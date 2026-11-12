13 noiembrie

Pe 13 noiembrie s-au născut fericitul Augustin, Pelagius, Robert Louis Stevenson, John Hammond, Whoopi Goldberg, Ioana Crăciunescu, Gheorghe Mulţescu, Ştefan Covaci, Teodora Ungureanu.

În calendar este Sf. Ierarh Ioan Hrisostomul, Gura lui Dumnezeu, Gură de Aur, iar în „Kalendar” Mărtinul cel Mare, Ziua Lupului, Gădinetele.

Se zice şi marele Bogdan Petriceicu Hasdeu aminteşte de această istorie veche, populară, ei bine se spune că episcopi şi sfinţi părinţi s-au adunat la un mare consiliu ca să mai pună păcate pe capul oamenilor, să mai născocească ceva ca să ţină prostimea sub ascultare şi să le ia banii.

Şi, nici mai mult, nici mai puţin, i-a tăiat capul pe vlădici să facă dogmă şi canon că "tăt ce gândeşte omul să hie păcat mare"! Apăi toţi episcopii erau bucuroşi nevoie mare şi îşi frecau mîinile grăsuţe, mai puţin Sf. Ioan. Care a zis sus şi tare că: "este un lucru prostesc şi neplăcut Domnului!"

Ca să demonstreze acest lucru după logica veche, a grecului Aristotel, a poruncit să se facă o masă îmbelşugată.

Pe când se aflau toţi la masă şi aşteptau bucatele, la ordinul lui Sf. Ioan au venit vase acoperite cu capace şi au fost aşezate în faţa fiecărui mesean. Apoi, slujitorii au luat capacele şi camera s-a umplut de aburii îmbietori, cu mirosul de mâncare bună şi bine făcută.

Imediat, Sf. Ioan a poruncit să se ia vasele cu mâncare şi să se ducă de acolo, că au mâncat! Sf. părinţi, înghiţind în sec, au zis: "Pentru ce zici, Ioane, că am mâncat, când noi numai le-am mirosit?" Dară Sf. Ioan a zâmbit: "Apăi omu numai că gândeşte, de ce să hie păcat?"

Atunci toţi au zis deodată: "Gura ta de aur să hie, Ioane, că mare dreptate ai!"

Dar episcopii nu s-au potolit şi când Ioan nu era atent şi ocupat cu alte lucruri de ale lui Iisus, au trecut la slujbă cum este şi în ziua de astăzi: „Doamne iartă greşelile făcute cu voie, sau fără de voie, cu fapta, cu GÂNDUL!”

Apoi tot poporul zice că Ioan Hrisostomul s-a mâniat tare pe viclenia episcopilor şi i-a lăsat în plata Domnului, plecând pe insula Patmos, unde a scris Apocalipsa, ca pedeapsă şi ameninţare pentru episcopii cei trufaşi şi mincinoşi, pentru cele şapte biserici! Unii zic că altul este autorul Apocalipsei. Eu cred că Ioan Gură de Aur a fost, pentru că nu prea era ofertă de oameni inteligenți și care știau să scrie, în antichitate!

Un gromovnic de secol XVIII, din biblioteca familiei spune, cu litere chirilice: „Apăi ce gospodar nu s-a întocmit cu cele ale casei, ale gurii şi ale vitelor până la Martinul cel Mare, acela se numeşte leneş şi va muri de foame şi frig în iarna ce va să vie”.

Oare noi suntem pregătiţi pentru iarnă? Pentru acest oribil anotimp, considerat de nordici, oameni care se pricep, izbucnirea pe pământ a Infernului. Iarăşi autorităţile o să fie prinse „pe neaşteptate” de viscolul, sau căderile de zăpadă! Poate este o iarnă mai caldă, și scăpăm, cum a spus vrăjitoarea Antoneta, din Poiana Copăceni!

Dar suntem pregătiţi pentru iarna vrajbei noastre? Viaţa noastră devine o greşeală imensă. Greşeala, eroarea, devine regulă. Și minciuna! Aşa că mă tem... pentru voi, pentru domniile voastre!

„Şi mai credeţi că aceasta este cea mai bună dintre lumi, lumea, Cetatea lui Dumnezeu? Doamne, de ce nu-mi dai o putere mare, să îndrept relele oamenilor?”

