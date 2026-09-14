Cercetări la Mănăstirea „Sfânta Cruce” după vizita lui Călin Georgescu

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a anunțat luni declanșarea unor cercetări după participarea lui Călin Georgescu la liturghia oficiată duminică, 13 septembrie 2026, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea. Reacția a venit după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost numit de preot „preşedintele ales”, iar cei prezenți au aplaudat momentul.

„Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îşi exprimă profunda mâhnire şi dezamăgire faţă de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele fireşti ale ospitalităţii ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere şi promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru şi nepartinic al Bisericii. O asemenea conduită constituie o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească şi de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, a transmis, luni, Episcopia Oradiei.

Reprezentanții Episcopiei au arătat că posibilitatea apariției unei asemenea situații fusese luată în calcul înainte de eveniment.

În zilele premergătoare, după apariția unor informații în mediul online, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, a transmis slujitorilor și așezămintelor monahale din eparhie o îndrumare pastorală privind caracterul sacru al bisericilor și incompatibilitatea acestora cu manifestările politice.

Persoanele direct implicate ar fi fost, de asemenea, avertizate să evite orice gest care ar putea lega spațiul bisericesc de promovarea, legitimarea sau susținerea politică.

„Regretul este cu atât mai profund cu cât posibilitatea apariţiei unei asemenea situaţii fusese anticipată. Astfel, în zilele premergătoare evenimentului – urmare a informaţiilor apărute în spaţiul virtual –, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a transmis slujitorilor Sfântului Altar şi aşezămintelor monahale din eparhie o îndrumare pastorală expresă privind caracterul sacru al lăcaşurilor de cult şi incompatibilitatea acestuia cu manifestările cu caracter politic (anexată acestui comunicat), iar persoanelor direct implicate le-a fost atrasă atenţia, în mod particular, asupra imperativului de a evita orice gest susceptibil de a asocia spaţiul sacru unei forme de legitimare, promovare sau partizanat politic. Din nefericire, demersul preventiv nu a fost suficient, motiv pentru care împrejurările şi implicaţiile concrete vor fi cercetate cu promptitudine potrivit rânduielilor bisericeşti, pentru a evita constituirea unui precedent nociv şi consolidarea unor asemenea comportamente şi tendinţe în viaţa Bisericii”, a arătat Episcopia.

Episcopia Oradiei a arătat că nu persoanele implicate și nici preferințele lor politice sunt vizate de reacția instituției, ci felul în care spațiul bisericesc a fost asociat unei forme de susținere politică.

Reprezentanții instituției au transmis că este necesară o delimitare clară între libertatea individuală de a avea o opțiune politică și folosirea autorității spirituale sau a unui lăcaș de cult pentru legitimarea unei persoane ori a unei tabere.

„Biserica respectă libertatea de conştiinţă a fiecăruia. Slujitorul, monahul sau credinciosul, în calitatea sa de cetăţean, are dreptul propriei opţiuni politice. Biserica însă, ca spaţiu al comuniunii întru Hristos, nu poate fi anexată niciunei persoane, ideologii sau tabere. Libertatea opţiunii politice personale este una, iar folosirea, fie şi implicită, a autorităţii spirituale şi a spaţiului Bisericii pentru legitimare sau promovare politică este cu totul altceva.

Într-o societate deja marcată de tensiune şi polarizare, Biserica este chemată să nu adâncească faliile, ci să rămână loc al rugăciunii, al întâlnirii cu Dumnezeu, al discernământului, al concordiei şi al păcii. Biserica nu este nici de dreapta, nici de stânga şi nici de centru. Chemarea ei este către cele de Sus. Ea înţelege şi respectă cele ale Cezarului – cum ne cere Însuşi Domnul Hristos (Matei 22, 21; Marcu 12, 17) –, fără a îngădui ca acestea să ocupe locul cuvenit doar lui Dumnezeu”, a arătat Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.