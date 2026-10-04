Gigi Becali a povestit cum a ajuns să încheie o afacere cu Ionel Rusen, omul de afaceri arestat preventiv alături de Călin Georgescu. Patronul FCSB susține că i-a rămas o garanție de 100.000 de euro după ce Rusen nu a mai reușit să finalizeze achiziția unei fabrici de armament. În același timp, Becali a explicat la România TV că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi ajuns în anturajul unor escroci.

Ionel Rusen ar fi încercat să cumpere de la Gigi Becali Uzina Mecanică Drăgășani, însă tranzacția nu s-a mai concretizat. Omul de afaceri i-ar fi oferit patronului FCSB o garanție de 100.000 de euro, urmând să achite ulterior alte 13 milioane de euro pentru preluarea fabricii.

Potrivit lui Gigi Becali, contractul prevedea pierderea garanției dacă Ionel Rusen nu achita suma convenită la termen. Cum afaceristul nu a mai venit cu restul banilor, patronul FCSB a păstrat cei 100.000 de euro.

„Eu am avut un contract cu Rusen, care mi-a dat 100.000 si a pierdut banii, că n-a venit cu banii la termen, deci l-am înșelat eu pe el. I-am luat 100.000, trebuia să cumpere fabrica de armament. (…) Rusen a venit vreau fabrica, bine, îmi dai 100.000, când vii cu 13 milioane îți iei fabrica”, a povestit el.

Becali a susținut că Ionel Rusen nu și-a respectat obligațiile contractuale, iar suma oferită inițial a rămas la el, în condițiile stabilite prin înțelegerea dintre cei doi.

Patronul FCSB a vorbit și despre situația lui Călin Georgescu, despre care consideră că ar fi fost atras în relații cu persoane care urmăreau obținerea unor avantaje financiare. Becali a pus sub semnul întrebării necesitatea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Georgescu a căzut și el între tâlhari, între unii care sunt escroci și el a căzut între ei. I-o fi dat și lui 100.000, cu celelalte lucruri, a luat și el, după 5 ani îl arestezi că a luat și el 100.000?”, mai afirmă Gigi Becali.

Deși în trecut l-a criticat pe Călin Georgescu și a declarat că nu îl susține, Gigi Becali afirmă că și-a schimbat atitudinea față de acesta după ce a urmărit evoluția dosarului și măsurile dispuse de autorități.

Patronul FCSB a făcut o paralelă cu propria experiență, amintind că a fost ridicat de acasă de mascați și că familia sa a fost afectată de acel moment. Becali consideră că măsurile luate împotriva lui Georgescu, pentru fapte presupus comise în urmă cu mai mulți ani, ridică semne de întrebare.

„Eu nu sunt georgist și am mai dat în el și am vorbit cum am vorbit. Dar acum când văd, păi eu care am fost arestat de acasă la 6 dimineața și copiii mei mergeau la școală și să vină să te ia cu mascații și când văd ce i se întâmplă lui Georgescu că a făcut o faptă de acum 5 ani și după 5 ani vin eu să te arestez că voiai să părăsești țara?

De ce să nu părăsească, îl ține cineva? Îl monitorizăm și îl ținem aici să-i dăm control judiciar după 5 ani de zile? Eu care eram împotriva lui Georgescu sunt acum de partea lui. Așa sunt și foarte mulți oameni care nu l-au simpatizat, sunt mulți care nu au fost de partea lui și nu l-au simpatizat, acum oamenii sunt implicați și de partea lui.”, a mai declarat Gigi Becali.

Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar instrumentat de DIICOT, care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Măsura preventivă a fost dispusă în cazul ambilor, în timp ce anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.