzut schimburile secrete ale liderilor mondiali expuși de denunțători, astfel încât mulți, inclusiv unele dintre cele mai prețuite democrații ale noastre, să semene tot mai mult cu plutocrațiile. Am văzut înflorirea comerțului cu arme alături de promovarea războiului, apariția terorismului musulman extrem și actele teribile de cruzime comise în numele dogmei religioase sau politice fanatice.

De asemenea, am văzut expunerile la abuzuri sexuale și preocupările tot mai mari cu privire la viol și prevalența abuzului în căsătorie. Am aflat despre traficul sexual și sclavia modernă. Vedem abuzuri sexuale care se petrec peste tot, inclusiv pedofilia în instituții puternice, cum ar fi biserica catolică și, alături de dezvăluirile de pe internet, vedem lumea întunecată a Dark Web. Am văzut lupte în curs de desfășurare, război la graniță, dar și abuzuri rasiale și apariția mișcărilor infracționale marxiste, ”progresiste”. Și vedem asaltul puterii corporative îndreptate spre exploatarea mediului nostru și călcarea în picioare a oamenilor vulnerabili, animale și natură, în numele profitului.

Așa că suntem la sfîrșitul anului 2026, cu civilizația noastră putredă și sinucigașă expusă și cu Pluton în Vărsător.

O să mai revin de multe ori asupra subiectului, ați văzut, m-am ținut de cuvânt, nimic despre politică, nimic despre scandaluri, dar trebuie să sperăm, să sperăm că mai avem o șansă, doar mâine este o altă zi!

Pregăteşte-te pentru vacanţă, sărbătorile sunt aproape! Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, te încurcă un pic, dar, banii vin şi se duc, investiţia în bucurie este sănătate curată! In niciun caz astăzi să nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu ne plac melodramele! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt ca un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine!

Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu cei din jur, ca să eviţi unele momente jenante. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multă vorbă. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării taurine care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si poate aduce in viitor dividende foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti.

Astăzi trebuie să fii foarte atent, la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi/sau posibile accidente domestice. Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generală, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie, ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani şi cărţi de credit. Plimba-te, nu cheltui !

Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după reclame şi promoţii pentru mărfuri proaste. S-ar putea să faci o mare greşeală! Astăzi fii deştept, gândeşte bine şi poţi avea de câştigat. Ai nevoie permanentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti intr-o perioada creativa. Nu te lua după cei bogaţi, oricum ei nu intră în Împărăţia Lui!

Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că, solo fiind, uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva, undeva. O mică supărare, dar pe total perioada, ziua, iţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii.

De dimineaţă, conjunctura pare că-ţi aduce noroc. Mai în toate domeniile. Dar este bine să ţii cont şi de sfaturile prietenilor, ale membrilor familiei, poate au o părere obiectivă, realistă. După program relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Nu te băga în sufletul şi problemele altora. Oferă-ţi ajutorul numai dacă este cerut cu insistenţă. Pentru un timp este bine să păstrezi judecăţile de valoare şi sentintele pentru uzul propriu. Dacă eşti obosit, te duci şi te culci, asta este toată filozofia şi Marele secret al Universului!

Astăzi, la început de săptămână, este bine (şi stelele te favorizează) să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Poate, o veste bună de la cineva din jurul tău. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul armoniei cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi.

Nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect să spui cuvintele magice: "uite, dragă, am greşit, iarta-ma"! Încearcă să îndrepţi, sau să compensezi, dar cere-ţi şi iertare! Ai o bună capacitate de concentrare şi un randament bun de muncă. Profită din plin. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie.

Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Lipsa timpului te obligă doar la activităţile curente. Evită eforturile fizice şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine.

Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotăriri pripite, urmăreşte ce se întâmplă. Atenţie la vremea melancolică care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Evită eforturile fizice şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Conjunctura iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

Conflict dintre ceea ce vrei şi ceea ce ţi se oferă de viaţă. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână tot ceea ce poţi, în acest început de săptămână. Nu te implica în promisiuni. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

Conjunctura este favorabilă, în special la cumpărăturile de completare de luni, după consumul din weekend. Cu tact şi calm poţi evita neplăcerile cotidiene. Zâmbeşte şi nu te lăsa provocat! Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile.