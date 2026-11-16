Pe 17 noiembrie s-au născut Vespasian, Ludovic al XVIII-lea, regina Astrid, Bernard Law Montgomery, Soichiro Honda, Toni Sailer, Ferdinand Möbius, Martin Scorsese, Danny DeVito, Constantin Căpităneanu, Şerban Tassian, Antonie Plămădeală, Ştefan Vencov, Constantin Baraschi, Ilie Oanţă, Teodora Lucaciu.

Nimic în “kalendar”, iar în calendarul creștin-ortodox, Grigorie Taumaturgul, Lazăr Zugravul.

“Evenimentul Zilei” din 17 noiembrie 1978: a avut loc cea mai mare sinucidere colectivă din timpurile moderne, în colonia de la Jonestown din Guyana (America de Sud), 913 de adepţi ai sectei "Templul popoarelor", dintre care 276 de copii, au încetat din viaţa.

Cel care i-a îndemnat pe sectanţi să recurgă la fatalul gest a fost liderul spiritual al acestora, Jim Jones, care a întemeiat secta în 1956 în Statele Unite. Majoritatea adepţilor a consumat o băutură cu cianură şi sedative, iar cei care au refuzat au fost împuşcaţi din ordinul lui Jones, care se credea Iisus. Trupurile neînsufleţite ale oamenilor erau împrăştiate în întreaga colonie. (Reuters)

Nu este ceva nou pentru români, ei se sinucid colectiv, poate fără să ştie, îşi omoară speranţele, toată naţia odată, în fiecare zi, clasa politică, sistemul ticăloşit, îi obligă la aşa ceva!

Dar aş vrea să discutăm un pic despre sculptorul de excepţie, artistul Constantin Baraschi, pe care îl pomenim astăzi. La cinematograful « Patria », fostul « Aro », în dreapta şi în stânga ecranului normal erau basoreliefuri, monumentale, semnate de Baraschi. Apoi, superproducţiile americane pe ecran panoramic au făcut ca ecranul să se mărească, să acopere basoreliefurile. Aşa este în viaţă, maneaua acoperă güzelul lui Catemiroglu, adică Dimitrie Cantemir. De fapt nu despre el, nu l-am cunoscut niciodată pe artist, ci despre soţia domniei sale îmi amintesc acum.

Doamna Baraschi... celorlalte profesoare li se spunea « tovarăşa de biologie », « tovarăşa de chimie, fizică, matematică, etc », numai doamnei Baraschi i se spunea «Doamna de română», aşa cum, mai târziu, la acelaşi liceu de lângă Grădina Icoanei, aveam să am o altă Doamnă de română, celebra doamna Manolescu, profesoară emerită, gradul întâi.

Doamna Baraschi... era o doamnă ! O femeie foarte frumoasă, înaltă, zveltă, blondă, cu ochi albaştrii. Orice punea pe ea îi venea ca turnat, ultima modă. Şi la orice, găsea cum să asorteze dantele vechi şi făcute cu mare artă. Fetele, colegele mele, mereu se duceau la catedră ca să admire rochiile şi s-o miroasă pe doamna, avea nişte parfumuri minunate din gama florală, şi să-i vadă manichiura, mereu îngrijită în mereu aceleaşi nuanţe de trandafiriu.

Mai târziu, aveam să aflu că doamna Baraschi singură îşi croia veşmintele ce păreau că vin direct de la Paris şi tot ea îşi îngrijea şi unghiuţele. Un artist adevărat şi o profesoară nu câştigau cine ştie ce...

La una din orele de română, eram în clasa a V-a, doamna Baraschi a venit cu trei persoane : o femeie, tunsă scurt, în taior gri şi cu ochelari şi doi bărbaţi, îmbrăcaţi la costume, cu cămaşă albă şi cravate. Nu semănau cu nici unul dintre profesorii noştri, stofa costumelor lor era de calitate şi pantofii nu erau stâlciţi. Dar, erau zâmbitori şi uşor amuzaţi.

Doamna Baraschi ne-a spus că o să ne jucăm un joc. O oră întreagă am tot răspuns în scris şi am completat, pe nişte formulare, tot felul de căsuţe şi figuri. La sfârşit, după ce s-au corectat de oaspeţi « extemporalele » doamna Baraschi a spus: Nadia Rappaport şi Ştefănescu Costin-Radu rămân în clasă, ceilalţi se pot duce la ora de sport.

Nadia era o fetiţă mică, cârnă, cu codiţe, roşcată, cu ochii mari, verzi. Prima din clasă, de departe. Evreică, fetiţa cea mai mică a celebrului doctor Rappaport, cel care avea casa undeva, pe lângă Biserica Armenească. Doar o conduceam mereu acasă pe Nadia, ca s-o apăr de derbedeii de pe acolo. Să nu vă miraţi, eram mare, dar mare bătăuş, pe atunci. Spaima şcolii şi a golanilor de stradă.

Eram înalt şi greu pentru vârsta mea, flancul drept, întotdeauna, la sport şi defilări, eram robust şi antrenat. De la vârsta de zece ani făceam aikido, întâi în pod, apoi cu doctorul Ionescu, prieten de familie, coleg de institut cu mama mea, care lucra în medicină, stomatologie. Lucru neştiut de golanii care veneau să-i ceară Nadiei un leu, că de nu, mătură pe jos cu ea. Dar, măturam eu pe jos cu ei !

Stăteam în aceeaşi bancă, Nadia îmi mai sufla când mă poticneam la lecţii. Nu îmi plăcea să memorez, era o tâmpenie, dar aveam o scânteie, ceva, « baraka » care m-a făcut să mă descurc mereu, în clasă, sigur şi cu ajutorul Nadiei.

Atunci, în toamna aceea îndepăratată, am mai făcut o oră de teste, din ce în ce mai dificile. Apoi tovarăşa cu ochelari a pus un şablon pe lucrările noastre şi a spus ceva despre «150» câtre ceilalţi doi bărbaţi, care o însoţeau. M-a întrebat de ce stau în bancă cu Nadia. «Este prietena mea!» am răspuns, cocoşeşte. Apoi a întrebat-o pe Nadia : «Şi tu îl iubeşti pe Radu ?»

Nadia s-a înroşit teribil şi a răspuns că eu o apăr de băieţii răi şi că mai târziu o să plecăm împreună în Cosmos, ca să descoperim alţi oameni ! Vedeţi, s-a adresat tovarăşa cu ochelari celorlalţi, care dădeau aprobator din cap, şi a început să vorbească despre lucruri pe care nu le înţelegeam : inteligenţă fluidă, imaginaţie, precocitate, afinităţi elective, spirit de elită etc etc

Pe măsură ce tovarăşa cu ochelari vorbea, doamna Baraschi parcă îmbătrânea. S-a uitat la noi, la Nadia şi la mine, cu o privire plină de admiraţie şi dragoste şi în acelaşi timp durere şi disperare, mult mai târziu aveam să-i descifrez sensul.

Doamna Baraschi... Doamne, parcă a fost ieri, cum zboară timpul !

Un timp am vorbit despre doamnele Baraschi și Manolescu și despre Liceul nr.10 cu #Aspida, adică Doina Ștefania Saucă. Care fusese elevă internă la Zoia Kosmodemianskaia, cum se numea pe atunci. Ea, Aspida îmi corecta articolele din EvZ, le pândea apariția și le tehnoredacta pentru o viitoare carte, care nu o să apară niciodată. La începutul anului nu a mai răspuns la telefon. Nu a apucat să facă 81 de ani, a fost o Vărsătoare.

Mulți, tare mulți prieteni m-au părăsit. Să ne amintim doar de Bogdan Teodorescu și Petre Berteanu. Dar și de cehul Karel Pospichalov și prințul saudit Saad Ben Mahmud Ben Saud, săvârșiți din viață tot anul acesta. Cu Saad, amiral al flotei Clubului Căutătorilor de Comori, a plecat dintre noi ultimul meu martor al unor aventuri extraordinare, pe cel mai rapid iacht particular de 33 de metri, Barracuda 2, spaima a două oceane, timp de doi ani de zile. Și un posibil ajutor pe care l-am refuzat mereu. Din tot echipajul numai umilul povestitor al domniilor voastre a supraviețuit. Baraka? Sigur că da!

