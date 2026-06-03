Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat miercuri, 3 iunie 2026, retragerea Înaltpreasfințitului Petru Păduraru din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, punând capăt unei perioade de aproape trei decenii în care acesta a condus instituția bisericească românească din Republica Moldova.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel. Totodată, Cancelaria Sfântului Sinod a primit mandatul de a începe procedurile statutare pentru alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, „Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru, din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale”.

În aceeași informare se precizează că „Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor”.

Hotărârea vine după ce ierarhul a solicitat oficial retragerea din funcție la data de 27 mai 2026, invocând „motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii”, potrivit Patriarhiei Române.

Înaltpreasfințitul Petru este una dintre figurile centrale ale ortodoxiei românești din Republica Moldova după destrămarea Uniunii Sovietice.

El a fost ales în septembrie 1992 locțiitor de Mitropolit al Basarabiei, în contextul reactivării structurii bisericești aflate sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române. Ulterior, la 3 octombrie 1995, a fost ales Mitropolit al Basarabiei, alegere confirmată de Sfântul Sinod al BOR la 24 octombrie 1995.

Potrivit prezentării oficiale publicate de Patriarhia Română, i s-a acordat atunci titlul de „Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor”.

Potrivit Evenimentul Zilei (EVZ), retragerea lui Petru Păduraru marchează finalul uneia dintre cele mai lungi conduceri din cadrul structurilor bisericești românești din spațiul dintre Prut și Nistru.

În decembrie 2025, la împlinirea a 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, ierarhul descria această instituție drept „o mărturie vie a continuității canonice și eclesiale românești”, subliniind rolul pe care l-a avut în păstrarea identității religioase și culturale românești în Republica Moldova.

Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a fost recunoscută oficial de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 19 decembrie 1992, după ce clerici și credincioși din Basarabia au solicitat revenirea sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române.

Până la alegerea unui nou mitropolit, conducerea instituției este asigurată temporar de Înaltpreasfințitul Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Patriarhia Română a anunțat anterior că acesta a fost desemnat locțiitor al Arhiepiscopului Chișinăului și Mitropolitului Basarabiei pentru a asigura continuitatea administrativă și pastorală a instituției.

Conform prevederilor statutare ale Bisericii Ortodoxe Române, alegerea noului Mitropolit al Basarabiei urmează să fie organizată după finalizarea procedurilor canonice și administrative stabilite de Sfântul Sinod.

Retragerea Mitropolitului Petru reprezintă una dintre cele mai importante schimbări instituționale din ultimii ani pentru Mitropolia Basarabiei.

Ierarhul a fost asociat cu procesul de reactivare, consolidare și dezvoltare a structurii bisericești aflate sub jurisdicția Patriarhiei Române în Republica Moldova, iar alegerea succesorului său va fi urmărită atent atât în mediul bisericesc, cât și în spațiul public de peste Prut.