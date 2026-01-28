Taximetrist, bătut de trei adolescenți. A ajuns la spital

Un incident violent a avut loc miercuri dimineață în județul Mureș, când un șofer de taxi în vârstă de 54 de ani a fost atacat de trei copiii pe care îi transporta spre localitatea Porumbeni. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, conflictul a pornit de la refuzul tinerilor de a plăti cursa.

Potrivit IPJ Mureș, apelul la 112 a fost efectuat chiar de către taximetrist în jurul orei 06:30. Polițiștii Secției 3 Rurală Râciu s-au deplasat imediat la fața locului pentru a gestiona situația și a demara cercetările. Din primele verificări rezultă că cei trei tineri au fost preluați de șofer din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș.

Conflictul a escaladat la scurt timp după ce mașina a părăsit localitatea Voiniceni. Neînțelegerile legate de plata cursei au determinat șoferul să oprească și să ceară pasagerilor să coboare. În acel moment, tensiunea a degenerat într-un conflict fizic.

Taximetristul a fost lovit cu un obiect contondent în zona feței, necesitând intervenția echipajelor medicale. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri și evaluări suplimentare.

Cei trei tineri au încercat să fugă imediat după incident, însă polițiștii i-au localizat rapid. Aceștia au fost identificați ca având vârstele de 13, 15 și 16 ani și se află în prezent la sediul secției pentru audieri. În paralel, autoritățile desfășoară cercetări sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

De asemenea, în cadrul procedurilor legale, au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, urmând a fi evaluate măsurile de protecție necesare pentru minori. Polițiștii continuă să adune probe și declarații pentru a stabili cu exactitate circumstanțele atacului și pentru a determina eventualele responsabilități penale.

Autoritățile au anunțat că ancheta continuă, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite toate detaliile evenimentului.