Nu, nu sunt gândurile mele, (aş fi vrut eu să fiu autorul original!) ci lamentările Sfântului sau Fericitului Augustin, depinde pe ce parte a creştinătăţii te afli. Marele Augustin, urmaşul lui Ambrozie, modelul meu de viaţă dintre clerici, pe care îl pomenim astăzi!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi este vineri, 13. O superstiţie, adică ceva care exagerează credinţa, ritul religios. Superstiţia spune că vineri, 13, se întâmplă evenimente rele, foarte rele. Şi se aduc o serie de exemple, de întâmplări rele petrecute pe vineri, 13. Bun, nu cred că există zi din calendar în ca să nu găseşti în istorie evenimente negative.

Vineri, 13, este o superstiţie creştină. Vineri a fost crucificat Iisus, iar la Cina cea de Taină, a trădării, au fost 13 persoane. Ucenicii şi urmaşii lui Pitagora, pitagoreenii din Alexandria, considerau numărul 13 ca fiind negativ. Creştinîndu-se în masă, au denumit numărul 13 „duzina diavolului”. Secta lui Arie a dat conotaţii zilelor săptămânii, stabilite pe cale astrologică.

Dacă duminica şi celelate zile ale săptămânii erau zile faste, relativ bune – vinerea era malefică. Vineri fusese atribuită lui Venus-Afrodita, frumoasa zeiţă, dar, vai, atât de puţin morală. În adevărata concepţie mitologică Afrodita era zeiţa plăcerilor amorului şi a sexului liber. Istoriile despre aventurile preafrumoasei zeiţe, soţia lui Marte-Ares, prostuţul zeu al războiului, cu tot felul de muritor, eroi, semizei sau chiar zei arătoşi au scandalizat profund pe pudicii creştini. Aşa că vineri este o zi negativă!

Bun, nu ştiu dacă vineri, 13, nu este ca porcăriile pe care le primesc pe net. Iată una dintre ele, primită acum câteva zile, de la un prieten: „Anul acesta decembrie are 5 duminici, 5 sâmbete şi 5 zile de luni. Acest lucru se întâmplă o dată la 824 de ani. Chinezii îi spun „Sacul cu bani”. Trimite acest mail tuturor prietenilor tăi, dar şi duşmanilor. Conform legendei vei primi bani peste 4 zile. Conform Feng Shui dacă nu-l trimiţi vei rămâne sărac. Eu, în special, nu voi lăsa această ocazie să treacă!”

Cât de redus mintal trebuie să fii ca să dai curs acestei prostii. Şi totuşi, prietenul meu, un tip cu pretenţii, mi l-a trimis! Rectific, cât de disperat, cât de dezamăgit de lume şi de oameni, cât de singur şi înfricoşat trebuie să fii ca să dai curs la astfel de „simulări de implementare ale autorităţii”. Fiecare frază din email conţine o minciună, eşti convins că este o minciună, dar eşti ameninţat să faci ceea ce ţi se spune. O să fii sărac, o să fii bolnav, o să fii singur, sunt cele mai teribile ameninţări pentru un om contemporan. Pe asta se bazează statul, când te escrochează!

Bun, nu vă mai plictisesc, doar uitaţi-vă în calendar: anul acesta decembrie NU are 5 sâmbete, duminici şi zile de luni! Nici chestia cu 824 de ani nu este adevărată, se întâmplă aleatoriu, între 7 și 11 ani. Şi încă ceva, astăzi, am primit amărâta mea de pensie, însă, peste patru zile, fără să trimit emailul, aşa că...

Acum vă las cu treburile domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, cred că cel mai bine, de vineri, 13, se potrivesc nişte filme horror SF. Cred că o să aleg seria „Predator” sau „Alien”. Ceva care să mă sperie suficient de tare, ca să-mi treacă sperietura de la ceea ce am văzut pe cer, norii aceia apocaliptici, negri, care se rostogoleau foarte repede, ca nişte cai fantastici, într-o linişte deplină, ca în „Independence Day”! Aţi văzut norii aceia, acum câteva zile?

