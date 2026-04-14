Trusa medicală auto, obligatorie în mașină. Cât plătesc șoferii dacă lipsește

Trusa medicală auto face parte din echipamentele obligatorii ale unui autovehicul și trebuie să se afle în mașină de fiecare dată când vehiculul circulă pe drumurile publice. Obligația este prevăzută de Codul rutier, alături de existența a două triunghiuri reflectorizante și a unui stingător de incendiu.

Lipsa trusei medicale este considerată o abatere și este sancționată conform legii. Actele în vigoare prevăd că un autovehicul trebuie să fie echipat cu trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingător de incendiu, toate omologate, pentru a putea circula pe drumurile publice. Această obligație se aplică autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere, precum și tramvaielor.

În timpul unui control în trafic, polițistul poate verifica existența acestor dotări. Dacă trusa lipsește, șoferul poate fi sancționat contravențional. Aceeași situație apare și atunci când lipsesc celelalte dotări obligatorii prevăzute de lege. Fapta este încadrată la clasa a II-a de sancțiuni.

Dincolo de amendă, lipsa trusei are și o miză practică. În cazul unui incident rutier sau al unei accidentări ușoare, șoferul nu are la îndemână materialele de bază pentru intervenția imediată până la sosirea echipajelor medicale.

Conținutul minim este stabilit prin ordin al Ministerului Sănătății și include instrumentar, materiale sanitare și materiale diverse. În trusă trebuie să existe o foarfecă cu vârfuri boante și un dispozitiv intermediar pentru respirație gură la gură.

La materiale sanitare, lista minimă cuprinde o rolă de leucoplast, minimum patru plasturi tip pansament rapid, minimum cinci pachete de comprese sterile, fașe de tifon în două dimensiuni, două bandaje triunghiulare, pansamente sterile absorbante, o fașă elastică și două perechi de mănuși de unică folosință. În plus, trusa trebuie să includă ace de siguranță, o folie de supraviețuire izotermă, o broșură de instrucțiuni de prim ajutor și lista cu conținutul trusei.

Actul normativ mai prevede că ambalajul trebuie să fie ermetic, astfel încât conținutul să fie protejat de praf, umezeală, carburanți și uleiuri. Pe etichetă trebuie să apară numele produsului, producătorul și datele persoanei responsabile de introducerea produsului pe piață.

Pentru lipsa trusei medicale, sancțiunea este amenda din clasa a II-a, iar codul rutier prevede că această clasă înseamnă 4 sau 5 puncte-amendă.

Amenzile rutiere se împart în cinci clase, stabilite în funcție de gravitatea abaterilor de la regulile de circulație:

clasa I (2 – 3 puncte de amendă) = 405 lei – 607,5 lei;

clasa a II-a (4 – 5 puncte de amendă) = 810 lei – 1012,5 lei;

clasa a III-a (6 – 8 puncte de amendă) = 1.215 lei – 1.620 de lei;

clasa a IV-a (9 – 20 de puncte de amendă) = 1.822,5 lei – 4.050 de lei;

clasa a V-a (21 – 100 de puncte de amendă) = 4.252,5 lei – 20.250 de lei.

Prin urmare, amenda pentru lipsa trusei medicale este acum între 810 lei și 1.012,5 lei. Același interval se aplică și atunci când lipsesc celelalte dotări obligatorii verificate împreună cu trusa, respectiv triunghiurile reflectorizante și stingătorul de incendiu.