Altfel cine v-ar mai spune să avem speranță, pentru că mâine este o altă zi ?

Astăzi ai capul în nori, eşti un pic distrat. Sentimental, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Concentrează-te, ai de lucru şi lasă confesiunile pe mai târziu!

Simţi un oarecare grad de exaltare din cauza ameninţării vremii şi a vremurilor şi trebuie să dai curs impulsului, să te aperi, să iei măsuri. Este normal pentru un semn de foc! Lasă orice decizie pentru sfârşitul săptămânii.

Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în acestă zi de luni. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie te interesează, dar verifică, fii prudent, nu te repezi.

O veste bună va fi urmată de una şi mai buna, fără să fie din acelaşi domeniu. O a treia veste, in a doua parte a intervalului, iţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie, ale anturajului apropiat. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi.

Utilizează orele de lumină pentru treburile pe care le ai de făcut. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Timpul este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe mâine, adică chiar pe săptămâna viitoare ceea ce poţi lăsa. Amânarea este o artă. Trebuie să foloseşti mai eficient timpul şi să termini treburile începute.

Ţi-e greu să te concentrezi la munca ta, se întâmplă atâtea! O zi de luni bună pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau la un film la mall. Poţi alege ce-ţi place!

Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun sau la un spectacol, mai pe seară. Nu fi leneş, timpul trece şi distracţiile sunt din ce în ce mai rare şi obositoare. Du-te în oraş!

Zâmbeşte şi nu da replica imediat! Evită discuţiile la serviciu, în familie, discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Eşti mai vindicativ ca de obicei, ai colţii până la brâu!

Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Nu te obosi mai mult decât trebuie, nu intra la uzură!

O zi favorabilă, în special la cumpărăturile săptămânale, de luni seara. Ocupă-te de programul tau obişnuit, cotidian, poate du-te la un film nou şi stelele spun ca totul poate să fie bine!

Mănâncă corect, mai puţin dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Ceva se întâmplă şi în familie, sunt semne. Nu-ţi face griji totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi cu „happy end”.

Eşti surprins de atitudinea unor persoane din jurul tău, de vorbele lor. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în treburile de acasă, fii mai zâmbitor!

Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari! Luni – zi de cumpărături după consumul şi gătitul din weekend, respecta ritualul consumist!

Nu exagera, calea de mijloc, cumpătarea, este drumul de urmat! Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi în acestă zi de luni poţi să acţionezi.

Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, dacă tu te simţi bine. Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nicio problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “Necinstit nu este cel care este sărac, ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Orient.

Se întâmplă lucruri, care te avantajează, pe termen lung. Nu rata momentul, fii atent! Pentru că ceva este important, se pare că primeşti o veste, pe care, de fapt, nu o mai aşteptai!

Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii, chiar dacă îţi plac tot felul de nimicuri! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

Toate drumurile sunt deschise! Eşti privit favorabil în acest început de săptămână. Dar nu te risipi, nu risca, trebuie să înaintezi cu prudenţa şi seriozitatea caracteristice zodiei.

Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza oboselii.

Trebuie să faci tu primul pas, asta este toată filosofia! Conjunctura astrologică, de astăzi, indică un timp favorabil lămuririi unei relaţii sentimentale călduţe. Ori la bal, ori la spital!

Cum am spus în repetate rânduri: nu da şi nu lua bani cu împrumut, astrele nu favorizează speculatiile financiare, nici măcar pentru zece lei. Cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, pentru că eşti o persoană armonioasă.

Viaţa îţi oferă o nouă lecţie! Din fericire, nu doare şi nu costă! Dar trebuie să reacţionezi, să iei măsurile necesare. Vorba populară spune: “nu bate toaca de două ori pentru o babă surdă!”

Confortul spiritual este cheia succesului tau. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a unor probleme sociale personale.