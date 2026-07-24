Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc a anunțat vineri că solicită retragerea din spațiul public a monumentului dedicat lui Adrian Păunescu, amplasat în Parcul Grădina Icoanei din Sectorul 2 al Capitalei. Instituția reia astfel demersul început în 2012, când s-a opus inaugurării monumentului, invocând rolul public avut de poet în perioada regimului comunist.

IICCMER consideră că păstrarea monumentului într-un parc public reprezintă o formă de recunoaștere oficială care trebuie raportată la întreaga activitate a persoanei omagiate, nu doar la opera sa literară.

„Omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste”, a transmis IICCMER într-un comunicat.

Institutul s-a opus și în urmă cu 14 ani inaugurării monumentului dedicat poetului, iar solicitarea formulată acum readuce în discuție prezența acestuia în Parcul Grădina Icoanei.

Reprezentanții IICCMER fac o diferență între evaluarea literară a operei lui Adrian Păunescu și semnificația amplasării unui monument într-un spațiu public.

„IICCMER subliniază că acest demers nu pune în discuție valoarea operei literare a lui Adrian Păunescu, ci semnificația pe care menținerea unui monument o conferă unei personalități”, se arată în comunicat.

Potrivit instituției, un monument nu reprezintă doar o prezență decorativă, ci și o formă de recunoaștere publică. Din acest motiv, decizia privind păstrarea lui trebuie analizată prin raportare la întregul parcurs biografic și public al persoanei căreia îi este dedicat.

IICCMER amintește că Adrian Păunescu a condus revista „Flacăra” și a înființat Cenaclul Flacăra, manifestare culturală desfășurată în cadrul instituțional al regimului comunist.

Conform Institutului, Cenaclul Flacăra a avut un rol în promovarea ideologiei oficiale și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu.

IICCMER consideră că activitatea publică a poetului din acea perioadă trebuie luată în calcul atunci când este evaluată menținerea monumentului într-un parc al Capitalei.

„Menținerea acestui monument în spațiul public evidențiază dificultățile pe care societatea românească le întâmpină încă în asumarea critică a trecutului comunist și subliniază nevoia consolidării cunoașterii istoriei recente. În acest context, astfel de forme de omagiere pot contribui la perpetuarea unor percepții nostalgice asupra regimului comunist, prin estomparea rolului pe care anumite personalități l-au avut în mecanismele de propagandă ale dictaturii.”, precizează IICCMER.

Instituția arată că omagierea publică a unor personalități asociate mecanismelor de propagandă ale dictaturii poate contribui la păstrarea unei imagini idealizate asupra regimului comunist.

În opinia IICCMER, menținerea monumentului poate estompa rolul pe care Adrian Păunescu l-a avut în viața publică a perioadei comuniste și poate îngreuna asumarea critică a trecutului recent.

Institutul a abordat în mod repetat fenomenul nostalgiei față de comunism și cauzele care îl întrețin în societatea românească.

„IICCMER a atras în repetate rânduri atenția asupra fenomenului nostalgiei față de comunism și asupra factorilor care îl alimentează. Rezultatele cercetărilor realizate de Institut, inclusiv cele evidențiate în Barometrul nostalgiei comuniste, arată importanța cunoașterii istoriei recente și a dezvoltării unei memorii publice întemeiate pe cercetare istorică și pe respectul față de victimele regimului comunist”, a subliniat instituția.