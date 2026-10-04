Susținătorii lui Călin Georgescu au organizat duminică seara o nouă manifestație în fața Arestului Central din București, ajungând la a șasea zi consecutivă de proteste. Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat în fața instituției, într-un număr considerabil mai mare decât în primele zile, când participau în jur de 300 de oameni.

Simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale cer eliberarea acestuia, după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Manifestația de duminică a înregistrat o prezență record, potrivit datelor comunicate de autorități.

Mulțimea adunată în fața Arestului Central a scandat lozinci prin care își exprimă susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Printre mesajele rostite de participanți s-au numărat „Călin Georgescu este președinte” și „Voluntar pentru democrație”.

Numărul manifestanților a crescut semnificativ față de primele zile ale protestelor, când aproximativ 300 de persoane se adunau în fața instituției din Capitală. Duminică, participarea a ajuns la circa 2.000 de oameni, transformând manifestația într-una dintre cele mai ample de la începutul acțiunilor de susținere.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, pentru o perioadă de 30 de zile, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În aceeași cauză este implicat și omul de afaceri Ionel Rusen, care a fost adus împreună cu Georgescu la Arestul Central din București.

Ancheta procurorilor este în desfășurare, iar susținătorii fostului candidat continuă să se adune în fața instituției, solicitând eliberarea acestuia.

Jandarmeria Capitalei a aplicat 50 de amenzi participanților la manifestațiile organizate în apropierea Arestului Central, unde se află încarcerat Călin Georgescu. Valoarea sancțiunilor se apropie de 52.000 de lei, potrivit bilanțului transmis sâmbătă de instituție.

Măsurile au fost luate începând cu 29 septembrie, pe fondul protestelor desfășurate în zona Arestului Central din București.

Jandarmii au asigurat ordinea și siguranța publică, au gestionat circulația persoanelor și au urmărit menținerea liberă a căilor de acces către instituție. Reprezentanții Jandarmeriei au atras atenția că manifestațiile nu au respectat procedura legală prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.