Trăim vremuri de mare mirare şi credinţa ne este pusă la încercare. Uriaşul stareț Cristian şi călugărașii lui, au coborât din munte şi ei speriaţi de norii negri şi cu pieptul plin de întrebări fără răspuns. Acest fel de oameni, vorbiți pe ascuns și pe nedrept de către prostime, sunt foarte buni, pentru cine ştie să-i asculte, pentru că sunt binecuvîntaţi de Dumnezeu cu acces la alte dimensiuni, au alte simţuri, mult mai ascuţite, văd altfel lumea, aş putea spun în toată complexitatea ei ameninţătoare. Dacă nu mă credeţi, mai aveți răbdare, poate o să vi se întâmple și domniilor voastre!

Dar, din Praga de Aur, Ruth Fraňková raportează:

Președinții parlamentarilor V4, reuniți joi la Bratislava, au solicitat amânarea introducerii sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii ETS2 până după 2030 și au susținut extinderea suplimentară a UE. Reuniunea a reunit reprezentanți din Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia. Cehia a fost reprezentată de președintele Camerei Inferioare, Tomio Okamura, și de președintele Senatului, Miloš Vystrčil.

Președintele parlamentului slovac, Richard Raši, a declarat că cele patru țări doresc să amâne ETS2 după 2030. Sistemul, care ar trebui să intre în vigoare în 2028, ar acoperi emisiile provenite din transportul rutier și încălzirea clădirilor. Okamura a cerut eliminarea completă a acestuia.

Vystrčil a afirmat că declarația finală a reuniunii ar fi trebuit să includă o referire mai puternică la securitatea europeană și la sprijinul pentru Ucraina. Țările V4 au susținut, de asemenea, extinderea UE, în special către Balcanii de Vest, subliniind în același timp: candidații trebuie să îndeplinească condițiile necesare.

Republica Cehă ar putea furniza Ucrainei 16 avioane Skyfox de fabricație cehă, a declarat reporterilor la Kiev, unde se află într-o misiune de afaceri de două zile, ministrul Industriei și Comerțului, Karel Havlíček.

Dl. Havlíček a declarat că anterior s-a convenit asupra a patru aeronave Skyfox pentru Ucraina și că a discutat miercuri cu prim-ministrul ucrainean Serhii Koretsky livrarea a încă 12 avioane.

Producătorul aeronavei, Aero Vodochody, a confirmat joi că Ucraina este interesată atât de versiunea de antrenament, cât și de cea de luptă a aeronavei Skyfox.

Compania a salutat rolul guvernului ceh în avansarea potențialului acord, dar a refuzat să ofere mai multe detalii, invocând situația de securitate.

Skyfox este o aeronavă de antrenament militar, de luptă ușoară și interceptor de drone produsă de Aero Vodochody.

Comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, afirmă că legislația cehă trebuie să garanteze că mass-media de serviciu public are acces la resurse financiare adecvate, sustenabile și previzibile. Într-o dezbatere în Parlamentul European convocată de deputații europeni cehi, el a afirmat că finanțarea radiodifuzorilor publici trebuie să se bazeze pe criterii transparente și obiective.

Aceasta vine în urma eforturilor guvernului ceh de a pune capăt unui sistem de taxe de licență pentru Televiziunea Cehă și Radiodifuziunea Cehă și de a le plasa la bugetul de stat sau la o altă formă de finanțare. Acest lucru ar duce la reduceri bugetare. Criticii spun că ar putea duce și la presiuni politice asupra posturilor.

Prim-ministrul ceh Andrej Babiš a sugerat că prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul polonez Donald Tusk sau prim-ministrul danez Mette Frederiksen ar putea reprezenta Europa în discuțiile de pace cu Rusia. De asemenea, el îl consideră pe președintele Consiliului European, António Costa, un participant important.

Babiš a făcut aceste remarci jurnaliștilor la Dublin joi, la sosirea sa pentru un summit al Comunității Politice Europene. El a spus că se așteaptă ca problema cine ar trebui să reprezinte Europa să fie discutată la un summit informal al UE de vineri.

Satisfacția publicului față de modul în care funcționează democrația în Cehia a scăzut ușor în ultimul an, de la 47% la 43%, potrivit unui sondaj realizat de agenția STEM, publicat joi. Sondajul a fost realizat la aproape un an după ultimele alegeri parlamentare, care au avut loc în octombrie 2025.

