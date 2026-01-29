Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus un denunț penal privind moartea a sute de copii la un cămin-spital din țară 

Un denunț penal privind moartea a sute de copii într-un cămin-spital din România a fost depus, joi, la o instanță din Ploiești, vizând acuzații de tratamente neomenoase într-o instituție a statului. „Consider că ceea ce s-a întâmplat cu acei copii din Moreni-Ţuicani este absolut inuman și profund condamnabil”, a anunțat Florin Soare, istoric și expert al IICCMER.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a anunțat că joi, 29 ianuarie 2026, a depus, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, „un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani”.

Sesizarea privește săvârșirea infracțiunii de tratamente neomenoase, prin organizarea și menținerea unui regim caracterizat prin tratamente inumane și degradante aplicate copiilor internați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani, unitate a statului român.

Dincolo de sesizarea faptelor, IICCMER a indicat în denunț și persoanele considerate responsabile, în diferite grade, de moartea minorilor, implicate în organizarea, aplicarea, evaluarea și controlul regimului din căminul-spital.

Denunțul este susținut de un volum amplu de documente. Potrivit institutului, dosarul conține șase volume, însumând 1.715 file, care probează existența relelor tratamente aplicate sistematic în unitatea din Moreni-Țuicani.

„Fiecare dintre aceste investigații are particularitățile și ororile sale, însă toate au în comun suferința celor care au fost victime ale regimului comunist și ale abuzurilor din acea perioadă. Consider că ceea ce s-a întâmplat cu acei copii din Moreni-Ţuicani este absolut inuman și profund condamnabil. Din probele pe care le-am adunat, rezultă clar că acești copii nu aveau nicio șansă de supraviețuire în condițiile în care au fost ținuți și tratați. Suferința lor reprezintă oglinda cruzimii cu care a acționat regimul comunist opresiv”, a anunțat Florin Soare, istoric și expert al IICCMER.

Conform investigației, centrul situat pe dealul Țuicani, la marginea pădurii din Moreni, a funcționat inițial ca spital chirurgical și preventoriu TBC pentru copii. Ulterior, unitatea a fost transformată într-un centru pentru copii cu afecțiuni neuropsihice, iar mai târziu într-un centru pentru „deficienți nerecuperabili”.

IICCMER susține că „în perioada 1970-1997, instituția a devenit un loc de exterminare al minorilor, cu rate de mortalitate ce au depășit frecvent 70% din internări, în special în anii 1985-1989”.

Datele analizate indică faptul că peste jumătate dintre copiii transferați din leagănele din Arad și Satu Mare au murit la Moreni, în condiții agravate de malnutriție severă, bronhopneumonii și un trai profund degradant. În intervalul 1985–1989, dintre cei 134 de copii aduși de la leagănele din Arad, 75% și-au pierdut viața, majoritatea în primele luni de internare, pe fondul lipsei asistenței medicale și al subalimentării grave.