Potrivit cercetătorilor, declinul este probabil legat de schimbarea guvernului. Nemulțumirea a crescut brusc în rândul susținătorilor partidelor de opoziție, în timp ce satisfacția în rândul alegătorilor partidelor de guvernământ ANO și SPD a crescut doar ușor. Mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat, de asemenea, că nu cred că liderii politici ai țării respectă principiile democratice.

Numărul punctelor publice de încărcare pentru mașinile electrice din Cehia a crescut cu 777 în acest an, ajungând la 9.480, aproape dublu față de cifra din 2023. Cifrele au fost anunțate de Škoda Auto la târgul e-Salon de la Praga, joi. Rețeaua de puncte de încărcare rapidă a crescut de aproape șase ori din 2023, ajungând la 1.150.

Între timp, Praga Energy (PRE) a raportat o creștere de 44% a energiei electrice furnizate mașinilor electrice în primele nouă luni ale acestui an. Rețeaua sa publică avea 929 de stații de încărcare la sfârșitul lunii septembrie.

Škoda Auto a prezentat, de asemenea, la târg două noi modele electrice, Peaq și Epiq, precum și primul său Octavia complet hibrid.

Vânzările de mașini electrice noi în Cehia au crescut cu 36,5% față de anul precedent, ajungând la 15.626 în primele zece luni ale acestui an. Numai în octombrie, înmatriculările au crescut cu 44%, ajungând la 1.820 de vehicule. Mașinile electrice reprezintă acum 7,6% din piața de mașini noi, conform cifrelor publicate joi de Asociația Importatorilor de Autoturisme.

Škoda a fost cea mai bine vândută marcă de mașini electrice, urmată de Tesla și Mercedes-Benz. Mărcile chinezești câștigă și ele teren, Leapmotor și BYD fiind în fruntea clasamentului producătorilor chinezi. Se așteaptă ca aproximativ 20.000 de mașini electrice noi să fie vândute în Cehia până la sfârșitul anului.

Vânzările de mașini hibride au crescut și ele, cu 11,3%, ajungând la peste 61.000 de unități. Vehiculele cu sisteme de propulsie alternative, inclusiv mașinile hibride și electrice, reprezintă acum 39% din înmatriculările de mașini noi.

Este vineri, 13! Ca în orice lună care începe duminica. Niște nefericiți de comercianți mi-au umplut emailul cu oferte proaste de ”Black Friday”. Altă minciună! Black Friday este anul acesta pe 27 noiembrie. Atât, o singură zi! Nu știu de unde a pornit această nebunie a post-adevărului, a minciunii permanente și globale.

Așa cum vă spuneam, o să mă uit la un film. Apoi o să reaprind focul în sobă și o să citesc ceva. Încet-încet devin nocturn, o făptură a nopții, dorm ziua, precum vampirii. Dacă nu mă trezește cățelușa Mémé cu chițăitul ei, cea mai răsfățată cățelușe care există. Sau trece vreo ambulanță și atunci toată haita urlă ca lupii, vreo două minute.

Treburi de țăran mizantrop, nu am mai văzut un uman de o lună de zile și mă simt foarte bine. Ce am nevoie, comand la eMag, curierul îmi lasă mâncarea cățeilor și a mea în fața porții, știe canonul meu de pustnic.

Dar am și eu viața mea socială, online, cu familia, rudele și prietenii, dar și ”Dimineața Astronomilor” și corespondența. Și de cinci ori, zilnic, vorbesc mult, prin apeluri video, cu fetita mea. Așa că sunt sigur că mâine este o altă zi, pentru că astăzi este mâine!

E vineri, 13! Superstiţie, sau nu, dimineaţa ai o veste, iar pe seară poţi să întâlneşti o opoziţie din parte celor din jur. Ideile tale energice nu sunt foarte populare. Poate exagerezi! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi discuţii sterile. Pe de altă parte apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat.

TAUR

Există un procent de încăpăţânare în caracterul tău, dar azi trebuie să fii mai flexibil, încearcă să convingi pe cei din jurul tău prin paşi mici, fără bruscări, încet, pe rând, dar sigur! Fii prudent! Nu eşti deloc mulţumit! Dar, deloc... dacă eşti întrebat de motivul nemulţumirii tale, nu ştii ce să răspunzi. Eşti nemulţumit fundamental, prin definiţie! Astăzi trebuie să laşi loc printre nemulţumirile tale şi politeţei şi respectului faţă de cei dragi, din familie.

Chiar dacă e vineri, 13, ziua bună se cunoaşte de dimineaţă iar tu te simţi bine, poate pentru că ai renunţat la ironii şi la superficialitate. Creezi armonie şi bună dispoziţie în jurul tău! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor importante. De asemenea o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor. Realizări pe care îţi place să le exagerezi, oricum, în lumea asta rea nimeni nu o să te laude! Decât cei care chiar ţin la tine!

RAC

Sentimentele, emoţiile sunt pe primul loc astăzi. Munca, cariera, pe al doilea! Dacă nu eşti împăcat cu tine, nu eşti mulţumit, nu poţi avea performanţe în activitate, în profesia ta! Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani şi fericire. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine, cotidianul nostru cel balcanic.

Astăzi dedică ziua planurilor de viitor, fie că este vorba despre sărbători, vacanţa de Crăciun, dar mai ales, după veştile primite, e necesar să-ţi faci planuri în ce direcţie o ia viaţa ta! Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti avantajat, poate şi norocos, dar nu la jocurile aranjate de la cazinouri şi loterii. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, mici îmbunătăţiri pe bani puţini. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni.

FECIOARĂ

Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. Este foarte bine, pentru că aparenţele contează, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Vineri, 13, este o zi densă şi fără avantaje pentru tine. Informaţiile contradictorii pe care le primeşti astăzi îţi creează unele probleme. Aşa ca ai ce rezolva! Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. O veste din presă pare să te influenţeze mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt, însă, aspectate favorabil.

Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sentimentale, cele defavorizate privesc sectorul financiar, banii. Vorba proverbului: cine are noroc la dragoste, nu are noroc la bani! Lasa motoarele mai incet, esti foarte stresat si nu te odihnesti suficient din cauza grijilor. Mai lasa grijile şi în seama altora. Banii vin şi se duc, asta este soarta lor, dar sănătatea ta nu are preţ.

SCORPION

Ai ceva de sărbătorit, stelele au fost bune cu tine, aşa că s-au hotărît să pună capăt unei etape de efort şi-ti îndrumă paşii, mai spre seară, spre un loc unde te poţi distra foarte bine! Poate este ziua ta de naştere! Dacă nu, ştii vorba veche: „două bătăi strică, nu două petreceri!” Cum spuneam, poate este ziua ta de naştere, poate nu, dar oricum este în plaja de două săptămâni! Astăzi îti place mult să povesteşti amintiri celor din jur. Este o zi propice pentru rememorarea lucrurilor vesele, certe, benefice, pentru că ai mare nevoie de certitudini.

Eşti avantajat în relaţiile umane. Dacă ai de negociat, bănci, leasing etc. dar şi relaţii sentimentale, atunci azi trebuie să îndrăzneşti, să insişti. Norocul este de partea îndrăzneţilor! Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil.

CAPRICORN

Poţi să rezolvi problemele profesionale, sau sentimentale fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul cotidian. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! Incepi ziua cu greutate si o sa tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… cum ar fi, de exemplu, să trimiți online la fisc tot felul de hârtii aiurea ca să-ţi ia banii munciţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze!

O zi mai monotonă de genul celor de care mai târziu nu-ţi mai aduci aminte. Nu-ţi adormi vigilenţa, în caz contrar ţi se poate întâmpla ceva de care să-ţi aduci aminte mult timp! Fii prudent! Cineva iti exploateaza buna credinţă prefacându-se foarte neajutorat. Nu este deloc asa, nu te lasa pacalit, viitorul iti va demonstra asta! Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar şi sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme şi nu cu vremea ci cu vremurile!

PEŞTI

Nu prea ai spor, orice ai face. Oferă-ţi o pauză. Poate odihnă activă, lucrează la altceva, schimbă munca. Seară plăcută, poate în oraş, la un film nou, sau acasă, la o vorbă bună. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza asupra ta un usor aer de neincredere. Ar fi cazul astăzi sa dovedesti ceea ce poți! Sigur, în domeniul relaţiilor umane. Nu uita că mai ales acum, mai mult ca niciodată, loialitatea este calitatea cea mai apreciată. Nu dezamăgi!